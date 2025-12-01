हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPradosh Vrat 2025: 2 दिसंबर को 3 शुभ योग में मनाया जाएगा भौम प्रदोष व्रत, जानें शिव पूजन का मुहूर्त

Pradosh Vrat 2025: 2 दिसंबर को 3 शुभ योग में मनाया जाएगा भौम प्रदोष व्रत, जानें शिव पूजन का मुहूर्त

Bhaum Pradosh Vrat 2025: मंगलवार 2 दिसंबर को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पर भौम प्रदोष व्रत का दिन रहेगा. इस दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं. वहीं शिव पूजा के लिए लगभग ढाई घंटे का समय मिलेगा.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 Dec 2025 03:48 PM (IST)
Bhaum Pradosh Vrat December 2025: मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ने वाले भौम प्रदोष व्रत को इस बार बहुत ही शुभ माना जा रहा है. इसका कारण यह है कि यह दिसंबर 2025 का पहला प्रदोष व्रत है, जोकि मंगलवार के दिन पड़ेगा और साथ ही इस दिन तीन शुभ योग का निर्माण भी हो रहा है.

मंगलवार को पड़ने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा. प्रदोष व्रत का शुभ दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है. प्रदोष व्रत पर प्रदोष काल में पूजा कर आप शिव-पार्वती की कृपा पा सकते हैं. आइए जानते हैं इस दिन बनने वाले शुभ योग, पूजा का समय और मुहूर्त आदि के बारे में.

2 दिसंबर को मनाया जाएगा भौम प्रदोष व्रत

प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है. पंचांग (Panchang) के अनुसार, मार्गशीर्ष या अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयदशी तिथि 2 दिसंबर को दोपहर 03.57 पर शुरू होगी और 3 दिसंबर को दोपहर 12.25 पर समाप्त हो जाएगी. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार- वैसे तो हिंदू धर्म में कई पर्व-त्योहार उदयातिथि के अनुसार मनाए जाते हैं. लेकिन प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है. इसलिए भौम प्रदोष व्रत की पूजा भी मंगलवार 2 दिसंबर 2025 को मान्य रहेगी.

भौम प्रदोष व्रत पर 3 शुभ योग 

  • सर्वाथ सिद्धि योग- 2 दिसंबर को सुबह 06.57 से रात 08.51 तक रहेगा.
  • अमृत सिद्धि योग- 2 दिसंबर सुबह 06.57 से रात 08.51 तक रहेगा
  • रवि योग- 2 दिसंबर को रात 08.51 से देर रात 01.22 तक रहेगा.  

भौम प्रदोष व्रत 2025 शिव पूजन का समय (Bhaum Pradosh Vrat 2025 Puja Time)

भौम प्रदोष व्रत पर पूजा के लिए 2 दिसंबर 2025 को शाम 5 बजकर 24 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 7 मिनट तक रहेगा. भक्तों को शिव पूजन के लिए कुल 2 घंटे 43 मिनट का समय मिलेगा.  

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 01 Dec 2025 03:13 PM (IST)
Shiv Puja Pradosh Vrat 2025 Bhaum Pradosh Vrat 2025 December Pradosh Vrat 2025
