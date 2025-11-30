December 2025 Planet Conjunction: साल का आखिरी महीना दिसंबर 2025 ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास और प्रभावशाली होने जा रहा है. इस पूरे महीने कई महत्वूर्ण ग्रहों का राशि और नक्षत्र गोचर होगा. ग्रहों की चाल में बदलाव होने से इसका प्रभाव राशियों और देश-दुनिया पर भी निश्चित रूप से पड़ेगा.

लेकिन खास बात यह रहेगी, कि दिसंबर में सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध जैसे ग्रह धनु राशि में एकत्रित होंगे और ग्रहों की युतियों से कई योग का निर्माण करेंगे. इस प्रकार दिसंबर में धनु राशि ग्रहों का प्रमुख केंद्र बनेगी.

दिसंबर 2025 में धनु राशि में ग्रहों का जमावड़ा

7 दिसंबर 2025 को धनु राशि में मंगल का गोचर 16 दिसंबर 2025 को धनु राशि में सूर्य का गोचर 20 दिसंबर 2025 को धनु राशि में शुक्र का गोचर 29 दिसंबर 2025 को धनु राशि में बुध का गोचर

दिसंबर में बनेगा साल का सबसे खास योग

चतुर्ग्रही योग- दिसंबर में जब मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध राशि एक साथ धनु राशि में आएंगे जब चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा. यह योग साल के अंत में 29 दिसंबर 2025 को होगा.

आदित्य मंगल राजयोग- दिसंबर महीने में सूर्य और मंगल ग्रह धनु राशि में एक साथ रहेंगे, जिससे धनु राशि में सूर्य-मंगल की युति बनेगी और आदित्य मंगल योग का निर्माण होगा. इस योग से साहस, नेतृत्व, प्रगति और प्रशासनिक क्षेत्र में लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि कुछ मामलों में यह योग गुस्सा, विवाद और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को भी बढ़ाता है.

बुधादित्य योग- 29 दिसंबर को बुध के धनु में प्रवेश करने से बुधादित्य योग का निर्माण होगा. यह योग शिक्षा, व्यापार, कम्युनिकेशन, मीडिया और कंसल्टिंग क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ दिलाएगा. बुद्धि और व्यवहार में तेजी आएगी, लेकिन गलतफहमी और वाणी-विवाद से बचना होगा.

शुक्रादित्य योग- 20 दिसंबर को शुक्र का गोचर धनु राशि में होगा और यहां पहले से ही सूर्य मौजूद रहेंगे, जिससे शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होगा. इस योग को ज्योतिष में बहुत ही शुभ माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.