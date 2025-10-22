हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBhai Dooj 2025 LIVE: कल है भाई दूज का पर्व, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा और खास योग

Bhai Dooj 2025 LIVE: कल है भाई दूज का पर्व, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा और खास योग

Bhai Dooj 2025 LIVE: दिवाली के दो दिन बाद और गोवर्धन पूजा के एक दिन बाद भाई दूज का पर्व मनाया जाता है. इस साल भाई दूज 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा. जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सही डेट और कथा.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 22 Oct 2025 01:24 PM (IST)

LIVE

Key Events
bhai dooj 2025 live date time tilak puja shubh muhurat katha and yog Bhai Dooj 2025 LIVE: कल है भाई दूज का पर्व, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा और खास योग
भाई दूज 2025 लाइव
Source : abplive

Background

Bhai Dooj 2025 LIVE: रक्षाबंधन के बाद भाई बहन को समर्पित भाई दूज का त्योहार इस साल 23 अक्टूबर 2025, गुरुवार के दिन मनाया जाएगा. हिंदू कैलेंडर में यह पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है.

इस दिन बहनें अपने भाई की सलामती के लिए यम देवता की पूजा अर्चना करती हैं. भाई के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें रक्षा सूत्र बांधती हैं.

वही भाई इस दिन अपनी बहनों को प्यारा सा गिफ्ट भेंट करते हैं. इस साल भाई दूज आयुष्मान और शिव वास योग में मनाया जाएगा, जिस वजह से इसकी महत्वता और भी अधिक बढ़ जाती है. आइए जानते हैं भाई दूज के मौके पर भाई को तिलक लगाने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है?

भाई दूज 2025 शुभ मुहूर्त (Bhai Dooj 2025 Shubh Muhurat)

हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि 23 अक्टूबर 2025, गुरुवार के दिन रात 10 बजकर 46 मिनट तक भाई को तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त रहने वाला है.

भाई दूज पर तिलक और पूजा करने के लिए दोपहर 01 बजकर 13 मिनट से 03 बजकर 28 मिनट तक का समय शुभ रहने वाला है. ऐसे में भाई दूज पर बहनों के पास भाई की पूजा करने के लिए 2 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा.

भाई दूज पर आयुष्मान और शिव वास योग का महत्व

भाई दूज के मौके पर आयुष्मान और शिव वास जैसे शुभ योग बन रहे हैं, जिसकी अवधि 24 अक्टूबर की सुबह 05 बजे तक है. वही शिव वास योग 23 अक्टूबर की रात 10 बजकर 46 मिनट तक रहेगा.

दोनों ही अवधि में भगवान शिव की पूजा करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

भाई दूज धार्मिक कथा

हिंदू पुराणों के अनुसार, कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए उनके घर जाते है. बहन के घर पहुंचने पर यमराज का काफी सम्मान किया जाता है, पूजा-अर्चना कर उन्हें भोजन कराया जाता है.

इससे खुश होकर यमराज आशीर्वाद देते हैं कि, जो बहन इस दिन अपने भाई का सत्कार करेगी, उसके भाई को लंबी आयु और सुखी जीवन प्राप्त होगा. तभी से यह भाई दूज की परंपरा निभाई जाने लगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

13:24 PM (IST)  •  22 Oct 2025

Bhai Dooj 2025 LIVE: भाई दूज की सही डेट क्या है?

इस साल भाईदूज का त्योहार 23 अक्टूबर 2025, गुरुवार के दिन मनाया जाएगा. इसके अलावा भाई दूज का पर्व दिवाली के दो दिन बाद और गोवर्धन पूजा के एक दिन बाद मनाया जाता है.

Load More
Tags :
Bhai Dooj Bhai Dooj 2025
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'नए वर्ल्ड ऑर्डर का ताकतवर खिलाड़ी भारत' तारीफ के बाद सामने आई PAK जनरल शमशाद मिर्जा की चिढ़, इंडिया को कहा- 'ट्रोजन हॉर्स'
'नए वर्ल्ड ऑर्डर का ताकतवर खिलाड़ी भारत' तारीफ के बाद सामने आई PAK जनरल की चिढ़
दिल्ली NCR
दिल्ली में दीपावली के बाद मौसम खराब, बारिश से राहत की उम्मीद! जानें- कब तक हो सकती है आर्टिफिशयल रेन?
दिल्ली में दीपावली के बाद मौसम खराब, बारिश से राहत की उम्मीद! जानें- कब तक हो सकती है आर्टिफिशयल रेन?
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
Advertisement

वीडियोज

महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?
Bollywood सितारों ने इस अंदाज में की दिवाली celebrate
MY समीकरण के सहारे Bihar Election के चुनावी रण में उतरे Tejashwi
Nitish Kumar का माला पहनाने वाला वीडियो हो गया वायरल
Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'नए वर्ल्ड ऑर्डर का ताकतवर खिलाड़ी भारत' तारीफ के बाद सामने आई PAK जनरल शमशाद मिर्जा की चिढ़, इंडिया को कहा- 'ट्रोजन हॉर्स'
'नए वर्ल्ड ऑर्डर का ताकतवर खिलाड़ी भारत' तारीफ के बाद सामने आई PAK जनरल की चिढ़
दिल्ली NCR
दिल्ली में दीपावली के बाद मौसम खराब, बारिश से राहत की उम्मीद! जानें- कब तक हो सकती है आर्टिफिशयल रेन?
दिल्ली में दीपावली के बाद मौसम खराब, बारिश से राहत की उम्मीद! जानें- कब तक हो सकती है आर्टिफिशयल रेन?
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
बॉलीवुड
दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह की बेटी की अनदेखी तस्वीरें, पापा के कंधे पर बैठ मस्ती करती दिखीं दुआ
दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह की बेटी की अनदेखी तस्वीरें, पापा के कंधे पर बैठ मस्ती करती दिखीं दुआ
हेल्थ
Synthetic Kidney Model: इजरायल ने लैब में बना डाली 3डी किडनी, 34 हफ्ते करती रही काम, जानें यह कितनी कामयाब?
इजरायल ने लैब में बना डाली 3डी किडनी, 34 हफ्ते करती रही काम, जानें यह कितनी कामयाब?
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में उगाने है लाल रसीले टमाटर तो आज ही करें ये काम, यहां है बेहद आसान तरीका
किचन गार्डन में उगाने है लाल रसीले टमाटर तो आज ही करें ये काम, यहां है बेहद आसान तरीका
यूटिलिटी
50000 सालाना की एसआईपी करना बेस्ट या LIC पॉलिसी खरीदना? जानें काम की बात
50000 सालाना की एसआईपी करना बेस्ट या LIC पॉलिसी खरीदना? जानें काम की बात
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget