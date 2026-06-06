Aaj Ka Panchang 6 June 2026: मृत्यु पंचक शुरू, 5 दिन अलर्ट रहें, शनि देव की पूजा कब करें, देखें मुहूर्त, पूरा पंचांग
Panchang 6 June 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और शनिवार है. मृत्यु पंचक शुरू हो गए हैं. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 6 जून 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और शनिवार है. इस दिन से खतरनाक मृत्यु पंचक लग रहे हैं. ऐसे में 5 दिन अलर्ट रहें, घर की छत डालना या निर्माण कार्य शुरू करने से बचना चाहिए. चारपाई, पलंग या लकड़ी से जुड़े बड़े सामान खरीदने से परहेज करें.
सावधानी है जरुरी - मृत्यु पंचक में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर पंचक दोष शांति के लिए विशेष उपाय और पूजा करवाई जाती है, ताकि परिवार पर संभावित अशुभ प्रभाव न पड़े.
6 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 5 June 2026)
- तिथि - षष्ठी (6 जून 2026, सुबह 1.20 - 7 जून 2026, सुबह 2.40)
- वार- शनिवार
- नक्षत्र- श्रवण
- योग- रवि, इंद्र योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, द्विपुष्कर योग
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- रात 11.51
- चंद्रोस्त- सुबह 10.12
- चंद्र राशि- मकर
चौघड़िया मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 7.07 - सुबह 8.51
- शाम का चौघड़िया - रात 7.17 - रात 8.33
Shukra Gochar 2026: गुरु के बाद शुक्र का महागोचर, इस दिन से 4 राशिवालों की ऐश में कटेगी जिंदगी
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
- राहुकाल - सुबह 10.36 - दोपहर 12.20
- यमगण्ड काल- दोपहर 2.04 - दोपहर 3.48
- आडल योग - सुबह 6.03 - सुबह 5.23, 7 जून
- गुलिक काल - सुबह 5.23 - सुबह 7.07
- विडाल योग - सुबह 5.23 - सुबह 6.03
- भद्रा काल - सुबह 2.40 - सुबह 5.23, 7 जून
- पंचक - रात 7.03 - सुबह 5.23, 7 जून
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 6 June 2026)
- सूर्य- वृषभ
- चंद्रमा - मकर
- मंगल- मीन
- बुध- मेष
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
6 जून 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
आज का लकी कलर
नीला रंग शुभ है
Mrityu Panchak 2026: खतरनाक मृत्यु पंचक 6 से 11 जून तक, इन कामों को करने की भूल न करें
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.