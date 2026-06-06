मेष राशि (Aries)

नेटवर्क बढ़ाने से भविष्य में लाभ मिलेगा और बिजनेस में दिमाग से लिए गए फैसले फायदेमंद रहेंगे. सिंगल लोग जल्दबाजी से बचें, वहीं छात्र, कलाकार और खिलाड़ी शनिदेव की कृपा के लिए पीपल के नीचे दीपक जला सकते हैं।

वृषभ राशि (Taurus)

लीगल मामलों में सावधानी रखें और मीडिया-लेखन क्षेत्र के लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा, हालांकि प्रतियोगी छात्रों का पढ़ाई में मन थोड़ा कम लग सकता है।

मिथुन राशि (Gemini)

मेहनत और समर्पण से सफलता मिलेगी, लेकिन प्रमोशन या ट्रांसफर में देरी संभव है. रिश्तों को संभालकर रखें, दोस्तों से मनमुटाव और यात्रा से थकान हो सकती है।

कर्क राशि (Cancer)

रिसर्च और नई योजनाएं व्यापार में लाभ दिलाएंगी तथा नौकरीपेशा लोगों को नेटवर्क बढ़ाने का मौका मिलेगा. छात्रों को अधिक मेहनत करनी होगी और बड़े भाई की सलाह लाभदायक साबित होगी।

सिंह राशि (Leo)

नई टेक्नोलॉजी अपनाने से बिजनेस में ग्रोथ होगी और ऑफिस में आपके अनुभव की सराहना होगी. छात्रों को अच्छी खबर मिल सकती है, जबकि प्रेम संबंधों में सतर्कता बनाए रखना जरूरी रहेगा।

कन्या राशि (Virgo)

आर्थिक समस्याओं का समाधान मिलने से राहत मिलेगी और नौकरीपेशा लोगों को पार्ट-टाइम जॉब का ऑफर मिल सकता है. छात्र नियमित अभ्यास से अपने विषयों पर मजबूत पकड़ बना पाएंगे।

तुला राशि (Libra)

व्यापार में हल्का नुकसान संभव है, लेकिन धैर्य और सही मैनेजमेंट से सफलता मिलेगी. छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ परेशानी आ सकती है, इसलिए तनाव से बचकर पढ़ाई पर ध्यान दें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

नई नौकरी या विदेश जाने का अवसर मिल सकता है और व्यापार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. परिवार के महत्वपूर्ण फैसले आपके पक्ष में रहेंगे तथा खिलाड़ी और छात्र पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे।

धनु राशि (Sagittarius)

लोन अप्रूवल और नए क्लाइंट मिलने से व्यापार में गति आएगी, वहीं नौकरीपेशा लोगों को समय का सही उपयोग करना होगा. पढ़ाई में लापरवाही न करें और प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

मकर राशि (Capricorn)

मेहनत के अनुसार लाभ मिलेगा और प्रमोशन की संभावना मजबूत होगी. छात्रों को आत्मविश्लेषण से फायदा होगा, जबकि जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी रहेगा।

कुंभ राशि (Aquarius)

ऑफिस की राजनीति और अफवाहों से दूर रहकर काम करें तथा व्यापार में पारदर्शिता बनाए रखें. परिवार की आर्थिक समस्याएं चिंता बढ़ा सकती हैं, इसलिए करियर से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें।

मीन राशि (Pisces)

आय बढ़ाने के अच्छे अवसर मिलेंगे और व्यापार में मांग बढ़ने से लाभ होगा. घर जाने की योजना बन सकती है, वहीं छात्रों को नए प्रोजेक्ट्स और अवसर मिलने की संभावना है।