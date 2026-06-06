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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 6 June 2026: मृत्यु पंचक शुरू, 5 दिन अलर्ट रहें, शनि देव की पूजा कब करें, देखें मुहूर्त, पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 6 June 2026: मृत्यु पंचक शुरू, 5 दिन अलर्ट रहें, शनि देव की पूजा कब करें, देखें मुहूर्त, पूरा पंचांग

Panchang 6 June 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और शनिवार है. मृत्यु पंचक शुरू हो गए हैं. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 06 Jun 2026 05:11 AM (IST)
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Hindi Panchang, 6 जून 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और शनिवार है. इस दिन से खतरनाक मृत्यु पंचक लग रहे हैं. ऐसे में 5 दिन अलर्ट रहें, घर की छत डालना या निर्माण कार्य शुरू करने से बचना चाहिए. चारपाई, पलंग या लकड़ी से जुड़े बड़े सामान खरीदने से परहेज करें. 

सावधानी है जरुरी - मृत्यु पंचक में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर पंचक दोष शांति के लिए विशेष उपाय और पूजा करवाई जाती है, ताकि परिवार पर संभावित अशुभ प्रभाव न पड़े.

6 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 5 June 2026)

  • तिथि - षष्ठी (6 जून 2026, सुबह 1.20 - 7 जून 2026, सुबह 2.40)
  • वार- शनिवार
  • नक्षत्र- श्रवण
  • योग- रवि, इंद्र योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, द्विपुष्कर योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- रात 11.51
  • चंद्रोस्त- सुबह 10.12
  • चंद्र राशि- मकर

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 7.07 - सुबह 8.51
  • शाम का चौघड़िया - रात 7.17 - रात 8.33

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राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल - सुबह 10.36 - दोपहर 12.20
  • यमगण्ड काल- दोपहर 2.04 - दोपहर 3.48
  • आडल योग - सुबह 6.03 - सुबह 5.23, 7 जून
  • गुलिक काल - सुबह 5.23 - सुबह 7.07
  • विडाल योग - सुबह 5.23 - सुबह 6.03
  • भद्रा काल - सुबह 2.40 - सुबह 5.23, 7 जून
  • पंचक - रात 7.03 - सुबह 5.23, 7 जून

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 6 June 2026)

  • सूर्य- वृषभ
  • चंद्रमा - मकर
  • मंगल- मीन
  • बुध- मेष
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

6 जून 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि (Aries)
नेटवर्क बढ़ाने से भविष्य में लाभ मिलेगा और बिजनेस में दिमाग से लिए गए फैसले फायदेमंद रहेंगे. सिंगल लोग जल्दबाजी से बचें, वहीं छात्र, कलाकार और खिलाड़ी शनिदेव की कृपा के लिए पीपल के नीचे दीपक जला सकते हैं।

वृषभ राशि (Taurus)
लीगल मामलों में सावधानी रखें और मीडिया-लेखन क्षेत्र के लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा, हालांकि प्रतियोगी छात्रों का पढ़ाई में मन थोड़ा कम लग सकता है।

मिथुन राशि (Gemini)
मेहनत और समर्पण से सफलता मिलेगी, लेकिन प्रमोशन या ट्रांसफर में देरी संभव है. रिश्तों को संभालकर रखें, दोस्तों से मनमुटाव और यात्रा से थकान हो सकती है।

कर्क राशि (Cancer)
रिसर्च और नई योजनाएं व्यापार में लाभ दिलाएंगी तथा नौकरीपेशा लोगों को नेटवर्क बढ़ाने का मौका मिलेगा. छात्रों को अधिक मेहनत करनी होगी और बड़े भाई की सलाह लाभदायक साबित होगी।

सिंह राशि (Leo)
नई टेक्नोलॉजी अपनाने से बिजनेस में ग्रोथ होगी और ऑफिस में आपके अनुभव की सराहना होगी. छात्रों को अच्छी खबर मिल सकती है, जबकि प्रेम संबंधों में सतर्कता बनाए रखना जरूरी रहेगा।

कन्या राशि (Virgo)
आर्थिक समस्याओं का समाधान मिलने से राहत मिलेगी और नौकरीपेशा लोगों को पार्ट-टाइम जॉब का ऑफर मिल सकता है. छात्र नियमित अभ्यास से अपने विषयों पर मजबूत पकड़ बना पाएंगे।

तुला राशि (Libra)
व्यापार में हल्का नुकसान संभव है, लेकिन धैर्य और सही मैनेजमेंट से सफलता मिलेगी. छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ परेशानी आ सकती है, इसलिए तनाव से बचकर पढ़ाई पर ध्यान दें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
नई नौकरी या विदेश जाने का अवसर मिल सकता है और व्यापार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. परिवार के महत्वपूर्ण फैसले आपके पक्ष में रहेंगे तथा खिलाड़ी और छात्र पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे।

धनु राशि (Sagittarius)
लोन अप्रूवल और नए क्लाइंट मिलने से व्यापार में गति आएगी, वहीं नौकरीपेशा लोगों को समय का सही उपयोग करना होगा. पढ़ाई में लापरवाही न करें और प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

मकर राशि (Capricorn)
मेहनत के अनुसार लाभ मिलेगा और प्रमोशन की संभावना मजबूत होगी. छात्रों को आत्मविश्लेषण से फायदा होगा, जबकि जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी रहेगा।

कुंभ राशि (Aquarius)
ऑफिस की राजनीति और अफवाहों से दूर रहकर काम करें तथा व्यापार में पारदर्शिता बनाए रखें. परिवार की आर्थिक समस्याएं चिंता बढ़ा सकती हैं, इसलिए करियर से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें।

मीन राशि (Pisces)
आय बढ़ाने के अच्छे अवसर मिलेंगे और व्यापार में मांग बढ़ने से लाभ होगा. घर जाने की योजना बन सकती है, वहीं छात्रों को नए प्रोजेक्ट्स और अवसर मिलने की संभावना है।

आज का उपाय

मृत्यु पंचक में शिव जी की पूजा करें ये पंचक दोष से बचाव करता है. 

आज का लकी कलर 

नीला रंग शुभ है

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 06 Jun 2026 05:11 AM (IST)
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