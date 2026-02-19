Aura कमजोर? बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री के आसान उपाय से करें मजबूत!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

आज के दौर में हमारे चारों ओर ऊर्जा का संतुलन बिगड़ना आम हो चुका है. नकारात्मक ऊर्जा, तनाव और जीवन की उलझनें आमतौर पर हमारी आभा (Aura) को कमजोर कर देती हैं.

आभा जिसे हमारी ऊर्जा की परत भी कह सकते हैं जो हमारे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करने का काम करते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा कमजोर हो जाती है.

अपनी ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए कुछ सरल उपायों का इस्तेमाल कर इसे ठीक किया जा सकता है. बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इसके लिए खास उपायों का सुझाव दिया है.

Viral Video: हमारे ग्रह बार बार खराब क्यों चलते है? सुनिए पंडित जी का जवाब

Aura को मजबूत करने का पहला उपाय

आभा को मजबूत करने के सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है ध्यान करना. घर पर रोजाना कम से कम दस से पंद्रह मिनट का ध्यान करना चाहिए. ध्यान करने के लिए शांत और एकांत स्थान का चयन करें. ध्यान शुरू करने से पहले आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और दोनों हाथों को सहज तरीकें से रखें.

View this post on Instagram A post shared by Sita Ram 🚩 (@bageshwarwale77)

सांस और मंत्र का प्रयोग

ध्यान करने के दौरान गहरी और लंबी श्वास लें. सांस छोड़ते वक्त राम नाम का उच्चारण करें. यह प्रक्रिया 10 बार दोहराएं. इस अभ्यास न केवल आपका मन शांत होगा, बल्कि ऑरा भी बैलेंस रहेगा. मंत्र उच्चारण के साथ श्वास को नियंत्रित करने से आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और नकारात्मक कंपन बाहर निकलेगी.

मन और आंखों को शांत रखें

ध्यान करने के दौरान कोशिश करें कि, विचारों पर नियंत्रण न करें, बल्कि उसे बिना रोकने या नया सोचने के अभ्यास में आने दें. धीरे-धीरे आपकी आंखों अपने आप बंद हो जाएंगे और आपको शांति का अनुभव महसूस होगा. इस दौरान किसी बाहरी ध्वनि या दृश्य पर ध्यान न जाने दें.

आध्यात्म और व्यक्तिगत विकास पर जोर

यदि आप भगवान में भरोसा करते हैं तो, ध्यान के दौरान भगवान की छवि अपने मन में उकेरे और उनका ध्यान करें. यदि आप नास्तिक है ध्यान का केंद्र अपने पर रहे. ऐसा करने से आपके अंदर ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और आभा को फिर से सक्रिय किया जा सकता है.

रोजाना करें इसका अभ्यास

ऑरा को ठीक करने के लिए आपको ये अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए. प्रतिदिन इस ध्यान को करने से नकारात्मक ऊर्जा कैसे सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएगी आपको खुद पता नहीं चलेगा.

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा बताई गई यह आसान सी प्रक्रिया असरदार होने के साथ कहीं भी बैठकर की जा सकती है. ध्यान के माध्यम से अपनी आभा को मजबूत और सकारात्मक बनाया जा सकता है. यदि आप इसे नियमित रूप से अपनाते हैं तो मानसिक शांति, ऊर्जा का संतुलन जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.