Aura कमजोर? बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री के आसान उपाय से करें मजबूत!

आज की स्ट्रेस से भरी जिंदगी में नकारात्मक ऊर्जा आपकी आभा (Aura) को कमजोर कर सकती है. बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ऑरा को मजबूत और सक्रिय करने का सबसे सरल उपाया बताया है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 19 Feb 2026 03:42 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

आज के दौर में हमारे चारों ओर ऊर्जा का संतुलन बिगड़ना आम हो चुका है. नकारात्मक ऊर्जा, तनाव और जीवन की उलझनें आमतौर पर हमारी आभा (Aura) को कमजोर कर देती हैं.

आभा जिसे हमारी ऊर्जा की परत भी कह सकते हैं जो हमारे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करने का काम करते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा कमजोर हो जाती है. 

अपनी ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए कुछ सरल उपायों का इस्तेमाल कर इसे ठीक किया जा सकता है. बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इसके लिए खास उपायों का सुझाव दिया है. 

Aura को मजबूत करने का पहला उपाय

सांस और मंत्र का प्रयोग

ध्यान करने के दौरान गहरी और लंबी श्वास लें. सांस छोड़ते वक्त राम नाम का उच्चारण करें. यह प्रक्रिया 10 बार दोहराएं. इस अभ्यास न केवल आपका मन शांत होगा, बल्कि ऑरा भी बैलेंस रहेगा. मंत्र उच्चारण के साथ श्वास को नियंत्रित करने से आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और नकारात्मक कंपन बाहर निकलेगी. 

मन और आंखों को शांत रखें

ध्यान करने के दौरान कोशिश करें कि, विचारों पर नियंत्रण न करें, बल्कि उसे बिना रोकने या नया सोचने के अभ्यास में आने दें. धीरे-धीरे आपकी आंखों अपने आप बंद हो जाएंगे और आपको शांति का अनुभव महसूस होगा. इस दौरान किसी बाहरी ध्वनि या दृश्य पर ध्यान न जाने दें. 

आध्यात्म और व्यक्तिगत विकास पर जोर

यदि आप भगवान में भरोसा करते हैं तो, ध्यान के दौरान भगवान की छवि अपने मन में उकेरे और उनका ध्यान करें. यदि आप नास्तिक है ध्यान का केंद्र अपने पर रहे. ऐसा करने से आपके अंदर ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और आभा को फिर से सक्रिय किया जा सकता है. 

रोजाना करें इसका अभ्यास

ऑरा को ठीक करने के लिए आपको ये अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए. प्रतिदिन इस ध्यान को करने से नकारात्मक ऊर्जा कैसे सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएगी आपको खुद पता नहीं चलेगा. 

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा बताई गई यह आसान सी प्रक्रिया असरदार होने के साथ कहीं भी बैठकर की जा सकती है. ध्यान के माध्यम से अपनी आभा को मजबूत और सकारात्मक बनाया जा सकता है. यदि आप इसे नियमित रूप से अपनाते हैं तो मानसिक शांति, ऊर्जा का संतुलन जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 19 Feb 2026 03:42 PM (IST)
Meditation Aura Bageshwar Dham Sarkar Pandit Dhirendra Krishna Shastri VIRAL VIDEO

Frequently Asked Questions

आभा को सक्रिय करने के लिए रोजाना क्या अभ्यास करना चाहिए?

आभा को ठीक करने के लिए रोजाना ध्यान का अभ्यास करना चाहिए. इससे नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएगी और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे.

Embed widget