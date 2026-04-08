हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRam Mandir: राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर, चिलचिलाती गर्मी से राहत के लिए सरयू जल का स्प्रे

Ram Mandir: राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर, चिलचिलाती गर्मी से राहत के लिए सरयू जल का स्प्रे

Ayodhya: अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर, नगर निगम ने गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए एक अनोखी पहल की है, राम पथ और मंदिर क्षेत्र में पवित्र सरयू जल का स्प्रे किया जा रहा है.

By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 08 Apr 2026 07:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Ayodhya: अयोध्या नगर निगम ने रामनगरी में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गर्मी से राहत देने के लिए एक अनोखी पहल की है. चिलचिलाती गर्मी में राम पथ और मंदिर क्षेत्र में पवित्र सरयू जल का स्प्रे किया जा रहा है.

यह कदम न केवल तापमान को नियंत्रित करने के लिए है, बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था और अनुभव को भी सम्मान देता है.

फॉगिंग मशीनों से ठंडक

नगर निगम ने विशेष फॉगिंग मशीनों का इस्तेमाल करते हुए सुबह, दोपहर और शाम के समय सरयू जल का छिड़काव शुरू किया है. इसके जरिए वॉटर वेपर्स के माध्यम से माहौल को ठंडा रखा जा रहा है, ताकि दर्शन के लिए आए राम भक्तों को राहत मिले. इस पहल से भक्तों में उत्साह और प्रसन्नता देखने को मिल रही है.

श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान

नगर निगम का कहना है कि यह पहल सिर्फ गर्मी कम करने तक सीमित नहीं है. पवित्र सरयू जल का उपयोग करके श्रद्धालुओं की आस्था और धार्मिक अनुभव को भी सम्मानित किया जा रहा है. भक्तों का कहना है कि जल छिड़काव से न केवल गर्मी में राहत मिल रही है, बल्कि माहौल में पवित्रता और शांति का एहसास भी बढ़ रहा है.

अप्रैल-मई में क्यों टूटते हैं ज्यादा बाल? जानिए पित्त, सीजन और साइंस का सीधा कनेक्शन?

हनुमानगढ़ी क्षेत्र में अतिरिक्त इंतजाम

नगर निगम ने हनुमानगढ़ी क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए धूप से बचाव के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए हैं. स्थायी शेड का निर्माण जारी है और अस्थायी तौर पर तिरपाल लगाने की भी तैयारी की जा रही है. इसका उद्देश्य लाइन में खड़े लोगों को तेज धूप से बचाना और दर्शन के अनुभव को सहज बनाना है.

अयोध्या नगर निगम की यह पहल न केवल गर्मी से राहत देने में सफल हो रही है, बल्कि पवित्र सरयू जल के माध्यम से श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान भी कर रही है. फॉगिंग मशीनों से जल छिड़काव और हनुमानगढ़ी क्षेत्र में अतिरिक्त इंतजाम शहर में आने वाले भक्तों के अनुभव को आरामदायक और सुखद बना रहे हैं. इस प्रकार अयोध्या में धार्मिक आस्था और सुविधा का अद्भुत संयोजन देखने को मिल रहा है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
Read More
Published at : 08 Apr 2026 07:00 PM (IST)
Tags :
Ayodhya RAM MANDIR

Frequently Asked Questions

हनुमानगढ़ी क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं?

हनुमानगढ़ी क्षेत्र में धूप से बचाव के लिए स्थायी शेड का निर्माण और अस्थायी तिरपाल लगाने की तैयारी की जा रही है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Ram Mandir: राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर, चिलचिलाती गर्मी से राहत के लिए सरयू जल का स्प्रे
Ram Mandir: राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर, चिलचिलाती गर्मी से राहत के लिए सरयू जल का स्प्रे
धर्म
नरेंद्रनगर राजमहल की खास परंपरा: तिल से बनता पवित्र गाडू घड़ा तेल, जिससे होता है बदरी विशाल का श्रृंगार!
नरेंद्रनगर राजमहल की खास परंपरा: तिल से बनता पवित्र गाडू घड़ा तेल, जिससे होता है बदरी विशाल का श्रृंगार!
धर्म
Rashifal 9 April 2026: मिथुन, सिंह समेत 5 राशियों के करियर में होगा बड़ा बदलाव, मेष से मीन तक 9 अप्रैल का राशिफल
मिथुन, सिंह समेत 5 राशियों के करियर में होगा बड़ा बदलाव, मेष से मीन तक 9 अप्रैल का राशिफल
धर्म
अप्रैल-मई में क्यों टूटते हैं ज्यादा बाल? जानिए पित्त, सीजन और साइंस का सीधा कनेक्शन?
अप्रैल-मई में क्यों टूटते हैं ज्यादा बाल? जानिए पित्त, सीजन और साइंस का सीधा कनेक्शन?
Advertisement

वीडियोज

AA22XA6 का नाम होगा 'राका', अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील
Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जज धर्म के विशेषज्ञ नहीं इसलिए तय नहीं कर सकते कि...', सबरीमाला मामले में केंद्र की दलील, SC ने भी दिया जोरदार जवाब, पढ़ें क्या कहा?
'जज धर्म के विशेषज्ञ नहीं इसलिए तय नहीं कर सकते कि...', सबरीमाला मामले में केंद्र की दलील, SC ने भी दिया जोरदार जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पंचायत चुनाव टालना चाहती है योगी सरकार? पल्लवी पटेल ने बता दी चौंकाने वाली वजह
यूपी पंचायत चुनाव टालना चाहती है योगी सरकार? पल्लवी पटेल ने बता दी चौंकाने वाली वजह
क्रिकेट
15 साल के Vaibhav Suryavanshi किसकी जगह टीम इंडिया में आएंगे? कब और किसके खिलाफ हो सकता है डेब्यू
15 साल के वैभव सूर्यवंशी किसकी जगह टीम इंडिया में आएंगे? कब और किसके खिलाफ हो सकता है डेब्यू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Election 2027: जहूराबाद छोड़ अतरौलिया जाना चाह रहे हैं ओपी राजभर! जानें- क्या है असली वजह?
जहूराबाद छोड़ अतरौलिया जाना चाह रहे हैं ओपी राजभर! जानें- क्या है असली वजह?
बॉलीवुड
'उसने वो सवाल 8 बार किया था', समय रैना ने बताया लेटेंट कंट्रोवर्सी का सच, अमिताभ और रेखा पर किया मजाक
'उसने वो सवाल 8 बार किया था', समय रैना ने बताया लेटेंट कंट्रोवर्सी का सच, अमिताभ और रेखा पर किया मजाक
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
ट्रेंडिंग
Shehbaz Sharif Viral Draft Post: क्या शहबाज शरीफ ने पोस्ट किया अमेरिका का ड्राफ्ट मैसेज, यह स्क्रीनशॉट क्यों हो रहा वायरल?
क्या शहबाज शरीफ ने पोस्ट किया अमेरिका का ड्राफ्ट मैसेज, यह स्क्रीनशॉट क्यों हो रहा वायरल?
एग्रीकल्चर
Carbon Credit Farming: क्या होता है कार्बन क्रेडिट, इससे अपनी कमाई कैसे बढ़ा सकते हैं किसान भाई?
क्या होता है कार्बन क्रेडिट, इससे अपनी कमाई कैसे बढ़ा सकते हैं किसान भाई?
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget