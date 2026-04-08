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Ayodhya: अयोध्या नगर निगम ने रामनगरी में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गर्मी से राहत देने के लिए एक अनोखी पहल की है. चिलचिलाती गर्मी में राम पथ और मंदिर क्षेत्र में पवित्र सरयू जल का स्प्रे किया जा रहा है.

यह कदम न केवल तापमान को नियंत्रित करने के लिए है, बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था और अनुभव को भी सम्मान देता है.

फॉगिंग मशीनों से ठंडक

नगर निगम ने विशेष फॉगिंग मशीनों का इस्तेमाल करते हुए सुबह, दोपहर और शाम के समय सरयू जल का छिड़काव शुरू किया है. इसके जरिए वॉटर वेपर्स के माध्यम से माहौल को ठंडा रखा जा रहा है, ताकि दर्शन के लिए आए राम भक्तों को राहत मिले. इस पहल से भक्तों में उत्साह और प्रसन्नता देखने को मिल रही है.

श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान

नगर निगम का कहना है कि यह पहल सिर्फ गर्मी कम करने तक सीमित नहीं है. पवित्र सरयू जल का उपयोग करके श्रद्धालुओं की आस्था और धार्मिक अनुभव को भी सम्मानित किया जा रहा है. भक्तों का कहना है कि जल छिड़काव से न केवल गर्मी में राहत मिल रही है, बल्कि माहौल में पवित्रता और शांति का एहसास भी बढ़ रहा है.

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हनुमानगढ़ी क्षेत्र में अतिरिक्त इंतजाम

नगर निगम ने हनुमानगढ़ी क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए धूप से बचाव के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए हैं. स्थायी शेड का निर्माण जारी है और अस्थायी तौर पर तिरपाल लगाने की भी तैयारी की जा रही है. इसका उद्देश्य लाइन में खड़े लोगों को तेज धूप से बचाना और दर्शन के अनुभव को सहज बनाना है.

अयोध्या नगर निगम की यह पहल न केवल गर्मी से राहत देने में सफल हो रही है, बल्कि पवित्र सरयू जल के माध्यम से श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान भी कर रही है. फॉगिंग मशीनों से जल छिड़काव और हनुमानगढ़ी क्षेत्र में अतिरिक्त इंतजाम शहर में आने वाले भक्तों के अनुभव को आरामदायक और सुखद बना रहे हैं. इस प्रकार अयोध्या में धार्मिक आस्था और सुविधा का अद्भुत संयोजन देखने को मिल रहा है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.