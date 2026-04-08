गाडू घड़ा तेल नरेंद्रनगर राजमहल में महारानी की देखरेख में सुहागिन महिलाओं द्वारा ओखली-मूसल से तिल पिरोकर तैयार किया जाता है। यह एक पावन प्रक्रिया है।
नरेंद्रनगर राजमहल की खास परंपरा: तिल से बनता पवित्र गाडू घड़ा तेल, जिससे होता है बदरी विशाल का श्रृंगार!
नरेंद्रनगर राजमहल में महारानी की देखरेख में सुहागिन महिलाओं द्वारा तैयार किया गया गाडू घड़ा तेल पवित्रता और भक्ति का प्रतीक माना जाता है. यह तेल बद्रीनाथ धाम में 6 महीने तक श्रृंगार में यूज होता है.
टिहरी जिले के नरेंद्रनगर राजमहल में हाल ही में एक विशिष्ट और पावन कार्यक्रम आयोजित किया गया. महारानी की देखरेख में सुहागिन महिलाओं द्वारा ओखली और मूसल से तिल पिरोकर गाडू घड़ा तेल तैयार किया गया.
इस पवित्र तेल को कलश में भरकर पारंपरिक रूप से बद्रीनाथ धाम ले जाया जाता है, जहां इसका उपयोग भगवान बदरी विशाल के अभिषेक और श्रृंगार में किया जाता है.
अभिषेक की परंपरा
गाडू घड़ा तेल का मुख्य महत्व भगवान बदरी विशाल के कपाट खुलने के दिन के अभिषेक से जुड़ा है. शीतकाल के बाद होने वाले पहले विशेष अभिषेक में इस तेल का प्रयोग किया जाता है. इसे भगवान की मूर्ति को स्नान कराने और श्रृंगार के लिए उपयोग किया जाता है.
यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे धार्मिक विश्वास और भक्ति का प्रतीक माना जाता है.
गाडू घड़ा यात्रा
तेल तैयार होने के बाद इसे कलश में रखा जाता है और नरेंद्रनगर से बद्रीनाथ धाम तक पारंपरिक गाडू घड़ा कलश यात्रा निकाली जाती है. यह यात्रा धार्मिक भक्ति और समुदाय के सहयोग का प्रतीक होती है. श्रद्धालु इस यात्रा में हिस्सा लेकर भगवान के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण दिखाते हैं.
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पवित्रता और शुचिता
तेल बनाने की पूरी प्रक्रिया महारानी की देखरेख में की जाती है. वे पीले वस्त्र धारण करके व्रत रखती हैं और सुहागिन महिलाएं पारंपरिक तरीके से तिलों से तेल निकालती हैं. यह प्रक्रिया न केवल धार्मिक श्रद्धा बल्कि शुचिता और समर्पण का प्रतीक भी है.
छह महीने तक श्रृंगार में उपयोग
गाडू घड़ा तेल का महत्व केवल अभिषेक तक सीमित नहीं है. यह तेल अगले छह महीने तक भगवान बदरी विशाल की सुबह की पूजा (ब्रह्म बेला) में श्रृंगार हेतु उपयोग किया जाता है. तेल का कलश कपाट खुलने से पहले ही बद्रीनाथ धाम पहुंच जाता है, जिससे भक्ति और परंपरा का संपूर्ण चक्र पूरा होता है.
नरेंद्रनगर राजमहल में महारानी की देखरेख में तिल से तैयार किया गया यह गाडू घड़ा तेल धार्मिक परंपरा, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है. यह न केवल भगवान बदरी विशाल के अभिषेक और श्रृंगार में महत्व रखता है, बल्कि समुदाय और संस्कृति में जुड़ाव का भी एक मजबूत संदेश देता है.
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Frequently Asked Questions
गाडू घड़ा तेल क्या है और यह कैसे तैयार किया जाता है?
गाडू घड़ा तेल का मुख्य महत्व क्या है?
इसका मुख्य महत्व भगवान बदरी विशाल के कपाट खुलने के दिन के अभिषेक से जुड़ा है। यह शीतकाल के बाद होने वाले पहले अभिषेक में प्रयोग किया जाता है।
गाडू घड़ा तेल बद्रीनाथ धाम कैसे ले जाया जाता है?
तैयार होने के बाद तेल को कलश में भरकर नरेंद्रनगर से बद्रीनाथ धाम तक पारंपरिक गाडू घड़ा कलश यात्रा निकाली जाती है।
गाडू घड़ा तेल का उपयोग कितने समय तक किया जाता है?
यह पवित्र तेल अगले छह महीने तक भगवान बदरी विशाल की सुबह की पूजा में श्रृंगार हेतु उपयोग किया जाता है।
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