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Ayodhya Ram Temple: श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ-साथ अब परिसर के अन्य प्रमुख देवी-देवताओं के मंदिरों को भी उनका पूर्ण धार्मिक स्वरूप दिया जा रहा है. मुख्य शिखर और माता अन्नपूर्णा मंदिर पर सफलतापूर्वक ध्वजारोहण के बाद, अब राम मंदिर ट्रस्ट ने परिसर के शेष 6 उप-मंदिरों पर ध्वज फहराने की तैयारी पूरी कर ली है.

राम मंदिर ट्रस्ट की हालिया बैठक के बाद महासचिव चंपत राय ने बताया कि आगामी मार्च और अप्रैल का महीना अयोध्या के लिए धार्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है.

इन 6 उप-मंदिरों पर फहराएगा ध्वज

ट्रस्ट के अनुसार, राम मंदिर परिसर के भीतर स्थित छह विशिष्ट मंदिरों पर ध्वजारोहण किया जाना है. इनमें शामिल हैं:

भगवान सूर्य मंदिर

माता भगवती मंदिर

भगवान शिव (शिवलिंग) मंदिर

गणपति मंदिर

शेषावतार मंदिर

हनुमान जी का मंदिर

हनुमान जयंती पर होगा विशेष अनुष्ठान

इस पूरी श्रृंखला में सबसे खास आयोजन हनुमान जयंती (2 अप्रैल) के अवसर पर होगा. इस दिन पवनपुत्र हनुमान के मंदिर पर पूरे विधि-विधान के साथ ध्वजारोहण किया जाएगा. इससे पूर्व, अन्य पांच उप-मंदिरों में ध्वजारोहण की प्रक्रिया 22 मार्च से 31 मार्च के बीच अलग-अलग तिथियों में संपन्न की जाएगी.

चंपत राय ने स्पष्ट किया कि मुख्य शिखर पर 25 नवंबर 2025 को और माता अन्नपूर्णा के मंदिर पर 31 दिसंबर 2025 को पहले ही ध्वज अर्पित किए जा चुके हैं. अब इन छह मंदिरों के साथ परिसर की ध्वज श्रृंखला पूर्णता की ओर बढ़ेगी.

सादगी के साथ संपन्न होंगे कार्यक्रम

भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को देखते हुए ट्रस्ट ने इन आयोजनों को सीमित रखने का निर्णय लिया है. चंपत राय ने बताया कि प्रत्येक ध्वजारोहण कार्यक्रम में लगभग 200 लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है. इसमें:

50 संत-महंत

50 स्थानीय गृहस्थ

100 की संख्या में मंदिर निर्माण से जुड़े इंजीनियर और श्रमिक शामिल होंगे.



"हम चाहते हैं कि धार्मिक परंपराएं पूरी मर्यादा और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हों, ताकि निर्माण कार्य में भी कोई बाधा न आए और भक्तों की आस्था का सम्मान भी बना रहे." — चंपत राय, महासचिव

रामनवमी के लिए श्रद्धालुओं को विशेष परामर्श

आगामी रामनवमी के दौरान अयोध्या में जुटने वाली भारी भीड़ और बढ़ती गर्मी को देखते हुए ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं के लिए एक हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की है. ट्रस्ट ने भक्तों से अपील की है कि:

धूप से बचने के लिए साथ में सफेद सूती गमछा अवश्य रखें.

अवश्य रखें. हल्के भोजन के रूप में अपने साथ सत्तू लेकर आएं.

लेकर आएं. गर्मी और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भारी, गरिष्ठ और तैलीय भोजन से परहेज करें.

अयोध्या में इन धार्मिक आयोजनों को लेकर प्रशासन और ट्रस्ट दोनों ही मुस्तैद हैं, ताकि चैत्र नवरात्र से लेकर हनुमान जयंती तक का यह कालखंड शांतिपूर्ण और भक्तिमय वातावरण में संपन्न हो सके.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.