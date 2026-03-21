हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAyodhya Ram Temple: अयोध्या, राम मंदिर के शिखर के बाद अब 6 उप-मंदिरों पर लहराएगा धर्म ध्वज, हनुमान जयंती पर सजेगा दरबार

Ayodhya Ram Temple: अयोध्या, राम मंदिर के शिखर के बाद अब 6 उप-मंदिरों पर लहराएगा धर्म ध्वज, हनुमान जयंती पर सजेगा दरबार

Ayodhya Ram Temple: हनुमान जयंती पर हनुमान जी समेत 6 उप-मंदिरों में होगा ध्वजारोहण. 22-31 मार्च व 2 अप्रैल को विशेष अनुष्ठान. गर्मी व रामनवमी हेतु श्रद्धालुओं के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी.

By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Mar 2026 10:02 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Ayodhya Ram Temple: श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ-साथ अब परिसर के अन्य प्रमुख देवी-देवताओं के मंदिरों को भी उनका पूर्ण धार्मिक स्वरूप दिया जा रहा है. मुख्य शिखर और माता अन्नपूर्णा मंदिर पर सफलतापूर्वक ध्वजारोहण के बाद, अब राम मंदिर ट्रस्ट ने परिसर के शेष 6 उप-मंदिरों पर ध्वज फहराने की तैयारी पूरी कर ली है.

राम मंदिर ट्रस्ट की हालिया बैठक के बाद महासचिव चंपत राय ने बताया कि आगामी मार्च और अप्रैल का महीना अयोध्या के लिए धार्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है.

इन 6 उप-मंदिरों पर फहराएगा ध्वज

ट्रस्ट के अनुसार, राम मंदिर परिसर के भीतर स्थित छह विशिष्ट मंदिरों पर ध्वजारोहण किया जाना है. इनमें शामिल हैं:

  • भगवान सूर्य मंदिर
  • माता भगवती मंदिर
  • भगवान शिव (शिवलिंग) मंदिर
  • गणपति मंदिर
  • शेषावतार मंदिर
  • हनुमान जी का मंदिर

हनुमान जयंती पर होगा विशेष अनुष्ठान

इस पूरी श्रृंखला में सबसे खास आयोजन हनुमान जयंती (2 अप्रैल) के अवसर पर होगा. इस दिन पवनपुत्र हनुमान के मंदिर पर पूरे विधि-विधान के साथ ध्वजारोहण किया जाएगा. इससे पूर्व, अन्य पांच उप-मंदिरों में ध्वजारोहण की प्रक्रिया 22 मार्च से 31 मार्च के बीच अलग-अलग तिथियों में संपन्न की जाएगी.

चंपत राय ने स्पष्ट किया कि मुख्य शिखर पर 25 नवंबर 2025 को और माता अन्नपूर्णा के मंदिर पर 31 दिसंबर 2025 को पहले ही ध्वज अर्पित किए जा चुके हैं. अब इन छह मंदिरों के साथ परिसर की ध्वज श्रृंखला पूर्णता की ओर बढ़ेगी.

सादगी के साथ संपन्न होंगे कार्यक्रम

भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को देखते हुए ट्रस्ट ने इन आयोजनों को सीमित रखने का निर्णय लिया है. चंपत राय ने बताया कि प्रत्येक ध्वजारोहण कार्यक्रम में लगभग 200 लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है. इसमें:

  • 50 संत-महंत
  • 50 स्थानीय गृहस्थ
  • 100 की संख्या में मंदिर निर्माण से जुड़े इंजीनियर और श्रमिक शामिल होंगे.

    "हम चाहते हैं कि धार्मिक परंपराएं पूरी मर्यादा और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हों, ताकि निर्माण कार्य में भी कोई बाधा न आए और भक्तों की आस्था का सम्मान भी बना रहे." — चंपत राय, महासचिव

रामनवमी के लिए श्रद्धालुओं को विशेष परामर्श

आगामी रामनवमी के दौरान अयोध्या में जुटने वाली भारी भीड़ और बढ़ती गर्मी को देखते हुए ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं के लिए एक हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की है. ट्रस्ट ने भक्तों से अपील की है कि:

  • धूप से बचने के लिए साथ में सफेद सूती गमछा अवश्य रखें.
  • हल्के भोजन के रूप में अपने साथ सत्तू लेकर आएं.
  • गर्मी और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भारी, गरिष्ठ और तैलीय भोजन से परहेज करें.

अयोध्या में इन धार्मिक आयोजनों को लेकर प्रशासन और ट्रस्ट दोनों ही मुस्तैद हैं, ताकि चैत्र नवरात्र से लेकर हनुमान जयंती तक का यह कालखंड शांतिपूर्ण और भक्तिमय वातावरण में संपन्न हो सके.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
Read More
Published at : 21 Mar 2026 10:02 PM (IST)
Tags :
Hanuman Jayanti Mandir Ayodhya RAM MANDIR

Frequently Asked Questions

रामनवमी के दौरान श्रद्धालुओं के लिए क्या सलाह दी गई है?

श्रद्धालुओं को धूप से बचने के लिए सफेद सूती गमछा साथ रखने, हल्के भोजन के रूप में सत्तू लाने और गरिष्ठ व तैलीय भोजन से परहेज करने की सलाह दी गई है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Ayodhya Ram Temple: अयोध्या, राम मंदिर के शिखर के बाद अब 6 उप-मंदिरों पर लहराएगा धर्म ध्वज, हनुमान जयंती पर सजेगा दरबार
अयोध्या: राम मंदिर के शिखर के बाद अब 6 उप-मंदिरों पर लहराएगा धर्म ध्वज, हनुमान जयंती पर सजेगा दरबार
धर्म
Navratri 4th Day Maa Kushmanda: नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा को ऐसे करें प्रसन्न, जानें पूजा विधि, मंत्र, रंग, आरती और प्रिय भोग
Navratri 4th Day Maa Kushmanda: नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा को ऐसे करें प्रसन्न, जानें पूजा विधि, मंत्र, रंग, आरती और प्रिय भोग
धर्म
बीकानेर की 'चांदमल की गणगौर': 150 साल पुरानी परंपरा, हीरे-जवाहरात से सजी प्रतिमा, जानें रहस्य!
बीकानेर की 'चांदमल की गणगौर': 150 साल पुरानी परंपरा, हीरे-जवाहरात से सजी प्रतिमा, जानें रहस्य!
धर्म
नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा को लगाएं मालपुए का प्रिय भोग, जानिए बनाने की सरल विधि?
नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा को लगाएं मालपुए का प्रिय भोग, जानिए बनाने की सरल विधि?
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
US Israel Iran War: मुनीर की धमकी, 'ईरान से प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दो!' भड़के शिया धर्मगुरु!
Mathura Hinsa: फरसा वाले बाबा की मौत पर मथुरा में बवाल..अब कैसे हालात? | Gau Rakshak Murder
Iran Israel War Update: अमेरिका-इजरायल का भयंकर हमला..ईरान में मची तबाही | America News
Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'PAK के परमाणु हथियार-मिसाइलें US के लिए खतरा', तुलसी गाबार्ड के बयान से तिलमिला उठे शहबाज शरीफ, किया भारत का जिक्र
'PAK के परमाणु हथियार-मिसाइलें US के लिए खतरा', तुलसी गाबार्ड के बयान से तिलमिला उठे शहबाज
जम्मू और कश्मीर
माता वैष्णो देवी की यात्रा अस्थायी रूप से बंद, नवरात्र में श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते लिया फैसला
माता वैष्णो देवी की यात्रा अस्थायी रूप से बंद, नवरात्र में श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते लिया फैसला
विश्व
अमेरिका के करीबी देश को ईरान का बड़ा तोहफा, होर्मुज से जहाज गुजरने की दी परमिशन
अमेरिका के करीबी देश को ईरान का बड़ा तोहफा, होर्मुज से जहाज गुजरने की दी परमिशन
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': हिंदी में रणवीर सिंह का पलड़ा भारी, तो तेलुगू में पवन कल्याण का जलवा, जानें 21 मार्च का कलेक्शन
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': हिंदी में रणवीर सिंह का पलड़ा भारी, तो तेलुगू में पवन कल्याण का जलवा, जानें 21 मार्च का कलेक्शन
क्रिकेट
Fact Check: 'शर्टलेस' होकर फरारी में घूम रहे हार्दिक पांड्या, क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई? यहां जानें
'शर्टलेस' होकर फरारी में घूम रहे हार्दिक पांड्या, क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई?
विश्व
Israel-US Iran War Live: 'अगर अमेरिका ने खर्ग द्वीप पर...', ईरान ने ट्रंप को फिर दी धमकी, ईरानी राष्ट्रपति ने BRICS से की ये अपील
LIVE: 'अगर US ने खर्ग द्वीप पर...', ईरान ने ट्रंप को दी धमकी, ईरानी राष्ट्रपति ने BRICS से की अपील
यूटिलिटी
ऑनलाइन मंगवा लीजिए ये छोटी सी चीज, पता चल जाएगा कितना खर्च हो रहा LPG सिलेंडर
ऑनलाइन मंगवा लीजिए ये छोटी सी चीज, पता चल जाएगा कितना खर्च हो रहा LPG सिलेंडर
हेल्थ
लो जी... अब लैब में भी बनने लगा चावल, नॉर्मल राइस से कितना अलग; क्या यह हेल्दी है?
लो जी... अब लैब में भी बनने लगा चावल, नॉर्मल राइस से कितना अलग; क्या यह हेल्दी है?
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget