मेष राशि के लिए नए साल का पहला सप्ताह लाएगा खुशियां! करियर, धन, प्रेम और सेहत में बड़े बदलाव?

Aries Weekly Horoscope 29 December 2025 to 4 January 2026: जाते हुए साल और नए साल का पहला सप्ताह मेष राशि वालों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है.
करियर, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों के लिहाज से यह सप्ताह सकारात्मक रहने वाला है. रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे और नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है.
करियर और नौकरी राशिफल
जो लोग लंबे समय से बेरोजगार हैं, उन्हें इस सप्ताह नौकरी से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और किए गए प्रयासों का पूरा फल मिलने के योग हैं. आप अपने लक्ष्य पर फोकस करते हुए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों का सही संतुलन बनाए रखेंगे.
इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा. नई प्लानिंग पर काम शुरू हो सकता है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों और वेल विशर्स का सहयोग प्राप्त होगा.
व्यापार राशिफल
व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह विस्तार और प्रगति का संकेत दे रहा है. सप्ताह के मध्य में किसी बिजनेस ट्रैवल या लॉन्ग ड्राइव की योजना बन सकती है, जो लाभकारी साबित होगी. बिजनेस को आगे बढ़ाने की योजना साकार होती नजर आएगी और बाजार में आपकी साख मजबूत होगी. हालांकि नया व्यवसाय मळमास के बाद शुरू करना ज्यादा उचित रहेगा.
धन राशिफल
इस सप्ताह धनागमन के अच्छे योग बन रहे हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत बन सकते हैं. पुराने निवेश से लाभ मिलने या रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी.
प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और लव पार्टनर के साथ समय बिताने के अवसर मिल सकते हैं. विवाहित जीवन सुखमय बना रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा.
पारिवारिक जीवन
परिवार में एकता और सामंजस्य बना रहेगा. छोटे भाई-बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे. घर का माहौल सकारात्मक रहेगा और आपसी समझ बेहतर होगी.
स्वास्थ्य राशिफल
यदि आप बीते कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे, तो इस सप्ताह राहत मिलने के संकेत हैं. शारीरिक और मानसिक रूप से आप बेहतर महसूस करेंगे. कार्यों में आ रही बाधाएं भी धीरे-धीरे दूर होंगी.
उपाय
मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें.
- शुभ रंग लाल
- शुभ अंक 9
