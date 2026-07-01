Amarnath Yatra 2026: हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा का इंतजार करते हैं. इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 (रक्षाबंधन) तक चलेगी.

समुद्र तल से करीब 12,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह यात्रा जितनी आस्था से जुड़ी है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी मानी जाती है. कम ऑक्सीजन, लंबा पैदल रास्ता, ठंडा मौसम और ऊंचाई की वजह से कई लोगों को यात्रा के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है.

ऐसे में अगर आप भी इस साल अमरनाथ यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो केवल बैग पैक करना ही काफी नहीं है. यात्रा शुरू होने से पहले अपनी कुछ आदतों में बदलाव करना बेहद जरूरी है. ये छोटी-छोटी सावधानियां आपकी यात्रा को सुरक्षित, आरामदायक और सफल बना सकती हैं.

देर तक जागने की आदत छोड़ दें

अमरनाथ यात्रा के दौरान सुबह जल्दी निकलना पड़ता है. इसलिए यात्रा से कम से कम दो से तीन सप्ताह पहले समय पर सोने और जल्दी उठने की आदत बना लें. पर्याप्त नींद लेने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और थकान भी कम महसूस होती है.

रोजाना पैदल चलना शुरू करें

अगर आपकी दिनचर्या में वॉक शामिल नहीं है, तो इसे तुरंत शुरू कर दें. शुरुआत में 3 से 4 किलोमीटर और धीरे-धीरे 5 से 6 किलोमीटर तक पैदल चलने की कोशिश करें. इससे शरीर ऊंचाई और लंबी चढ़ाई के लिए तैयार हो जाएगा.

जंक फूड और तला-भुना खाना कम करें

यात्रा से पहले हल्का, पौष्टिक और संतुलित भोजन लेना बेहतर रहता है. अधिक तला-भुना या बाहर का खाना खाने से पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है. शरीर जितना फिट रहेगा, यात्रा उतनी ही आसान होगी.

पानी कम पीने की आदत बदलें

कई लोग पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी होता है. यात्रा से पहले ही पर्याप्त पानी पीने की आदत डालें. हालांकि यात्रा के दौरान पानी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में समय-समय पर पीते रहें.

धूम्रपान और शराब से दूरी बना लें

अगर आप धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं, तो यात्रा से पहले ही इसे छोड़ने की कोशिश करें. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इन आदतों की वजह से सांस लेने में परेशानी और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं.

हल्की एक्सरसाइज और प्राणायाम करें

रोजाना 20 से 30 मिनट हल्की एक्सरसाइज, योग और प्राणायाम करने से फेफड़ों की क्षमता बेहतर होती है. इससे शरीर को कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में खुद को ढालने में मदद मिल सकती है.

किसी भी बीमारी को नजरअंदाज न करें

यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, हृदय रोग, डायबिटीज या कोई अन्य गंभीर बीमारी है, तो यात्रा से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें. आवश्यक दवाइयां अपने साथ रखें और मेडिकल फिटनेस को प्राथमिकता दें.

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यात्रा के दौरान इन बातों का भी रखें ध्यान