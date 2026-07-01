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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAmarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं? पहले बदल लें ये 7 आदतें, वरना रास्ते में हो सकती है परेशानी

Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं? पहले बदल लें ये 7 आदतें, वरना रास्ते में हो सकती है परेशानी

Amarnath Yatra 2026: बाबा बर्फानी के दर्शन से पहले अपनी इन 7 आदतों में बदलाव जरूर करें. इससे आपकी अमरनाथ यात्रा सुरक्षित, आसान और आरामदायक बन सकती है. जानिए पूरी तैयारी की चेकलिस्ट.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 01 Jul 2026 02:11 PM (IST)
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Amarnath Yatra 2026: हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा का इंतजार करते हैं. इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 (रक्षाबंधन) तक चलेगी.

समुद्र तल से करीब 12,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह यात्रा जितनी आस्था से जुड़ी है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी मानी जाती है. कम ऑक्सीजन, लंबा पैदल रास्ता, ठंडा मौसम और ऊंचाई की वजह से कई लोगों को यात्रा के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है.

ऐसे में अगर आप भी इस साल अमरनाथ यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो केवल बैग पैक करना ही काफी नहीं है. यात्रा शुरू होने से पहले अपनी कुछ आदतों में बदलाव करना बेहद जरूरी है. ये छोटी-छोटी सावधानियां आपकी यात्रा को सुरक्षित, आरामदायक और सफल बना सकती हैं.

देर तक जागने की आदत छोड़ दें

अमरनाथ यात्रा के दौरान सुबह जल्दी निकलना पड़ता है. इसलिए यात्रा से कम से कम दो से तीन सप्ताह पहले समय पर सोने और जल्दी उठने की आदत बना लें. पर्याप्त नींद लेने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और थकान भी कम महसूस होती है.

रोजाना पैदल चलना शुरू करें

अगर आपकी दिनचर्या में वॉक शामिल नहीं है, तो इसे तुरंत शुरू कर दें. शुरुआत में 3 से 4 किलोमीटर और धीरे-धीरे 5 से 6 किलोमीटर तक पैदल चलने की कोशिश करें. इससे शरीर ऊंचाई और लंबी चढ़ाई के लिए तैयार हो जाएगा.

जंक फूड और तला-भुना खाना कम करें

यात्रा से पहले हल्का, पौष्टिक और संतुलित भोजन लेना बेहतर रहता है. अधिक तला-भुना या बाहर का खाना खाने से पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है. शरीर जितना फिट रहेगा, यात्रा उतनी ही आसान होगी.

पानी कम पीने की आदत बदलें

कई लोग पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी होता है. यात्रा से पहले ही पर्याप्त पानी पीने की आदत डालें. हालांकि यात्रा के दौरान पानी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में समय-समय पर पीते रहें.

धूम्रपान और शराब से दूरी बना लें

अगर आप धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं, तो यात्रा से पहले ही इसे छोड़ने की कोशिश करें. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इन आदतों की वजह से सांस लेने में परेशानी और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं.

हल्की एक्सरसाइज और प्राणायाम करें

रोजाना 20 से 30 मिनट हल्की एक्सरसाइज, योग और प्राणायाम करने से फेफड़ों की क्षमता बेहतर होती है. इससे शरीर को कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में खुद को ढालने में मदद मिल सकती है.

 किसी भी बीमारी को नजरअंदाज न करें

यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, हृदय रोग, डायबिटीज या कोई अन्य गंभीर बीमारी है, तो यात्रा से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें. आवश्यक दवाइयां अपने साथ रखें और मेडिकल फिटनेस को प्राथमिकता दें.

यह भी पढ़े- अमरनाथ यात्रा 2026: गुलमर्ग जाने से पहले पढ़ लें एडवाइजरी, 3 जुलाई से लागू होंगे ट्रैफिक प्रतिबंध

यात्रा के दौरान इन बातों का भी रखें ध्यान

  • मौसम के अनुसार गर्म कपड़े साथ रखें.
  • रेनकोट और वाटरप्रूफ जूते जरूर रखें.
  • ज्यादा भागदौड़ या जल्दबाजी से बचें.
  • प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करें.
  • पर्याप्त आराम करते हुए यात्रा पूरी करें.
  • अधिक ऊंचाई पर सांस फूलना, चक्कर आना या तबीयत बिगड़ने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें.

    यह भी पढ़े- Amarnath Yatra 2026: बाबा बर्फानी की नई तस्वीर आई सामने, यात्रा शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं में बढ़ा उत्साह

    Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 01 Jul 2026 02:11 PM (IST)
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