Mysore Wadiyar Dynasty: सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति में श्राप, वरदान और दैवीय न्याय को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई आत्मा अत्यधिक पीड़ा में किसी को श्राप देती है, तो उसका प्रभाव पीढ़ियों तक रहता है.

ऐसा ही एक जीवंत उदाहरण कर्नाटक के मैसूर वाडियार राजवंश में देखने को मिलता है, जहाँ 400 साल पुराने एक गंभीर श्राप का अंत किसी चमत्कार से कम नहीं था.

ऐतिहासिक श्राप और महारानी अलमेलम्मा की व्यथा

इस धार्मिक कथा की शुरुआत सन 1612 में होती है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जब वाडियार राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार किया, तब वहां की तत्कालीन रानी अलमेलम्मा बेहद आहत हुईं. अपने पति की मृत्यु और अपमान से दुखी होकर उन्होंने कावेरी नदी में छलांग लगा दी.

परंतु, जलसमाधि लेने से पहले उन्होंने अत्यंत क्रोध और पीड़ा में एक भयानक श्राप दिया:

"तलकाडु मरुलागली, मालंगी मडुवागली, मैसूरु अरसुगलिगे मक्कलागादिरली."

(अर्थात: तलकाडु एक रेगिस्तान बन जाए, मालंगी एक दलदल में बदल जाए और मैसूर के राजाओं की गोद हमेशा सूनी रहे, उन्हें कभी सगा वारिस न मिले.)

कर्म का चक्र और 400 वर्षों की परीक्षा

धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो श्राप एक ऐसा कर्म बंधन है जिसे भुगतना ही पड़ता है. इस श्राप का प्रभाव इतना अचूक था कि पिछले 4 शताब्दियों से वाडियार राजवंश में किसी भी राजा को अपनी सगी संतान (पुत्र) सुख प्राप्त नहीं हुआ. वंश को जीवित रखने के लिए हर पीढ़ी में दत्तक पुत्र (गोद लिए गए बच्चे) को राजा बनाया जाता था. वर्तमान राजा यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार भी इसी प्रथा के तहत गोद लिए गए थे.

दैवीय कृपा, सादगी और श्राप की मुक्ति

शास्त्रों में वर्णित है कि कठिन से कठिन श्राप का प्रभाव भी ईश्वर की भक्ति, पवित्र आचरण और अहंकार विहीन जीवन से समाप्त हो सकता है. साल 2016 में जब राजा यदुवीर का विवाह डूंगरपुर की राजकुमारी तृषिका कुमारी से हुआ, तो राजघराने में एक नए युग की शुरुआत हुई.

रानी तृषिका को करीब 80 हजार करोड़ की अकूत संपत्ति और राजसी वैभव प्राप्त था. परंतु, उन्होंने अहंकार का त्याग कर एक सात्विक और सादगीपूर्ण जीवन चुना. वे हमेशा तड़क-भड़क से दूर, सादे वस्त्रों में और मिनिमल रूप में नजर आती हैं. अध्यात्म में माना जाता है कि सादगी और विनम्रता सीधे सात्विक ऊर्जा को आकर्षित करती है.

जब प्रकट हुआ चमत्कार

वर्ष 2017 में, जब रानी तृषिका ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया, तो पूरे मैसूर में इसे एक दैवीय चमत्कार माना गया. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रानी तृषिका के पवित्र आचरण, सादगी और कुलदेवी माता चामुंडेश्वरी की असीम अनुकंपा से 400 साल पुराना वह कर्म बंधन (श्राप) टूट गया.

यह घटना इस बात का प्रमाण है कि भले ही नियति का लिखा और श्राप का प्रभाव अटल होता है, लेकिन जब कोई आत्मा पूरी विनम्रता, सादगी और धर्म के मार्ग पर चलती है, तो ईश्वर की कृपा से सदियों पुराने संकट भी टल जाते हैं. यही कारण है कि आज रानी तृषिका कुमारी को मैसूर में 'श्राप मुक्त करने वाली एक पवित्र रानी' के रूप में पूजा और सम्मान दिया जाता है.

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