हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMysore Wadiyar Dynasty: मैसूर राजवंश की वो रानी जिसने तोड़ा 400 साल पुराना श्राप, 80 हजार करोड़ के घराने में रहती हैं इतनी सादगी से

Mysore Wadiyar Dynasty: मैसूर राजवंश की वो रानी जिसने तोड़ा 400 साल पुराना श्राप, 80 हजार करोड़ के घराने में रहती हैं इतनी सादगी से

Mysore Wadiyar Dynasty: 400 साल पुराने श्राप को तोड़ वारिस देने वाली रानी तृषिका कुमारी 80 हजार करोड़ के घराने में भी अपनी बेमिसाल सादगी, मिनिमल फैशन और गरिमामयी व्यवहार के लिए जानी जाती हैं.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 02 Jul 2026 07:23 PM (IST)
Preferred Sources

Mysore Wadiyar Dynasty: सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति में श्राप, वरदान और दैवीय न्याय को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई आत्मा अत्यधिक पीड़ा में किसी को श्राप देती है, तो उसका प्रभाव पीढ़ियों तक रहता है.

ऐसा ही एक जीवंत उदाहरण कर्नाटक के मैसूर वाडियार राजवंश में देखने को मिलता है, जहाँ 400 साल पुराने एक गंभीर श्राप का अंत किसी चमत्कार से कम नहीं था.

ऐतिहासिक श्राप और महारानी अलमेलम्मा की व्यथा

इस धार्मिक कथा की शुरुआत सन 1612 में होती है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जब वाडियार राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार किया, तब वहां की तत्कालीन रानी अलमेलम्मा बेहद आहत हुईं. अपने पति की मृत्यु और अपमान से दुखी होकर उन्होंने कावेरी नदी में छलांग लगा दी.

परंतु, जलसमाधि लेने से पहले उन्होंने अत्यंत क्रोध और पीड़ा में एक भयानक श्राप दिया:

"तलकाडु मरुलागली, मालंगी मडुवागली, मैसूरु अरसुगलिगे मक्कलागादिरली."
(अर्थात: तलकाडु एक रेगिस्तान बन जाए, मालंगी एक दलदल में बदल जाए और मैसूर के राजाओं की गोद हमेशा सूनी रहे, उन्हें कभी सगा वारिस न मिले.)

कर्म का चक्र और 400 वर्षों की परीक्षा

धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो श्राप एक ऐसा कर्म बंधन है जिसे भुगतना ही पड़ता है. इस श्राप का प्रभाव इतना अचूक था कि पिछले 4 शताब्दियों से वाडियार राजवंश में किसी भी राजा को अपनी सगी संतान (पुत्र) सुख प्राप्त नहीं हुआ. वंश को जीवित रखने के लिए हर पीढ़ी में दत्तक पुत्र (गोद लिए गए बच्चे) को राजा बनाया जाता था. वर्तमान राजा यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार भी इसी प्रथा के तहत गोद लिए गए थे.

दैवीय कृपा, सादगी और श्राप की मुक्ति

शास्त्रों में वर्णित है कि कठिन से कठिन श्राप का प्रभाव भी ईश्वर की भक्ति, पवित्र आचरण और अहंकार विहीन जीवन से समाप्त हो सकता है. साल 2016 में जब राजा यदुवीर का विवाह डूंगरपुर की राजकुमारी तृषिका कुमारी से हुआ, तो राजघराने में एक नए युग की शुरुआत हुई.

रानी तृषिका को करीब 80 हजार करोड़ की अकूत संपत्ति और राजसी वैभव प्राप्त था. परंतु, उन्होंने अहंकार का त्याग कर एक सात्विक और सादगीपूर्ण जीवन चुना. वे हमेशा तड़क-भड़क से दूर, सादे वस्त्रों में और मिनिमल रूप में नजर आती हैं. अध्यात्म में माना जाता है कि सादगी और विनम्रता सीधे सात्विक ऊर्जा को आकर्षित करती है.

जब प्रकट हुआ चमत्कार

वर्ष 2017 में, जब रानी तृषिका ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया, तो पूरे मैसूर में इसे एक दैवीय चमत्कार माना गया. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रानी तृषिका के पवित्र आचरण, सादगी और कुलदेवी माता चामुंडेश्वरी की असीम अनुकंपा से 400 साल पुराना वह कर्म बंधन (श्राप) टूट गया.

यह घटना इस बात का प्रमाण है कि भले ही नियति का लिखा और श्राप का प्रभाव अटल होता है, लेकिन जब कोई आत्मा पूरी विनम्रता, सादगी और धर्म के मार्ग पर चलती है, तो ईश्वर की कृपा से सदियों पुराने संकट भी टल जाते हैं. यही कारण है कि आज रानी तृषिका कुमारी को मैसूर में 'श्राप मुक्त करने वाली एक पवित्र रानी' के रूप में पूजा और सम्मान दिया जाता है.

यह भी पढ़े- Jagannath Rath Yatra 2026: 1972 की वह रहस्यमयी रथ यात्रा, जब भगवान जगन्नाथ ने रथ पर बैठने से कर दिया था इंकार

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
Read More
Published at : 02 Jul 2026 07:23 PM (IST)
Tags :
Yaduveer Krishnadatta Chamaraja Wadiyar Mysore Royal Family Queen Trishikha Kumari Wadiyar Trishikha Kumari Wadiyar Dynasty History
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Mysore Wadiyar Dynasty: मैसूर राजवंश की वो रानी जिसने तोड़ा 400 साल पुराना श्राप, 80 हजार करोड़ के घराने में रहती हैं इतनी सादगी से
80 हजार करोड़ का साम्राज्य: जानें कौन हैं रानी तृषिका कुमारी, जिन्होंने बदला मैसूर राजवंश का 400 साल पुराना इतिहास
धर्म
Grah Gochar July 2026: जुलाई में 4 बड़े ग्रहों का महापरिवर्तन, जानें देश और आपकी राशि पर क्या होगा असर
जुलाई 2026 में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन, भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा के संकेत; जानें अपनी राशि का हाल
धर्म
Rashifal 3 July 2026: संकष्टी चतुर्थी पर महासंयोग, पलट सकती है 3 राशियों की तकदीर, मेष से मीन तक राशिफल
संकष्टी चतुर्थी पर महासंयोग, पलट सकती है 3 राशियों की तकदीर, मेष से मीन तक राशिफल
धर्म
Amarnath Yatra 2026: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रवाना किया पहला दल, कड़ी सुरक्षा के बीच 'बम बम भोले' के जयकारों से गूंजा जम्मू
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रवाना किया पहला दल, कड़ी सुरक्षा के बीच 'बम बम भोले' के जयकारों से गूंजा जम्मू
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रूढ़िवादी या रियलिटी? फिल्म 'Toxic' में महिलाओं के चित्रण पर इंटरनेट पर छिड़ी जंग। (02-07-2026)
Super Subbu Review: बिना अश्लीलता के देती है जरूरी Sex Education
पति ब्रह्मचारी :😱Suraj का गॉडफादर अवतार, Isha की किडनैपिंग के पीछे छुपा है घर का बड़ा राज #sbs
Shri Ram से मर्यादा, Mahadev से संतुलन सीखिए' - Ashutosh Rana
India-Japan के बीच कई बड़ी Deal, PM मोदी ने किया बड़ा ऐलान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बीच समंदर में दिखा इंडियन नेवी का दम, जब भारतीय जहाज को डकैतों ने की लूटने की कोशिश, यूं खदेड़ा
बीच समंदर में दिखा इंडियन नेवी का दम, जब भारतीय जहाज को डकैतों ने की लूटने की कोशिश, यूं खदेड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा की 'मुराद' नहीं होगी पूरी? बदला लेने की ताक में कमाल अख्तर और ST हसन!
मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा की 'मुराद' नहीं होगी पूरी? बदला लेने की ताक में कमाल अख्तर और ST हसन!
बॉलीवुड
'मुझे पॉलिटिक्स से दूर रहने दो...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बोले दिलजीत दोसांझ, कहा- 'सारा संसार दुखी है'
'मुझे पॉलिटिक्स से दूर रहने दो...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बोले दिलजीत दोसांझ
क्रिकेट
बाबर आजम के पुराने साथी ने कुबूला बाल यौन शोषण का जुर्म, दोबारा हो सकती है जेल
बाबर आजम के पुराने साथी ने कुबूला बाल यौन शोषण का जुर्म, दोबारा हो सकती है जेल
इंडिया
संयुक्त अभ्यास, रणनीतिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा… भारत दौरे पर आयीं जापान PM ताकाइची ने क्या-क्या कहा
संयुक्त अभ्यास, रणनीतिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा… भारत दौरे पर आयीं जापान PM ने क्या-क्या कहा
इंडिया
Ketan Agarwal Murder Case: क्राइम सीन पर 'रिहर्सल' के बाद फंसा पेंच, बयानों में उलझे आरोपी, सिया ने पुलिस को क्या बताया?
क्राइम सीन पर 'रिहर्सल' के बाद फंसा पेंच, बयानों में उलझे आरोपी, सिया ने पुलिस को क्या बताया?
इंडिया
Explained: NDA का 'मिशन 360' क्या? 41 सांसद जुटा लो या फिर विपक्षी सांसद रहें गायब, किस तिकड़म में उलझी बीजेपी?
NDA का 'मिशन 360' क्या? 41 सांसद जुटें या विपक्षी सांसद रहें गायब, किस तिकड़म में उलझी बीजेपी?
कार
इतनी महंगी Skoda SUV मिनटों में Sold Out, जानिए क्या है इसकी खासियत
इतनी महंगी Skoda SUV मिनटों में Sold Out, जानिए क्या है इसकी खासियत
ENT LIVE
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
ENT LIVE
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
ABP NEWS
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
ABP NEWS
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
ABP NEWS
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
Embed widget