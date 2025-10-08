संस्कार की पाठशाला: आप बच्चे को दिवाली कैसे समझाते हैं?
दिवाली (Diwali) सिर्फ पटाखें फोड़ने का पर्व नहीं, बल्कि संस्कारों की पहली पाठशाला भी है. बच्चे के लिए इसे समझाना मतलब उन्हें यह सिखाना कि रोशनी सिर्फ घर में नहीं, दिल में भी होनी चाहिए.
Sanskar Ki Pathshala: दिवाली सिर्फ रोशनी और मिठाई का पर्व नहीं, बल्कि अच्छाई की जीत और आत्मा की शुद्धता का उत्सव है. पर जब बात छोटे बच्चों की आती है, तो यह पर्व उन्हें सिर्फ पटाखे और तोहफों तक सीमित न लगे, इसके लिए जरूरी है कि उन्हें दिवाली का अर्थ दिल से समझाया जाए, जैसे कहानी के रूप में, खेल के जरिए या अनुभव के रूप में.
कहानी के जरिए बताएं, अंधकार पर प्रकाश की जीत
बच्चे कहानियों से सबसे ज्यादा जुड़ते हैं. आप उन्हें रामायण की कथा सुनाएं, कैसे श्रीराम चौदह वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, और पूरी नगरी ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया. फिर समझाएं कि दीपक जलाने का अर्थ केवल घर को नहीं, मन को भी रोशन करना है. अच्छे विचार, ईमानदारी और प्यार की रोशनी से दुनिया को बेहतर बनाना.
त्योहार सिर्फ मस्ती नहीं
जैसे मां लक्ष्मी साफ-सुथरे घर में आती हैं, वैसे ही हमें अपने कमरे, खिलौनों और किताबों को सहेजना चाहिए. बच्चे को अपने खिलौने या बिस्तर खुद सजाने दें. इससे वे सीखेंगे कि त्योहार सिर्फ मस्ती नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का भी अहसास कराते हैं.
धार्मिकता नहीं, मानवीयता सिखाएं
बच्चों से कहें कि दीवाली का मतलब किसी धर्म की जीत नहीं, बल्कि सच्चाई, मेहनत और प्रेम की जीत है. बच्चे के दिल में दूसरों के लिए दया, बड़ों के प्रति सम्मान और जरूरतमंदों के लिए करुणा के दीप जलाएं. उसे सिखाएं कि किसी गरीब को मिठाई देना या नया कपड़ा देना भी पूजा का हिस्सा है.
आर्ट, दीपक और कहानी
बच्चों में क्रिएटिविटी की भावना पैदा करने के लिए दिवाली का त्योहार सबसे बेहतर है. उनसे दीये रंगवाएं, पेपर लैंप बनवाएं, या घर की सजावट में शामिल करें. इससे बच्चे त्योहार को सृजन और साझेदारी के रूप में महसूस करेंगे. जैसे पहले लोग पूरे मोहल्ले के साथ दीवाली मनाते थे.
पटाखों का विकल्प बताएं, प्रकृति की प्रति जिम्मेदार बनाएं
बच्चे को समझाएं कि पटाखे सिर्फ पलभर की चमक हैं, लेकिन पेड़ लगाना, पक्षियों को दाना देना और जल बचाना,असली दीप जलाना है. कहें कि लक्ष्मी मां वहां आती हैं, जहां सफाई, शांति और पर्यावरण की रक्षा होती है.
लक्ष्मी पूजा का असली अर्थ बताएं
बच्चों से कहें कि लक्ष्मी जी धन की नहीं, सद्बुद्धि और संतोष की देवी हैं. जो ईमानदारी से मेहनत करता है, वही असली धनवान होता है. इसलिए जब पूजा करें, तो बच्चे से बच्चों से कहें किहम मां से यही मांगते हैं कि हमें मेहनत और सच्चाई की राह पर रखें.
शेयरिंग इस केयरिंग, दिवाली का असली संदेश यही है
बच्चे को यह भी सिखाएं कि दिवाली पर खुशी बांटना सबसे बड़ा उपहार है. किसी जरूरतमंद को दीप या मिठाई देना, एक गरीब बच्चे के साथ समय बिताना, यही असली दिवाली की पूजा है.
बच्चे को दिवाली समझाना यानी उसे संस्कार की पहली पाठशाला देना है. अगर वह यह समझ जाए कि दीपक सिर्फ तेल से नहीं, अच्छे विचारों से जलते हैं, तो आपने उसे सिर्फ त्योहार नहीं, जीवन का दर्शन सिखा दिया.
