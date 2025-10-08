हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मसंस्कार की पाठशाला: आप बच्चे को दिवाली कैसे समझाते हैं?

संस्कार की पाठशाला: आप बच्चे को दिवाली कैसे समझाते हैं?

दिवाली (Diwali) सिर्फ पटाखें फोड़ने का पर्व नहीं, बल्कि संस्कारों की पहली पाठशाला भी है. बच्चे के लिए इसे समझाना मतलब उन्हें यह सिखाना कि रोशनी सिर्फ घर में नहीं, दिल में भी होनी चाहिए.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 08 Oct 2025 06:42 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Sanskar Ki Pathshala: दिवाली सिर्फ रोशनी और मिठाई का पर्व नहीं, बल्कि अच्छाई की जीत और आत्मा की शुद्धता का उत्सव है. पर जब बात छोटे बच्चों की आती है, तो यह पर्व उन्हें सिर्फ पटाखे और तोहफों तक सीमित न लगे, इसके लिए जरूरी है कि उन्हें दिवाली का अर्थ दिल से समझाया जाए, जैसे कहानी के रूप में, खेल के जरिए या अनुभव के रूप में.

कहानी के जरिए बताएं, अंधकार पर प्रकाश की जीत

बच्चे कहानियों से सबसे ज्यादा जुड़ते हैं. आप उन्हें रामायण की कथा सुनाएं, कैसे श्रीराम चौदह वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, और पूरी नगरी ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया. फिर समझाएं कि दीपक जलाने का अर्थ केवल घर को नहीं, मन को भी रोशन करना है. अच्छे विचार, ईमानदारी और प्यार की रोशनी से दुनिया को बेहतर बनाना.

त्योहार सिर्फ मस्ती नहीं

जैसे मां लक्ष्मी साफ-सुथरे घर में आती हैं, वैसे ही हमें अपने कमरे, खिलौनों और किताबों को सहेजना चाहिए. बच्चे को अपने खिलौने या बिस्तर खुद सजाने दें. इससे वे सीखेंगे कि त्योहार सिर्फ मस्ती नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का भी अहसास कराते हैं.

धार्मिकता नहीं, मानवीयता सिखाएं

बच्चों से कहें कि दीवाली का मतलब किसी धर्म की जीत नहीं, बल्कि सच्चाई, मेहनत और प्रेम की जीत है. बच्चे के दिल में दूसरों के लिए दया, बड़ों के प्रति सम्मान और जरूरतमंदों के लिए करुणा के दीप जलाएं. उसे सिखाएं कि किसी गरीब को मिठाई देना या नया कपड़ा देना भी पूजा का हिस्सा है.

आर्ट, दीपक और कहानी

बच्चों में क्रिएटिविटी की भावना पैदा करने के लिए दिवाली का त्योहार सबसे बेहतर है. उनसे दीये रंगवाएं, पेपर लैंप बनवाएं, या घर की सजावट में शामिल करें. इससे बच्चे त्योहार को सृजन और साझेदारी के रूप में महसूस करेंगे. जैसे पहले लोग पूरे मोहल्ले के साथ दीवाली मनाते थे.

पटाखों का विकल्प बताएं, प्रकृति की प्रति जिम्मेदार बनाएं

बच्चे को समझाएं कि पटाखे सिर्फ पलभर की चमक हैं, लेकिन पेड़ लगाना, पक्षियों को दाना देना और जल बचाना,असली दीप जलाना है. कहें कि लक्ष्मी मां वहां आती हैं, जहां सफाई, शांति और पर्यावरण की रक्षा होती है.

लक्ष्मी पूजा का असली अर्थ बताएं

बच्चों से कहें कि लक्ष्मी जी धन की नहीं, सद्बुद्धि और संतोष की देवी हैं. जो ईमानदारी से मेहनत करता है, वही असली धनवान होता है. इसलिए जब पूजा करें, तो बच्चे से बच्चों से कहें किहम मां से यही मांगते हैं कि हमें मेहनत और सच्चाई की राह पर रखें.

शेयरिंग इस केयरिंग, दिवाली का असली संदेश यही है

बच्चे को यह भी सिखाएं कि दिवाली पर खुशी बांटना सबसे बड़ा उपहार है. किसी जरूरतमंद को दीप या मिठाई देना, एक गरीब बच्चे के साथ समय बिताना, यही असली दिवाली की पूजा है.

बच्चे को दिवाली समझाना यानी उसे संस्कार की पहली पाठशाला देना है. अगर वह यह समझ जाए कि दीपक सिर्फ तेल से नहीं, अच्छे विचारों से जलते हैं, तो आपने उसे सिर्फ त्योहार नहीं, जीवन का दर्शन सिखा दिया.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 08 Oct 2025 05:27 PM (IST)
Diwali Diwali 2025 Sanskar Ki Pathshala
