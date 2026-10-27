Aaj Ka Vrishchik Rashifal 26 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा के 7वें भाव यानी सप्तम भाव (साझेदारी, जीवनसाथी, व्यापारिक विस्तार, सामाजिक प्रतिष्ठा व दैनिक आय स्थान) के प्रभाव से आप अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं, बौद्धिक विवेक और कड़ी मेहनत के दम पर अपने व्यापार को तेजी से विकसित करने में सफल रहेंगे; आपकी मेहनत रंग लाएगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 27 October 2026)

दिनांक: 27 अक्टूबर 2026, मंगलवार

27 अक्टूबर 2026, मंगलवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 07:02 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 07:02 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि नक्षत्र: भरणी नक्षत्र दोपहर 03:39 बजे तक, तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र

भरणी नक्षत्र दोपहर 03:39 बजे तक, तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग (एवं वरीयान योग प्रभाव)

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, और (एवं वरीयान योग प्रभाव) चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 09:07 बजे तक मेष राशि में संचरण करेंगे, इसके बाद वृषभ राशि (आपकी राशि से 7वें भाव) में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा रात्रि 09:07 बजे तक मेष राशि में संचरण करेंगे, इसके बाद वृषभ राशि (आपकी राशि से 7वें भाव) में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान महत्वपूर्ण नए सौदे शुरू करने से बचें)

दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान महत्वपूर्ण नए सौदे शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

सितारों का साथ, बिजनेस पहुंचेगा नई ऊंचाइयों पर: ग्रहों की शुभ स्थिति का पूरा सहयोग कारोबारियों को मिलेगा. आपके व्यावसायिक प्रयास सफल होंगे और आप अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में कामयाब रहेंगे.

पैतृक बिजनेस में पिता का संबल, नए ऑर्डर में जांच जरूरी: यदि आप पुश्तैनी या पैतृक कारोबार (Ancestral Business) संभाल रहे हैं, तो किसी उलझी हुई समस्या या नीतिगत गतिरोध को सुलझाने में पिता का सहयोग और मार्गदर्शन बेहद उपयोगी साबित होगा. आर्थिक लाभ के बेहतरीन योग बन रहे हैं; फिर भी किसी भी नए क्लाइंट से नया ऑर्डर फाइनल करने से पहले उसकी साख और शर्तों की पूरी जानकारी अवश्य हासिल कर लें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

व्यर्थ विचारों से बचें, काम पर रखें फोकस: नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) कार्यस्थल पर मन में आने वाले बेमतलब के ख्यालों, शंकाओं या दूसरों की बातों पर ध्यान न दें. केवल और केवल अपने सौंपे गए प्रोजेक्ट्स और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें.

जॉब में आर्थिक सुधार और तरक्की के संकेत: नौकरी में आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार होने के प्रबल संकेत हैं. भविष्य में वेतन वृद्धि और पदोन्नति (Promotion) के रास्ते खुलेंगे. कुल मिलाकर करियर के मोर्चे पर दिन मिश्रित किंतु अंततः लाभप्रद परिणाम देने वाला साबित होगा.

3. लव, फैमिली, छात्र-कलाकार व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

सुखमय पारिवारिक जीवन, पार्टनर से सराहना: पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखमय और संतोषप्रद रहेगा. घर में नई सुख-सुविधाओं और गृह उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी से समृद्धि बढ़ेगी. किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक या सामाजिक कार्य में आपके द्वारा दिए गए योगदान की आपका हमसफर (जीवनसाथी) दिल से सराहना करेगा.

छात्र, कलाकार व खिलाड़ी होंगे मजबूत: यह दिन विद्यार्थियों, कला जगत से जुड़े लोगों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) को मानसिक और व्यावहारिक रूप से सकारात्मक व सुदृढ़ बनाने वाला साबित होगा; आत्मविश्वास चरम पर रहेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: सप्तम भाव के चंद्रमा से दिनभर ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहेगी. अत्यधिक काम के सिलसिले में खान-पान का समय न बिगड़ने दें; मौसमी फलों और पर्याप्त जल का सेवन करें.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 5

विशेष अचूक उपाय: मंगलवार के पावन दिन तथा सप्तम भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रातः काल हनुमान मंदिर में जाकर सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें और 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, लाल चंदन और शहद मिलाकर अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को मसूर की दाल, गुड़ या लाल वस्त्र का दान करें. इससे व्यापार में नए लाभकारी सौदे मिलेंगे, पैतृक मामलों का सुखद समाधान होगा और दांपत्य जीवन में प्रेम व सामंजस्य बढ़ेगा.

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