Haridwar Ardh Kumbh 2027: आस्था, संस्कृति और अध्यात्म के सबसे बड़े संगम हरिद्वार अर्ध कुंभ मेला 2027 का शुभारंभ 14 जनवरी 2027 (मकर संक्रांति) से होने जा रहा है, जो 20 अप्रैल 2027 (चैत्र पूर्णिमा) तक चलेगा. धर्मनगरी हरिद्वार में इस पावन आयोजन की रौनक अभी से दिखाई देने लगी है, जहां अखाड़ों के संतों के नगर प्रवेश जैसी पारंपरिक विधियां शुरू हो चुकी हैं.

अगर आप भी 2027 में मां गंगा के पावन तट पर आस्था की डुबकी लगाने की योजना बना रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए बेहद उपयोगी है. यहां आपको प्रमुख स्नान पर्वों की तारीखों से लेकर प्रमुख दर्शन स्थलों के धार्मिक महत्व और प्रशासनिक तैयारियों की पूरी जानकारी मिलेगी.

मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक के सभी प्रमुख स्नान पर्वों का कैलेंडर:

इस बार मेले में कुल 10 मुख्य स्नान पर्व हैं. इनमें से 3–4 दिन अमृत स्नान (शाही स्नान) के रूप में विशेष महत्व रखते हैं, जब सभी अखाड़े भव्य शोभायात्रा और राजसी ठाठ-बाट के साथ गंगा स्नान करते हैं:

14 जनवरी 2027 (गुरुवार): मकर संक्रांति (पहला स्नान)

6 फरवरी 2027 (शनिवार): मौनी अमावस्या

11 फरवरी 2027 (गुरुवार): बसंत पंचमी

20 फरवरी 2027 (शनिवार): माघ पूर्णिमा

6 मार्च 2027 (शनिवार): महाशिवरात्रि (अमृत स्नान)

8 मार्च 2027 (सोमवार): फाल्गुन / सोमवती अमावस्या (अमृत स्नान)

7 अप्रैल 2027: नव संवत्सर / हिंदू नव वर्ष

14 अप्रैल 2027: मेष संक्रांति / बैसाखी (अमृत स्नान)

15 अप्रैल 2027: विशेष स्नान / राम नवमी

20 अप्रैल 2027 (मंगलवार): चैत्र पूर्णिमा (अंतिम स्नान)





मेला क्षेत्र में कहां क्या हो रहा है?

श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए पूरे हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों को अलग-अलग जोन में विभाजित किया गया है:

हर की पौड़ी और ब्रह्म कुंड: यह मेले का मुख्य केंद्र है, जहां सबसे अधिक भीड़ उमड़ती है. अमृत स्नान के दिन यहां अखाड़ों के लिए विशेष समय निर्धारित रहता है और यातायात व भीड़ नियंत्रण के सख्त इंतजाम लागू रहते हैं.

ज्वालापुर (पांडेवाला), चंडी घाट और बैरागी कैंप: इन क्षेत्रों में अखाड़ों के नगर प्रवेश, स्थायी-अस्थायी छावनियां और मेला सेक्टर बसाए जा रहे हैं.

हरिद्वार–ऋषिकेश कॉरिडोर और नए घाट: भीड़ का दबाव कम करने के लिए अमरापुर घाट के आसपास नए घाट, अस्थायी पुल, टेंट सिटी और यात्री सुविधा केंद्र तैयार किए जा रहे हैं.

'ग्रीन अर्ध कुंभ' थीम पर उत्तराखंड सरकार की तैयारियां:

उत्तराखंड सरकार इस बार के आयोजन को भव्य बनाने के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल यानी 'ग्रीन अर्ध कुंभ' की थीम पर आयोजित कर रही है:

बजट और बुनियादी ढांचा: घाटों के नवीनीकरण, सुरक्षा रेलिंग, अस्थायी पुल, रोपवे और आधुनिक टेंट सिटी के निर्माण के लिए करोड़ों रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है.

हाई-टेक सुरक्षा व्यवस्था: करोड़ों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन, सेंट्रलाइज्ड कमांड सेंटर और विभिन्न राज्यों के पुलिस व विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती की तैयारी है.

स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण: वृक्षारोपण अभियान, हरित क्षेत्र (ग्रीन स्पेस) और न्यूनतम प्रदूषण के साथ आयोजन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि गंगा की निर्मलता बनी रहे.

कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है?

अक्सर लोगों के मन में इन तीनों आयोजनों के समय और स्थान को लेकर जिज्ञासा रहती है. वास्तव में, इनका मुख्य अंतर इनके आयोजन के वर्ष और पवित्र स्थानों पर आधारित है:

अर्ध कुंभ: 'अर्ध' का अर्थ आधा होता है. यह आयोजन दो पूर्ण कुंभ चक्रों के बीच हर 6 साल में केवल हरिद्वार और प्रयागराज में ही होता है. लेकिन इसका विस्तार पूर्ण कुंभ की तुलना में कुछ छोटा होता है, लेकिन इसमें उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की आस्था और भीड़ उतनी ही विशाल होती है.

कुंभ (पूर्ण कुंभ): यह मुख्य धार्मिक समागम है जो ग्रहों और राशियों के विशेष योग के अनुसार हर 12 साल में आयोजित होता है. यह भारत के चारों पवित्र तीर्थ स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में बारी-बारी से लगता है.

महाकुंभ: यह सनातन संस्कृति का सबसे दुर्लभ और विशालतम धार्मिक समागम है, जो 12 पूर्ण कुंभ पूरे होने के बाद हर 144 साल में एक बार आता है. महाकुंभ का आयोजन केवल प्रयागराज की पावन भूमि पर ही किया जाता है (जैसा कि वर्ष 2025 में प्रयागराज में भव्य रूप से आयोजित हुआ था).

5 हरिद्वार के पवित्र स्थल और उनका धार्मिक महत्व:

हरिद्वार की यात्रा केवल गंगा स्नान तक सीमित नहीं है. यहां के प्राचीन मंदिरों और घाटों के दर्शन करने से पाप-नाश, मनोकामना पूर्ति, शक्ति-रक्षा और मोक्ष की प्राप्ति का पुण्य फल मिलता है:

1. हर की पौड़ी और ब्रह्म कुंड (पाप-नाश और मोक्ष)

पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें यहीं गिरी थीं और यहां भगवान विष्णु के चरण-चिह्न भी विराजमान हैं. अर्ध कुंभ में यहां डुबकी लगाने से जन्म-जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है. इसके अतिरिक्त, यहां तर्पण और अस्थि-विसर्जन करने से पितरों को सद्गति और शांति मिलती है.

2. गंगा आरती (मानसिक शांति और पॉजिटिव एनर्जी)

हर की पौड़ी पर सुबह और शाम होने वाली भव्य गंगा आरती में शामिल होने और दीपदान करने से जीवन की नकारात्मकता दूर होती है. मां गंगा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने से उत्तम स्वास्थ्य, परिवार में सुख-शांति और आध्यात्मिक जागृति का आशीर्वाद मिलता है. (सुझाव: शाम की आरती में भीड़ अधिक होती है, इसलिए समय से थोड़ा पहले पहुंचना बेहतर रहता है और यहां प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क है.)

3. त्रिदेवी दर्शन: हरिद्वार के तीन प्रमुख सिद्धपीठ

हरिद्वार की तीर्थयात्रा इन तीन शक्तिपीठों के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है:

मां मनसा देवी मंदिर: पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर की देवी को मनोकामना पूर्ण करने वाली माना जाता है. यहां के पवित्र वृक्ष पर मौली या धागा बांधने से सच्ची मनोकामना पूरी होती है (और इच्छा पूरी होने पर धागा खोलने की परंपरा है).

मां चंडी देवी मंदिर: मां चंडी साहस, शक्ति और रक्षा की देवी हैं. यहां दर्शन करने से भय से मुक्ति, संकटों से बचाव और परिवार की सुरक्षा का पुण्य मिलता है. (मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर जाने के लिए आप पैदल मार्ग या रोपवे का उपयोग कर सकते हैं.)

मां माया देवी मंदिर: यह एक प्राचीन शक्तिपीठ है जहां माता सती का हृदय और नाभि गिरी थी. इन्हें हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है.

4. दक्षेश्वर महादेव मंदिर, कनखल (अहंकार का नाश)

यह भगवान शिव की ससुराल और राजा दक्ष के यज्ञ की भूमि है, जहां माता सती ने आत्मदाह किया था. यहां जलाभिषेक और दर्शन करने से अहंकार का नाश होता है, वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है और भगवान शिव की विशेष कृपा से कष्टों से मुक्ति मिलती है.

5. शांत घाटों पर ध्यान और साधना

अगर आप हर की पौड़ी की भीड़-भाड़ से दूर एकांत में बैठकर जप, ध्यान या दान-पुण्य (जैसे साधुओं को भोजन या भंडारा) करना चाहते हैं, तो बिरला घाट, सतनाम साक्षी घाट (कनखल) या अमरापुर घाट जा सकते हैं. इन शांत घाटों पर की गई साधना से मन की शुद्धि होती है और कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है.

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