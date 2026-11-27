Utpanna Ekadashi 2026: साल 2026 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 4 दिसंबर 2026 (शुक्रवार) को रखा जाएगा. हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष (अगहन) मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को 'उत्पन्ना एकादशी' कहा जाता है.

साल भर में आने वाली सभी 24 एकादशियों में उत्पन्ना एकादशी को पहली एकादशी माना जाता है. पद्म और भविष्योत्तर पुराण की मान्यताओं के अनुसार, इसी पावन तिथि पर भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति से स्वयं 'एकादशी देवी' प्रकट हुई थीं और उन्होंने मुर नामक दैत्य का संहार किया था.

अगर आप पहली बार एकादशी का व्रत शुरू करने की सोच रहे हैं या आने वाले नए साल में करियर, रिश्तों और सेहत में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, तो इस दिन किए गए व्रत और राशि अनुसार दान विशेष फलदायी माने जाते हैं. आइए विस्तार से समझते हैं इस व्रत की कथा, पुण्य फल और सभी 12 राशियों के लिए अचूक उपाय.

उत्पन्ना एकादशी को 'पहली एकादशी' क्यों कहा जाता है?

एकादशी देवी का प्राकट्य: पद्म पुराण और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार, मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी के दिन ही भगवान श्रीहरि विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या (शक्ति) का जन्म हुआ था. चूंकि इस तिथि पर देवी उत्पन्न हुई थीं, इसलिए इसका नाम 'उत्पन्ना एकादशी' पड़ा.

मुर दैत्य का वध और वरदान: जब मुर नामक भयंकर राक्षस ने देवताओं को पराजित कर योगनिद्रा में लीन भगवान विष्णु पर प्रहार करना चाहा, तब इसी दिव्य शक्ति ने प्रकट होकर उसका संहार किया. देवी की इस भक्ति और पराक्रम से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें 'एकादशी' नाम दिया और वरदान दिया कि सभी व्रतों में तुम्हारा व्रत सबसे श्रेष्ठ और समस्त पापों का नाश करने वाला होगा.

नए व्रतियों के लिए शुभ शुरुआत: शास्त्रों के अनुसार, एकादशी व्रत की परंपरा इसी दिन से प्रारंभ हुई थी. यही वजह है कि जो श्रद्धालु जीवन में पहली बार एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहते हैं, उनके लिए उत्पन्ना एकादशी से शुरुआत करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है.

व्रत और दान से मिलने वाला पुण्य और ज़रूरी सावधानी:

सच्चे मन से इस दिन उपवास रखने और सामर्थ्य अनुसार दान करने से जाने-अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है.

इस व्रत के प्रभाव से साधक पर भगवान विष्णु के साथ-साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा बनी रहती है.

शास्त्रों में इस एक दिन के व्रत का पुण्य तीर्थ स्नान, महायज्ञ और बड़े दान के समान बताया गया है.

आने वाले साल में तरक्की के लिए राशि अनुसार उपाय:

पारंपरिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, उत्पन्ना एकादशी पर अपनी राशि के स्वामी ग्रह के अनुरूप दान और छोटे-छोटे बदलाव करने से आगामी वर्ष में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

1. मेष और वृश्चिक राशि (स्वामी ग्रह: मंगल)

करियर (Career): कार्यक्षेत्र में बाधाओं को दूर करने के लिए किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को मसूर की दाल या गुड़ का दान करें.

रिश्ते (Relationship): अपनी वाणी में मधुरता और संयम रखें. भगवान विष्णु को लाल रंग के फूल अर्पित करें या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

सेहत (Health): शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और बेवजह के गुस्से व थकान से खुद को बचाएं.

2. वृषभ और तुला राशि (स्वामी ग्रह: शुक्र)

करियर (Career): आर्थिक स्थिरता और तरक्की के लिए सफेद मिठाई, चावल या दूध से बनी किसी वस्तु का दान करें.

रिश्ते (Relationship): घर-परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को घर की बनी खीर का भोग लगाएं.

सेहत (Health): गले से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए ठंडी चीजों से परहेज करें और खान-पान का समय नियमित रखें.

3. मिथुन और कन्या राशि (स्वामी ग्रह: बुध)

करियर (Career): व्यापार और नौकरी में बुद्धि कौशल बढ़ाने के लिए हरी मूंग की दाल, किताबें या पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी सामग्री का दान करें.

रिश्ते (Relationship): अपनों के साथ बातचीत में पारदर्शिता और स्पष्टता रखें. शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं.

सेहत (Health): मानसिक तनाव को कम करने के लिए मोबाइल/स्क्रीन का उपयोग घटाएं और 7-8 घंटे की पूरी नींद लें.

4. कर्क राशि (स्वामी ग्रह: चंद्रमा)

करियर (Career): काम में एकाग्रता और स्थिरता लाने के लिए किसी गरीब को सफेद वस्त्र या अक्षत (चावल) का दान करें.

रिश्ते (Relationship): भावनात्मक रूप से संतुलित रहें और घर के बड़े-बुजुर्गों की सेवा व सम्मान करें.

सेहत (Health): मौसम के बदलाव को देखते हुए ठंडी तासीर वाली चीजों से बचें और अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें.

5. सिंह राशि (स्वामी ग्रह: सूर्य)

करियर (Career): कार्यस्थल पर मान-सम्मान और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए गेहूं या तांबे के पात्र का दान करें और फैसलों में धैर्य रखें.

रिश्ते (Relationship): रिश्तों में अहंकार (Ego) को बीच में न आने दें और अपने जीवनसाथी या परिवार की बात को ध्यान से सुनें.

सेहत (Health): हृदय की सेहत और ब्लड प्रेशर के प्रति सजग रहें. रोजाना सुबह नियमित वॉक (पैदल चलना) को अपनी आदत बनाएं.

6. धनु और मीन राशि (स्वामी ग्रह: गुरु)

करियर (Career): भाग्य का साथ पाने के लिए पीले फल (जैसे केला), चने की दाल या पीले वस्त्र का दान करें और विधि-विधान से श्रीहरि की पूजा करें.

रिश्ते (Relationship): रिश्तों की मजबूती के लिए आपसी विश्वास और एक-दूसरे के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाएं.

सेहत (Health): बढ़ते वजन, लिवर और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के लिए संतुलित और सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करें.

7. मकर और कुंभ राशि (स्वामी ग्रह: शनि)

करियर (Career): करियर में आ रही सुस्ती को खत्म करने के लिए काले तिल, कंबल या ऊनी कपड़ों का दान करें और अपने काम में निरंतरता बनाए रखें.

रिश्ते (Relationship): किसी भी रिश्ते को लेकर जल्दबाज़ी में कोई बड़ा फैसला न लें, अपनों को समझने के लिए पर्याप्त समय दें.

सेहत (Health): जोड़ों, घुटनों और कमर के दर्द से राहत पाने के लिए रोजाना हल्का व्यायाम और स्ट्रेचिंग ज़रूर करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

