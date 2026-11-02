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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Vrishchik Rashifal 2 November 2026: 9वें चंद्रमा के प्रभाव से धर्म-दर्शन में रुचि, दोपहर बाद व्यापार में बड़ी गुड न्यूज व नौकरी में अवार्ड के योग

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 2 November 2026: 9वें चंद्रमा के प्रभाव से धर्म-दर्शन में रुचि, दोपहर बाद व्यापार में बड़ी गुड न्यूज व नौकरी में अवार्ड के योग

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 2 November 2026: वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल! 9वें चंद्रमा का प्रभाव, बिजनेस ग्रोथ, नौकरी में अवार्ड, वर्किंग वुमन का मान-सम्मान व अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 02 Nov 2026 07:49 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal 2 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज मध्य रात्रि 03:46 तक आपकी राशि से 9वें भाव यानी नवम भाव (भाग्य, धर्म, दर्शन, आत्मबल, उच्च ज्ञान व लंबी यात्रा स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा की स्थिति के शुभ प्रभाव से धर्म, आध्यात्म और जीवन दर्शन के प्रति आपकी गहरी रुचि व आस्था बढ़ेगी; मन में सकारात्मकता का संचार होगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 2 November 2026)

  • दिनांक: 2 नवंबर 2026, सोमवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दोपहर 01:11 बजे तक, तत्पश्चात नवमी तिथि
  • नक्षत्र: पूरे दिन-रात आश्लेषा नक्षत्र रहेगा
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और शुभ योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा मध्य रात्रि 03:46 तक कर्क राशि (आपकी राशि से 9वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात सिंह राशि में प्रवेश करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

आत्मविश्वास से बिजनेस ग्रोथ, शत्रु होंगे परास्त: कारोबार में आप पूरे आत्मबल और दृढ़ संकल्प के साथ फैसले लेंगे, जिससे आपके व्यापार की ग्रोथ में जबर्दस्त इजाफा देखने को मिलेगा. लाभ के कई बेहतरीन अवसर आपके हाथ आएंगे और आपके प्रतिस्पर्धी व गुप्त शत्रु पराजित होंगे; हालांकि, फिर भी व्यावसायिक सतर्कता बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा.

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दोपहर बाद मिलेगी बहुत बड़ी गुड न्यूज: व्यापारिक मोर्चे पर दोपहर के बाद कारोबारियों को कोई बहुत बड़ी खुशखबरी (Big Good News) सुनने को मिल सकती है, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और व्यापार में नई ऊर्जा आएगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

वर्किंग वुमन का बढ़ेगा रुतबा, जॉब में मिलेगा अवार्ड: त्योहारी सीजन (Festive Season) के दौरान कामकाजी महिलाओं (Working Women) का उनके वर्कप्लेस और घर दोनों ही जगहों पर मान-सम्मान और रुतबा काफी बढ़ेगा. नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को उनके उत्कृष्ट और समर्पित कार्य के लिए सम्मानित किया जा सकता है या कोई प्रतिष्ठित अवार्ड मिल सकता है, जिससे आपकी सामाजिक और आधिकारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

व्यक्तित्व का दिखेगा आकर्षण, कोवर्कर्स का साथ: कार्यस्थल (Workspace) पर लोग आपकी कार्यशैली और प्रभावशाली व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होंगे. मित्रों और सहकर्मियों (Coworkers) के साथ हंसी-खुशी और सौहार्दपूर्ण माहौल में समय व्यतीत होगा.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Children & Health)

संतान से मिलेगा संबल, परिवार संग डिनर व विचार साझा: संतान के सकारात्मक दृष्टिकोण से आपको गहरा संबल और हौसला मिलेगा. इस समय आप अपने बाहरी व्यक्तित्व और रूप-रंग को लेकर काफी अच्छा महसूस करेंगे. शाम के समय परिवार के साथ बैठकर भोजन करें और अपने मन में चल रहे सकारात्मक विचारों व योजनाओं को उनके साथ साझा करें.

अपने फील्ड में व्यस्त रहेंगे छात्र व खिलाड़ी: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपने-अपने प्रोजेक्ट्स, अभ्यास और अध्ययन में पूरी तरह व्यस्त व केंद्रित रहेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: नवम चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक शांति और शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी. दिनभर के कार्यों के बीच समय पर भोजन लें और दिनचर्या को संतुलित रखें.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 8

सोमवार विशेष अचूक उपाय: सोमवार और शुभ-लक्ष्मी योग के पावन संयोग पर नवम भाव के चंद्रमा के भाग्यवर्धक फलों को बढ़ाने के लिए प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. देवी महालक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या मंदिर में दूध, चावल या केसर मिश्रित खीर का दान करें. इससे भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, व्यावसायिक खुशखबरी का मार्ग प्रशस्त होगा और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान व रुतबे में वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 Nov 2026 07:49 AM (IST)
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