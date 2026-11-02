Aaj Ka Vrishchik Rashifal 2 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज मध्य रात्रि 03:46 तक आपकी राशि से 9वें भाव यानी नवम भाव (भाग्य, धर्म, दर्शन, आत्मबल, उच्च ज्ञान व लंबी यात्रा स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा की स्थिति के शुभ प्रभाव से धर्म, आध्यात्म और जीवन दर्शन के प्रति आपकी गहरी रुचि व आस्था बढ़ेगी; मन में सकारात्मकता का संचार होगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 2 November 2026)

दिनांक: 2 नवंबर 2026, सोमवार

2 नवंबर 2026, सोमवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दोपहर 01:11 बजे तक, तत्पश्चात नवमी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दोपहर 01:11 बजे तक, तत्पश्चात नवमी तिथि नक्षत्र: पूरे दिन-रात आश्लेषा नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन-रात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और शुभ योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा मध्य रात्रि 03:46 तक कर्क राशि (आपकी राशि से 9वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात सिंह राशि में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा मध्य रात्रि 03:46 तक कर्क राशि (आपकी राशि से 9वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात सिंह राशि में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

आत्मविश्वास से बिजनेस ग्रोथ, शत्रु होंगे परास्त: कारोबार में आप पूरे आत्मबल और दृढ़ संकल्प के साथ फैसले लेंगे, जिससे आपके व्यापार की ग्रोथ में जबर्दस्त इजाफा देखने को मिलेगा. लाभ के कई बेहतरीन अवसर आपके हाथ आएंगे और आपके प्रतिस्पर्धी व गुप्त शत्रु पराजित होंगे; हालांकि, फिर भी व्यावसायिक सतर्कता बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा.

दोपहर बाद मिलेगी बहुत बड़ी गुड न्यूज: व्यापारिक मोर्चे पर दोपहर के बाद कारोबारियों को कोई बहुत बड़ी खुशखबरी (Big Good News) सुनने को मिल सकती है, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और व्यापार में नई ऊर्जा आएगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

वर्किंग वुमन का बढ़ेगा रुतबा, जॉब में मिलेगा अवार्ड: त्योहारी सीजन (Festive Season) के दौरान कामकाजी महिलाओं (Working Women) का उनके वर्कप्लेस और घर दोनों ही जगहों पर मान-सम्मान और रुतबा काफी बढ़ेगा. नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को उनके उत्कृष्ट और समर्पित कार्य के लिए सम्मानित किया जा सकता है या कोई प्रतिष्ठित अवार्ड मिल सकता है, जिससे आपकी सामाजिक और आधिकारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

व्यक्तित्व का दिखेगा आकर्षण, कोवर्कर्स का साथ: कार्यस्थल (Workspace) पर लोग आपकी कार्यशैली और प्रभावशाली व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होंगे. मित्रों और सहकर्मियों (Coworkers) के साथ हंसी-खुशी और सौहार्दपूर्ण माहौल में समय व्यतीत होगा.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Children & Health)

संतान से मिलेगा संबल, परिवार संग डिनर व विचार साझा: संतान के सकारात्मक दृष्टिकोण से आपको गहरा संबल और हौसला मिलेगा. इस समय आप अपने बाहरी व्यक्तित्व और रूप-रंग को लेकर काफी अच्छा महसूस करेंगे. शाम के समय परिवार के साथ बैठकर भोजन करें और अपने मन में चल रहे सकारात्मक विचारों व योजनाओं को उनके साथ साझा करें.

अपने फील्ड में व्यस्त रहेंगे छात्र व खिलाड़ी: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपने-अपने प्रोजेक्ट्स, अभ्यास और अध्ययन में पूरी तरह व्यस्त व केंद्रित रहेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: नवम चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक शांति और शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी. दिनभर के कार्यों के बीच समय पर भोजन लें और दिनचर्या को संतुलित रखें.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 8

सोमवार विशेष अचूक उपाय: सोमवार और शुभ-लक्ष्मी योग के पावन संयोग पर नवम भाव के चंद्रमा के भाग्यवर्धक फलों को बढ़ाने के लिए प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. देवी महालक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या मंदिर में दूध, चावल या केसर मिश्रित खीर का दान करें. इससे भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, व्यावसायिक खुशखबरी का मार्ग प्रशस्त होगा और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान व रुतबे में वृद्धि होगी.

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