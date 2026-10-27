Aaj Ka Tula Rashifal 27 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा के 8वें भाव यानी अष्टम भाव (आकस्मिक बाधाएं, व्यय, गुप्त चिंताएं, यात्रा कष्ट व मानसिक उथल-पुथल स्थान) के प्रभाव से आपको अपनी ही हठधर्मिता और जिद के चलते नुकसान उठाना पड़ सकता है; खासकर किसी यात्रा के दौरान अप्रत्याशित परेशानियां आ सकती हैं. आज लचीलापन बनाए रखना ही समझदारी होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 27 October 2026)

दिनांक: 27 अक्टूबर 2026, मंगलवार

27 अक्टूबर 2026, मंगलवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 07:02 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 07:02 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि नक्षत्र: भरणी नक्षत्र दोपहर 03:39 बजे तक, तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र

भरणी नक्षत्र दोपहर 03:39 बजे तक, तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग (एवं वरीयान योग प्रभाव)

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, और (एवं वरीयान योग प्रभाव) चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 09:07 बजे तक मेष राशि (सप्तम भाव) में संचरण करेंगे, इसके बाद वृषभ राशि (आपकी राशि से 8वें भाव) में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा रात्रि 09:07 बजे तक मेष राशि (सप्तम भाव) में संचरण करेंगे, इसके बाद वृषभ राशि (आपकी राशि से 8वें भाव) में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन कार्य या यात्रा शुरू करने से बचें)

दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन कार्य या यात्रा शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और धन हानि (Business & Finance)

कठोर वाणी से बचें, बिजनेस मीटिंग में संयम रखें: व्यापार और किसी भी बिजनेस मीटिंग के दौरान आपकी जुबान से निकले कठोर और अप्रिय शब्द आने वाले समय में आपके लिए भारी मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं; इसलिए बातचीत में शिष्टता बरतें.

विरोधियों की चाल और बिजनेस लॉस का अलर्ट: बाजार में प्रतिस्पर्धियों और विरोधियों द्वारा रची गई साजिशों का सामना करना पड़ सकता है. आज अनपेक्षित खर्चों (Expenses) में काफी उछाल रहेगा, जिससे मन विचलित और अशांत हो सकता है. व्यापार में घाटे (Loss) का जोखिम बना हुआ है, इसलिए कोई भी नया वित्तीय जोखिम न लें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

ऑफिशियल यात्रा टालें, ग्रह गोचर नहीं है पक्ष में: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज ग्रह स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं हैं. किसी भी प्रकार की ऑफिशियल यात्रा (Official Tour) करने से बचें, अन्यथा समय और धन दोनों की बर्बादी हो सकती है.

क्रोध पर नियंत्रण रखें, तार्किक सोच में कमी: कार्यस्थल पर अपने गुस्से पर सख्त नियंत्रण रखें; उग्र व्यवहार से आपका स्वयं का ही भारी नुकसान होगा. आज वर्कप्लेस पर आप पूरी तरह सुसंगत और तार्किक रूप से सोचने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं; इसलिए महत्वपूर्ण फैसले सहकर्मियों की सलाह से ही लें.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

जीवनसाथी का काम न टालें, पारिवारिक कलह का खतरा: जीवनसाथी से संबंधित किसी जरूरी काम को भूलकर भी टालने या स्थगित करने की गलती न करें; ऐसा करने से घर में एक जटिल स्थिति बन सकती है और आप गंभीर पारिवारिक कलह में उलझ सकते हैं.

प्रतियोगी छात्रों की उलझन: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों को पेपर लीक, परीक्षा रद होने या प्रक्रिया में देरी के कारण गहरी निराशा हो सकती है; भर्ती बोर्ड की अनिश्चितता से मन उचट सकता है, फिर भी धैर्य न खोएं.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: अष्टम चंद्रमा के प्रभाव से अचानक सिरदर्द, पेट में मरोड़ या अनिद्रा की समस्या हो सकती है. रात को हल्का भोजन लें और वाहन अत्यंत सावधानी से चलाएं.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 4

विशेष अचूक उपाय: मंगलवार के पावन दिन तथा अष्टम भाव के चंद्रमा के अनिष्ट प्रभावों को शांत करने हेतु प्रातः काल हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सिंदूर अर्पित करते हुए 'संकटमोचन हनुमानाष्टक' व 'बजरंग बाण' का पाठ करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को मसूर की दाल या गुड़ का दान करें. इससे अष्टम चंद्रमा के अनिष्ट टलेंगे, यात्रा सुरक्षित रहेगी और पारिवारिक विवादों का शमन होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.