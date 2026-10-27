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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Tula Rashifal 27 October 2026: 8वें चंद्रमा से तुला राशि वाले यात्रा में बरतें सतर्कता, बिजनेस मीटिंग में वाणी पर संयम और खर्चों में उछाल का अलर्ट

Aaj Ka Tula Rashifal 27 October 2026: 8वें चंद्रमा से तुला राशि वाले यात्रा में बरतें सतर्कता, बिजनेस मीटिंग में वाणी पर संयम और खर्चों में उछाल का अलर्ट

Aaj Ka Tula Rashifal 27 October 2026: तुला राशि का दैनिक राशिफल! 8वें चंद्रमा का प्रभाव, बिजनेस लॉस अलर्ट, ऑफिशियल टूर टालने की सलाह, पारिवारिक तनाव और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Oct 2026 07:24 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal 27 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा के 8वें भाव यानी अष्टम भाव (आकस्मिक बाधाएं, व्यय, गुप्त चिंताएं, यात्रा कष्ट व मानसिक उथल-पुथल स्थान) के प्रभाव से आपको अपनी ही हठधर्मिता और जिद के चलते नुकसान उठाना पड़ सकता है; खासकर किसी यात्रा के दौरान अप्रत्याशित परेशानियां आ सकती हैं. आज लचीलापन बनाए रखना ही समझदारी होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 27 October 2026)

  • दिनांक: 27 अक्टूबर 2026, मंगलवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 07:02 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि
  • नक्षत्र: भरणी नक्षत्र दोपहर 03:39 बजे तक, तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग (एवं वरीयान योग प्रभाव)
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 09:07 बजे तक मेष राशि (सप्तम भाव) में संचरण करेंगे, इसके बाद वृषभ राशि (आपकी राशि से 8वें भाव) में प्रवेश करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन कार्य या यात्रा शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और धन हानि (Business & Finance)

कठोर वाणी से बचें, बिजनेस मीटिंग में संयम रखें: व्यापार और किसी भी बिजनेस मीटिंग के दौरान आपकी जुबान से निकले कठोर और अप्रिय शब्द आने वाले समय में आपके लिए भारी मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं; इसलिए बातचीत में शिष्टता बरतें.

विरोधियों की चाल और बिजनेस लॉस का अलर्ट: बाजार में प्रतिस्पर्धियों और विरोधियों द्वारा रची गई साजिशों का सामना करना पड़ सकता है. आज अनपेक्षित खर्चों (Expenses) में काफी उछाल रहेगा, जिससे मन विचलित और अशांत हो सकता है. व्यापार में घाटे (Loss) का जोखिम बना हुआ है, इसलिए कोई भी नया वित्तीय जोखिम न लें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

ऑफिशियल यात्रा टालें, ग्रह गोचर नहीं है पक्ष में: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज ग्रह स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं हैं. किसी भी प्रकार की ऑफिशियल यात्रा (Official Tour) करने से बचें, अन्यथा समय और धन दोनों की बर्बादी हो सकती है.

क्रोध पर नियंत्रण रखें, तार्किक सोच में कमी: कार्यस्थल पर अपने गुस्से पर सख्त नियंत्रण रखें; उग्र व्यवहार से आपका स्वयं का ही भारी नुकसान होगा. आज वर्कप्लेस पर आप पूरी तरह सुसंगत और तार्किक रूप से सोचने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं; इसलिए महत्वपूर्ण फैसले सहकर्मियों की सलाह से ही लें.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

जीवनसाथी का काम न टालें, पारिवारिक कलह का खतरा: जीवनसाथी से संबंधित किसी जरूरी काम को भूलकर भी टालने या स्थगित करने की गलती न करें; ऐसा करने से घर में एक जटिल स्थिति बन सकती है और आप गंभीर पारिवारिक कलह में उलझ सकते हैं.

प्रतियोगी छात्रों की उलझन: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों को पेपर लीक, परीक्षा रद होने या प्रक्रिया में देरी के कारण गहरी निराशा हो सकती है; भर्ती बोर्ड की अनिश्चितता से मन उचट सकता है, फिर भी धैर्य न खोएं.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: अष्टम चंद्रमा के प्रभाव से अचानक सिरदर्द, पेट में मरोड़ या अनिद्रा की समस्या हो सकती है. रात को हल्का भोजन लें और वाहन अत्यंत सावधानी से चलाएं.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 4

विशेष अचूक उपाय: मंगलवार के पावन दिन तथा अष्टम भाव के चंद्रमा के अनिष्ट प्रभावों को शांत करने हेतु प्रातः काल हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सिंदूर अर्पित करते हुए 'संकटमोचन हनुमानाष्टक' व 'बजरंग बाण' का पाठ करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को मसूर की दाल या गुड़ का दान करें. इससे अष्टम चंद्रमा के अनिष्ट टलेंगे, यात्रा सुरक्षित रहेगी और पारिवारिक विवादों का शमन होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Oct 2026 07:24 AM (IST)
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