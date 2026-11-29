Aaj Ka Kumbh Rashifal 29 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से 6वें भाव यानी षष्ठ भाव (रोग, शत्रु, ऋण, प्रतिस्पर्धा, सेवा और दैनिक परिश्रम स्थान) में स्वराशि कर्क में संचरण करेंगे.

षष्ठ भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते आज आपके स्वभाव में थोड़ी कठोरता या काम के प्रति हल्का आलस्य महसूस हो सकता है. लेकिन, शुभ योगों के प्रभाव से आप अपनी सूझबूझ और मेहनत के बल पर हर चुनौती को पार करने में सफल रहेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 29 November 2026)

गणना-स्रोत: भारतीय दृक पंचांग एवं स्थानीय अक्षांश-देशांतर आधारित मानक कालगणना के अनुसार.

दिनांक: 29 नवंबर 2026, रविवार

तिथि: आज पूरे दिन-रात मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि व्याप्त रहेगी.

नक्षत्र: प्रातः 11:00 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र का संचरण आरंभ होगा.

शुभ योग: ग्रहों की चाल से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, ब्रह्म योग और सर्वार्थसिद्धि योग का निर्माण हो रहा है.

चंद्र गोचर: आज चंद्रमा कर्क राशि (आपकी राशि से 6वें भाव) में गोचर करेंगे.

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

दोपहर काल: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): शाम 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस समयावधि में किसी भी नए निवेश, अनुबंध या जोखिम भरे कार्य की शुरुआत करने से बचें).

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस मीटिंग, नया कारोबार और सामाजिक प्रभाव (Business Success & Social Influence)

बिजनेस मीटिंग में मिलेगी गुड न्यूज़, नए कारोबार की राह होगी आसान: शास्त्रीय ज्योतिष के 'बृहत्पराशर होराशास्त्र' के अनुसार, जब ब्रह्म और सर्वार्थसिद्धि योग एक साथ बनें, तो व्यक्ति के व्यावसायिक अवरोध खुद ही समाप्त होने लगते हैं. आज किसी महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग (Business Meeting) में आपको कोई बेहतरीन गुड न्यूज़ मिलने से पूरा दिन खुशनुमा व्यतीत होगा. यदि आप अपने नए बिजनेस को स्थापित करने के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं, तो आज इस दिशा में विशेष सफलता मिल सकती है और राह की सभी अड़चनें दूर होंगी.

न्यू बिजनेसमैन करें मेडिटेशन, समाज सेवा में बढ़ेगा दबदबा: मार्केट की अस्थिर स्थिति को देखते हुए न्यू बिजनेसमैन (New Businessmen) का मन थोड़ा विचलित हो सकता है मानसिक स्थिरता बनाए रखने के लिए उन्हें डेली मेडिटेशन (Meditation) जरूर करना चाहिए. वहीं, राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ने से सामाजिक स्तर पर आपका प्रभाव और वर्चस्व मजबूत होगा.

2. करियर, वर्कलोड और विदेश से जुड़े अवसर (Career Recognition & Foreign Prospects)

बढ़ते वर्कलोड के बीच बजेगा काम का डंका, सराहे जाएंगे फैसले: एम्प्लॉयड पर्सन (Employed Persons) के लिए आज चारों ओर के टेंशन भरे माहौल में काम करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा और वर्कलोड भी बढ़ सकता है. लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है आपकी ईमानदार मेहनत को उच्च स्तर पर नोटिस किया जाएगा, ऑफिस में आपके काम का डंका बजेगा और आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की खुलकर सराहना होगी.

विदेश में कार्यरत लोगों को मिलेंगे तरक्की के संकेत: फॉरेन एम्प्लॉयड (Foreign Employed) लोगों के लिए आज करियर में प्रोग्रेस के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं. बस इस बात का ध्यान रखें कि ऑफिस पॉलिटिक्स (Office Politics) से पूरी तरह दूरी बनाए रखना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा.

3. पारिवारिक सौहार्द और सकारात्मक दिनचर्या (Family Harmony & Productive Routine)

जीवनसाथी संग मधुर होंगे संबंध, परिवार में रहेगी खुशहाली: पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन बेहद सुकून भरा रहेगा. फैमिली मेंबर्स और लाइफ पार्टनर के मध्य आपसी तालमेल व रिलेशन पहले से कहीं बेहतर होंगे, जिससे घर-परिवार में खुशहाली और पॉजिटिविटी का माहौल बना रहेगा.

किताबों का लें सहारा, बढ़ेगा ज्ञान और मिलेगी मानसिक शांति: आलस्य या नेगेटिव विचारों से बचने के लिए आज स्वयं को रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रखें. खुद को बिजी रखने के लिए अच्छी बुक्स (Books) का सहारा लें इससे न केवल आपका मन पॉजिटिव दिशा में डाइवर्ट होगा, बल्कि आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 7

रविवार व षष्ठ चंद्रमा विशेष अचूक उपाय

आज रविवार, मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी, सर्वार्थसिद्धि योग और षष्ठ भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि एवं आलस्य निवारण हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात तांबे के लोटे में जल, लाल रोली और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें तथा 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें.

'स्कंद पुराण' एवं 'वैदिक ज्योतिष विधान' के अनुसार, आज भगवान शिव या हनुमान जी के मंदिर में लाल चंदन या गुड़ अर्पित करें तथा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़, मसूर की दाल या लाल रंग के वस्त्र का दान करें. इससे कार्यस्थल का तनाव कम होगा, शत्रु व बाधाएं शांत होंगी और व्यापार व करियर में निरंतर सफलता प्राप्त होगी.

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