Aaj Ka Meen Rashifal 29 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव (प्रेम, संतान, बुद्धि, रचनात्मकता, शिक्षा और पूर्व पुण्य स्थान) में स्वराशि कर्क में संचरण करेंगे.

पंचम भाव में स्वराशि के चंद्रमा की प्रबल स्थिति के चलते आज आपका स्वभाव बेहद न्यायप्रिय रहेगा और आप हर स्थिति में निष्पक्ष निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे. आज आपकी रचनात्मक सोच और आत्मविश्वास आपको बड़ी उपलब्धियां दिलाने में मदद करेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 29 November 2026)

गणना-स्रोत: भारतीय दृक पंचांग एवं स्थानीय अक्षांश-देशांतर आधारित मानक कालगणना के अनुसार.

दिनांक: 29 नवंबर 2026, रविवार

तिथि: आज पूरे दिन-रात मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि व्याप्त रहेगी.

नक्षत्र: प्रातः 11:00 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र का संचरण आरंभ होगा.

शुभ योग: ग्रहों की चाल से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, ब्रह्म योग और सर्वार्थसिद्धि योग का निर्माण हो रहा है. (नोट: मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों के लिए आज मालव्य योग भी प्रभावी रहेगा).

चंद्र गोचर: आज चंद्रमा कर्क राशि (आपकी राशि से 5वें भाव) में गोचर करेंगे.

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

दोपहर काल: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): शाम 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस समयावधि में किसी भी नए निवेश, अनुबंध या जोखिम भरे कार्य की शुरुआत करने से बचें).

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, नए लक्ष्य और विदेशी कारोबार से लाभ (Business Orders & Foreign Trade)

क्षमता पर करें विश्वास, मिलेंगे बेहतरीन ऑर्डर और फॉरेन प्रोडक्ट्स से ग्रोथ: शास्त्रीय ज्योतिष के 'बृहत्पराशर होराशास्त्र' के अनुसार, जब पंचम भाव (त्रिकोण) में स्वराशि का चंद्रमा हो और साथ में ब्रह्म व सर्वार्थसिद्धि योग बने, तो व्यक्ति की निर्णय क्षमता और व्यावसायिक विस्तार में तेजी आती है.

आप जिस टारगेट को काफी दिनों से अचीव करना चाह रहे थे, आज अपनी क्षमता पर विश्वास रखते हुए उस कार्य को तुरंत स्टार्ट कर दें. ग्रहों की पोजीशन पूरी तरह आपके फेवर में है, इसलिए बिजनेस में बेहतरीन ऑर्डर (Orders) मिल सकते हैं. साथ ही, अपने व्यापार में कुछ फॉरेन प्रोडक्ट्स (Foreign Products) को शामिल करने से बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी.

फॉरेन बिजनेस की बाधाएं होंगी दूर: अगर आप फॉरेन बिजनेस (Foreign Business) या एक्सपोर्ट-इंपोर्ट के सिलसिले में लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, तो उसमें आ रही सभी रुकावटें और ऑब्सटेकल्स अब धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी.

2. करियर में बदलाव, संवाद कौशल और कार्य संतुलन (Career Transition & Communication)

कम्युनिकेशन स्किल्स से सुलझेंगे उलझे मामले, काम पर रखें फोकस: वर्कप्लेस पर आज अपनी बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स (Communication Skills) का उपयोग करके आप किसी उलझे हुए मैटर को आसानी से हैंडल कर लेंगे. ऑफिस में माइंड फ्रेश करने के लिए हल्की-फुल्की गॉसिप ठीक है, लेकिन इसके साथ-साथ अपने मुख्य कार्यों की डेडलाइन का भी पूरा ध्यान रखें.

करियर में आएंगे सकारात्मक बदलाव, बनेंगे नए विकल्प: एम्प्लॉयड पर्सन (Employed Persons) के करियर में आज कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना बन रही है, जो भविष्य के लिए बेहद सकारात्मक साबित होंगे. आप अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पॉजिटिव विचारों के साथ नए विकल्प (New Options) क्रिएट करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे.

3. पारिवारिक मिलन और छात्रों के लिए स्मार्ट वर्क (Family Gathering & Smart Study)

ननिहाल पक्ष से मिलेगा निमंत्रण, अपनों संग बीतेगा खुशनुमा समय: पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद आनंददायक रहेगा. आपको ननिहाल पक्ष (Maternal Side) से किसी कार्यक्रम या मिलन का न्योता मिल सकता है सपरिवार अपनों से मिलकर और समय बिताकर आप काफी अच्छा व तरोताजा महसूस करेंगे.

हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क से मिलेगी छात्रों को सफलता: बढ़ते कॉम्पिटिशन को देखते हुए विद्यार्थियों (Students) को आज केवल हार्ड वर्क (Hard Work) ही नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क (Smart Work) की भी सख्त जरूरत रहेगी. सही रणनीति बनाकर की गई पढ़ाई ही आपको सफलता दिलाएगी.

लकी कलर: ऑफ व्हाइट (हल्का सफेद)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 6

रविवार व पंचम चंद्रमा विशेष अचूक उपाय

आज रविवार, मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी, सर्वार्थसिद्धि योग और पंचम भाव में स्वराशि के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात तांबे के लोटे में जल, अक्षत और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें तथा 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें.

'पद्म पुराण' एवं 'वैदिक ज्योतिष विधान' के अनुसार, आज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन कर सफेद चंदन या खीर का भोग लगाएं तथा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़, चावल या ऑफ व्हाइट रंग के वस्त्र का दान करें. इससे व्यापारिक रुकावटें दूर होंगी, करियर में सकारात्मक बदलाव आएंगे और पारिवारिक जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

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