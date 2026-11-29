Aaj Ka Makar Rashifal 29 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव (दांपत्य जीवन, साझेदारी, व्यापार, जनसंपर्क और दैनिक व्यवसाय स्थान) में स्वराशि कर्क में संचरण करेंगे.

सप्तम भाव में स्वराशि के चंद्रमा की मजबूत स्थिति के चलते आज व्यापार और व्यवसाय में बेहतरीन लाभ के योग बन रहे हैं. साथ ही आज आपकी राशि के लिए विशिष्ट मालव्य राजयोग भी सक्रिय है, जो आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और कार्यक्षमता में निखार लाएगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 29 November 2026)

गणना-स्रोत: भारतीय दृक पंचांग एवं स्थानीय अक्षांश-देशांतर आधारित मानक कालगणना के अनुसार.

दिनांक: 29 नवंबर 2026, रविवार

तिथि: आज पूरे दिन-रात मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि व्याप्त रहेगी.

नक्षत्र: प्रातः 11:00 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र का संचरण आरंभ होगा.

शुभ योग: ग्रहों की चाल से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, ब्रह्म योग और सर्वार्थसिद्धि योग का निर्माण हो रहा है. साथ ही मकर राशि होने के कारण आपको विशिष्ट मालव्य योग का पूरा लाभ भी मिलेगा.

चंद्र गोचर: आज चंद्रमा कर्क राशि (आपकी राशि से 7वें भाव) में गोचर करेंगे.

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

दोपहर काल: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): शाम 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस समयावधि में किसी भी नए निवेश, अनुबंध या जोखिम भरे कार्य की शुरुआत करने से बचें).

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस प्लानिंग, नए ऑर्डर और भविष्य पर फोकस (Business Orders & Future Planning)

धरातल पर उतरेंगी व्यावसायिक योजनाएं, मिलेंगे महत्वपूर्ण ऑर्डर: शास्त्रीय ज्योतिष के 'बृहत्पराशर होराशास्त्र' के अनुसार, जब सप्तम भाव में स्वराशि का चंद्रमा हो और साथ में ब्रह्म व सर्वार्थसिद्धि योग बने, तो व्यक्ति के व्यापारिक संबंधों और लाभ में वृद्धि होती है. आज बिजनेसमैन (Businessmen) अपनी व्यावसायिक प्लानिंग को धरातल पर उतारने की ठोस योजना बना सकते हैं. बाजार से आपको कई महत्वपूर्ण ऑर्डर (Important Orders) मिलेंगे, लेकिन उन्हें समय पर पूरा करना आपकी कार्यकुशलता और काबिलियत पर निर्भर करेगा.

अतीत की बातों को भूलकर भविष्य पर लगाएं ध्यान: व्यापार में जो कुछ बीत चुका है या पुराने नुकसान हुए हैं, उन्हें याद करके आज मन में थोड़ी उदासी महसूस हो सकती है. सलाह यही है कि पुरानी बातों को पीछे छोड़ें और जितना संभव हो, केवल भविष्य से जुड़ी संभावनाओं और नई रणनीतियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें.

2. करियर, सकारात्मक ऊर्जा और शांत व्यवहार (Career Energy & Workplace Harmony)

हर परिस्थिति में शांत रहने की कला दिलाएगी सफलता: वर्कस्पेस पर आज आपकी सबसे बड़ी ताकत यह रहेगी कि आप हर कठिन परिस्थिति में भी शांत और संयमित बने रहने की कला जानते हैं. एम्प्लॉयड पर्सन (Employed Persons) ऑफिस में भरपूर एनर्जी (Energetic) के साथ काम करते हुए अपने सभी लंबित कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम देने में कामयाब रहेंगे.

कलीग्स से छोटे विवादों से बचें, कूल रहेगा माहौल: ऑफिस में टीम वर्क को बेहतर बनाए रखने के लिए आज अपने कलीग्स (Colleagues) के साथ किसी भी तरह के छोटे-मोटे आर्ग्युमेंट (Argument) या बहसबाजी से पूरी तरह बचें. आपका यह संयम वर्कप्लेस के माहौल को बेहद कूल और सकारात्मक बनाए रखेगा.

3. सामाजिक जीवन, धार्मिक यात्रा और छात्र परिश्रम (Social Outing & Student Dedication)

मित्रों संग बनेगा घूमने का प्लान, संकटमोचक की भूमिका में दिखेंगे आप: संडे के दिन आज फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाने की प्लानिंग बन सकती है, जिसमें आप किसी धार्मिक स्थल (Religious Place) का चुनाव भी कर सकते हैं. इसके अलावा, आज आप अपने दोस्तों को उनकी किसी निजी या आर्थिक प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए हरसंभव प्रयत्न करते हुए नजर आएंगे.

परीक्षाओं के लिए छात्रों को झोंकनी होगी पूरी ताकत: आगामी एग्जाम को देखते हुए कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स (Competitive & General Students) दोनों को ही आज जी-जान लगाकर मेहनत करनी पड़ेगी. आलस्य त्यागकर पढ़ाई में पूरी एकाग्रता बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 2

रविवार व सप्तम चंद्रमा विशेष अचूक उपाय

आज रविवार, मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी, मालव्य योग, सर्वार्थसिद्धि योग और सप्तम भाव में स्वराशि के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात तांबे के लोटे से भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और 'आदित्य हृदय स्तोत्र' या 'सूर्य अष्टक' का पाठ करें.

'पद्म पुराण' एवं 'वैदिक ज्योतिष विधान' के अनुसार, आज भगवान शिव और माता पार्वती का संयुक्त पूजन कर सफेद चंदन या गुलाबी पुष्प अर्पित करें तथा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़, मिश्री या पिंक रंग के वस्त्र का दान करें. इससे व्यापार में नए ऑर्डर समय पर पूरे होंगे, मन की उदासी दूर होगी और करियर व दांपत्य जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.