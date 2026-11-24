Aaj Ka Rashifal: 23 नवंबर 2026 का राशिफल सप्ताह के पहले कामकाजी दिन की योजनाओं पर केंद्रित है. ज्योतिषीय आकलन में कर्क के लिए कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारियां, वृषभ के लिए खर्च का संतुलन और मकर के लिए घर-परिवार के काम प्रमुख हैं.

आज सोमवार को वैकुंठ चतुर्दशी भी है. चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे और वरीयान योग शाम 7:58 बजे तक रहेगा.मेष से मीन तक पढ़ें, कामकाज, पैसों और रिश्तों में आज किन बातों पर ध्यान देना है. जानते हैं आज का राशिफल-

मेष राशि: 24 नवंबर 2026 (मंगलवार)-आज का राशिफल

कार्तिक पूर्णिमा और मंगलवार के इस पावन संगम पर सुबह 07:25 बजे तक चंद्रमा आपकी ही राशि में रहेंगे, जिसके पश्चात वे धन और वाणी के द्वितीय भाव (वृषभ राशि) में प्रवेश करेंगे. सूर्य के स्वामित्व वाले 'कृत्तिका नक्षत्र' का प्रभाव आज आपके भीतर अद्भुत प्रशासनिक ऊर्जा और स्पष्ट संवाद क्षमता का संचार करेगा, हालांकि शाम 04:05 बजे तक 'परिघ योग' और सुबह 10:07 बजे तक 'भद्रा' (विष्टि करण) की उपस्थिति के कारण किसी भी बड़े करार पर हस्ताक्षर करने से पहले धैर्य रखना समझदारी होगी. आपकी राशि के स्वामी मंगल पंचम भाव (सिंह राशि) में देवगुरु बृहस्पति व केतु के साथ बैठकर बौद्धिक कौशल को धार दे रहे हैं, सप्तम भाव में बुध-शुक्र की युति व्यावसायिक साझेदारी को मजबूती देगी, जबकि अष्टम भाव के सूर्य गोपनीय योजनाओं को सुरक्षित रखने की प्रेरणा दे रहे हैं.

मेष करियर और कारोबार राशिफल (Mesh Career Rashifal)

मंगलवार को कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व शैली और तथ्यों पर आधारित बातचीत वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. द्वितीय भाव में उच्च के चंद्रमा का गोचर होने से आपकी वाणी में प्रभाव बढ़ेगा, जिससे बैंकिंग, मीडिया, प्रबंधन, सलाहकार और सेल्स से जुड़े पेशेवर क्लाइंट्स को आसानी से सहमत कर पाएंगे. पंचम भाव में मंगल और बृहस्पति की युति आपको किसी कठिन प्रोजेक्ट का रचनात्मक समाधान खोजने में मदद करेगी. व्यापार जगत में साझेदारी के कार्यों में पारदर्शिता बनी रहेगी, बस सुबह 10:07 बजे तक भद्रा काल समाप्त होने की प्रतीक्षा करें.

मेष आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Mesh Money & Muhurat)

धन के दृष्टिकोण से आज का दिन संचित पूंजी में वृद्धि और पारिवारिक समृद्धि लेकर आ रहा है. धन भाव (द्वितीय भाव) में चंद्रमा के प्रवेश और सप्तम भाव में विराजमान शुक्र की शुभ दृष्टि से व्यापारिक मुनाफे में तेजी आएगी, साथ ही कहीं रुका हुआ पुराना भुगतान भी प्राप्त हो सकता है. अष्टम भाव के सूर्य को देखते हुए शेयर बाजार या सट्टेबाजी वाले निवेश से दूरी बनाए रखें. यदि कोई आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य आरंभ करना हो, तो दोपहर 11:46 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, वहीं दोपहर 02:46 से 04:05 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस अवधि में बड़े वित्तीय लेन-देन को स्थगित रखें.

मेष पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Mesh Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज उत्सव, आध्यात्मिकता और आत्मीयता का सुंदर सामंजस्य बना रहेगा. कार्तिक पूर्णिमा (देव दीपावली) के पुण्य अवसर पर घर में पूजा-पाठ, दीपदान या मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बन सकती है, वहीं कुटुंब के सदस्यों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा. सप्तम भाव में बुध-शुक्र की युति के कारण जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन बेहद सुखद है, पार्टनर को कोई छोटा उपहार देने या साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.

मेष युवा और विद्यार्थी राशिफल (Mesh Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं, वाक् कला और उच्च शिक्षा की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए कृत्तिका नक्षत्र और पंचम भाव में मंगल-गुरु की युति नई ऊर्जा लेकर आई है. सिविल सेवा, रक्षा भर्ती, बैंकिंग, प्रबंधन और जनसंचार के विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति व तार्किक समझ में निखार आएगा. अपने शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करने और ऑनलाइन मॉक टेस्ट हल करने के लिए दोपहर का समय सर्वाधिक फलदायी है.

मेष स्वास्थ्य राशिफल (Mesh Health Rashifal)

द्वितीय भाव में चंद्रमा और अष्टम भाव में सूर्य की स्थिति के कारण आज आंखों में हल्की जलन, गले में संवेदनशीलता या पित्त की समस्या परेशान कर सकती है. खुद को तरोताजा और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, अत्यधिक मिर्च-मसालेदार या तले-भुने भोजन से परहेज करें और वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें.

मेष राशि का आज का उपाय (Mesh Rashi Upay)

मंगलवार और कार्तिक पूर्णिमा के दुर्लभ महासंयोग पर प्रदोष काल में भगवान शिव व श्रीहरि विष्णु के समक्ष घी के दीपक प्रज्वलित करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मसूर की दाल, गुड़ या लाल फल का दान करना आपके भाग्योदय में सहायक होगा.

शुभ अंक: 1, 8, 9

शुभ रंग: गहरा लाल और सुनहरा पीला

वृषभ राशि: 24 नवंबर 2026 (मंगलवार)-आज का राशिफल

सूर्योदय के कुछ ही समय बाद यानी प्रातः 07:25 बजे चंद्रदेव बारहवें भाव से निकलकर आपकी ही राशि (लग्न भाव) में गोचर करेंगे, जहाँ वे अपनी उच्च अवस्था में विराजमान रहेंगे. कार्तिक पूर्णिमा और सूर्य के 'कृत्तिका नक्षत्र' का यह पावन संयोग आपके व्यक्तित्व में सहज आकर्षण, वैचारिक स्पष्टता और निर्णय लेने की दृढ़ता का संचार करेगा. हालांकि, सुबह 10:07 बजे तक विष्टि करण (भद्रा) और शाम 04:05 बजे तक 'परिघ योग' के प्रभावी रहने के कारण किसी भी औपचारिक अनुबंध या महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले बारीकी से जांच अवश्य करें. ग्रहों की स्थिति देखें तो छठे भाव में राशि स्वामी शुक्र व बुध की युति कार्यस्थल की उलझनों को सुलझाएगी, चतुर्थ भाव में मंगल-गुरु-केतु की त्रिवेणी भूमि-भवन से जुड़े मामलों को गति देगी, जबकि सप्तम भाव में बैठे सूर्य दांपत्य संवाद में सौम्यता और धैर्य बनाए रखने का संकेत दे रहे हैं.

वृषभ करियर और कारोबार राशिफल (Vrishabh Career Rashifal)

लग्न भाव में उच्च के चंद्रमा का आगमन आपकी कार्यप्रणाली में गजब की स्थिरता और बारीकियों पर पकड़ लेकर आएगा, जिससे सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी आपकी सलाह को गंभीरता से सुनेंगे. फाइनेंस, बैंकिंग, ज्वेलरी, रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े पेशेवरों को कोई लंबित प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा करने का श्रेय मिल सकता है. व्यापार जगत में पुराने क्लाइंट्स के माध्यम से नए ऑर्डर मिलने की प्रबल संभावना है, बस सुबह 10:07 बजे तक भद्रा काल समाप्त होने दें और उसके बाद ही किसी नए सौदे पर अंतिम सहमति दें.

वृषभ आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Vrishabh Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज संचित पूंजी में स्थिरता बनी रहेगी और पूर्व में किए गए किसी निवेश से लाभांश प्राप्त हो सकता है. चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से पैतृक संपत्ति या वाहन से जुड़े कार्यों में अनुकूल परिणाम मिलेंगे, वहीं कार्तिक पूर्णिमा (देव दीपावली) के उपलक्ष्य में धार्मिक अनुष्ठानों व दान-पुण्य पर कुछ सार्थक धन खर्च होगा. अटकलबाजी या तुरंत मुनाफा देने वाली लुभावनी स्कीमों से दूर रहें. किसी आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दोपहर 11:46 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 02:46 से 04:05 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस अवधि में बड़े वित्तीय लेन-देन से परहेज करें.

वृषभ पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Vrishabh Love & Family)

घर-परिवार में आज उत्सव और आध्यात्मिकता का भक्तिमय माहौल रहेगा. कार्तिक पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर घर में दीपदान, सत्यनारायण कथा या संध्या आरती का आयोजन हो सकता है. माताजी के आशीर्वाद और स्नेह से मन प्रसन्न रहेगा, जिससे घरेलू उलझनें स्वतः सुलझती नजर आएंगी. वैवाहिक जीवन में सप्तम भाव के सूर्य को देखते हुए जीवनसाथी के साथ बातचीत में अहंकार या तीखे शब्दों का प्रयोग न करें. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लग्न के चंद्रमा के प्रभाव से आप अपने साथी की अनकही भावनाओं को महसूस कर पाएंगे और साथ मिलकर भविष्य की कोई ठोस योजना बनाएंगे.

वृषभ युवा और विद्यार्थी राशिफल (Vrishabh Students & Youth)

अध्ययन और शोध कार्य में जुटे युवाओं के लिए उच्च के चंद्रमा और कृत्तिका नक्षत्र की ऊर्जा एकाग्रता व स्मरण शक्ति को नई धार देगी. चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सिविल सेवा, तकनीकी शिक्षा और प्रबंधन की तैयारी कर रहे छात्र आज जटिल विषयों की गुत्थियां आसानी से सुलझा लेंगे. समूह चर्चा के बजाय एकांत में बैठकर नोट्स दोहराना ज्यादा कारगर साबित होगा.

वृषभ स्वास्थ्य राशिफल (Vrishabh Health Rashifal)

उच्च के चंद्रमा के लग्न में आने से मानसिक रूप से आप आज काफी संतुलित और ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन कृत्तिका नक्षत्र की अग्नि तत्व प्रधान ऊर्जा के कारण आंखों में हल्की जलन, एसिडिटी या सिर में भारीपन की शिकायत हो सकती है. दिनचर्या में प्रातःकाल सूर्य नमस्कार को शामिल करें, मसालेदार व गरिष्ठ भोजन से बचें और शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए गुनगुने पानी का सेवन करें.

वृषभ राशि का आज का उपाय (Vrishabh Rashi Upay)

मंगलवार और कार्तिक पूर्णिमा के इस महासंयोग पर प्रदोष काल में श्रीहरि विष्णु व माता लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी के दीपक प्रज्वलित करें तथा हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर अर्पित करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अक्षत (चावल), मिश्री या सफेद मिठाई भेंट करना आपके रुके हुए कार्यों में गति लाएगा.

शुभ अंक: 2, 6, 9

शुभ रंग: दूधिया सफेद और केसरिया

मिथुन राशि: 24 नवंबर 2026 (मंगलवार)-आज का राशिफल

कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रातः 07:25 बजे चंद्रदेव आपकी राशि से एकादश भाव को छोड़कर व्यय, यात्रा और विदेशी संपर्कों के द्वादश भाव (वृषभ राशि) में प्रवेश करेंगे, जहाँ वे अपनी उच्च अवस्था में विराजमान रहेंगे. सूर्य के स्वामित्व वाले 'कृत्तिका नक्षत्र' का संयोग आपके भीतर रचनात्मक योजनाओं को मूर्त रूप देने की ऊर्जा जगाएगा, किंतु सुबह 10:07 बजे तक विष्टि करण (भद्रा) और शाम 04:05 बजे तक 'परिघ योग' के सक्रिय रहने के कारण किसी भी बड़े वित्तीय या व्यावसायिक निर्णय को दोपहर बाद तक टालना समझदारी होगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो आपकी राशि के स्वामी बुध पंचम भाव में शुक्र के साथ बैठकर बौद्धिक प्रखरता को निखारेंगे, तीसरे भाव में मंगल-गुरु-केतु की त्रिवेणी आपके पराक्रम को बढ़ाएगी, जबकि छठे भाव के सूर्य कार्यस्थल की चुनौतियों पर निर्णायक विजय दिलाने का संकेत दे रहे हैं.

मिथुन करियर और कारोबार राशिफल (Mithun Career Rashifal)

द्वादश भाव में उच्च के चंद्रमा का गोचर मल्टीनेशनल कंपनियों, आयात-निर्यात, डिजिटल मीडिया और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े मिथुन जातकों के लिए विदेशी या बाहरी क्लाइंट्स से लाभदायक प्रस्ताव लेकर आ सकता है. दफ्तर में आपकी त्वरित विश्लेषण क्षमता और प्रस्तुति कौशल वरिष्ठों को प्रभावित करेगा. कारोबारियों को आज उधार पर माल देने से परहेज करना चाहिए. सुबह 10:07 बजे तक भद्रा काल समाप्त होने के बाद ही किसी नए ऑर्डर या कागजी अनुबंध पर अंतिम सहमति दें.

मिथुन आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Mithun Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज बजट संतुलन आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि बारहवें चंद्रमा के असर से पारिवारिक सुख-सुविधाओं, यात्रा या देव दीपावली के धार्मिक अनुष्ठानों पर अचानक धन खर्च हो सकता है. हालांकि, पंचम भाव के शुक्र और छठे सूर्य के सहयोग से नियमित आय का प्रवाह बना रहेगा और पुरानी बचत सुरक्षित रहेगी. किसी भी तरह के सट्टे या अनजान निवेश से दूर रहें. किसी आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दोपहर 11:46 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 02:46 से 04:05 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस अवधि में बड़े वित्तीय लेन-देन स्थगित रखें.

मिथुन पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Mithun Love & Family)

घर-परिवार में आज उत्सव और आध्यात्मिकता का माहौल रहेगा. कार्तिक पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर संध्याकाल में घर में दीपदान या धार्मिक चर्चा से वातावरण सकारात्मक बना रहेगा. छोटे भाई-बहनों का सहयोग आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा. वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए जीवनसाथी की व्यस्तता और भावनाओं का सम्मान करें. प्रेम जीवन के लिहाज से दिन बेहद खुशनुमा है, पंचम भाव में बुध और शुक्र की युति के कारण पार्टनर के साथ दिल की बातें साझा होंगी और आपसी समझ गहरी होगी.

मिथुन युवा और विद्यार्थी राशिफल (Mithun Students & Youth)

विदेश में उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्रों तथा कोडिंग, पत्रकारिता, डेटा साइंस और प्रबंधन की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए कृत्तिका नक्षत्र बेहद अनुकूल परिणाम देगा. एकांत में बैठकर कठिन विषयों का अभ्यास करना और पुराने प्रश्नपत्रों का विश्लेषण करना आज आपकी तैयारी को नई धार देगा.

मिथुन स्वास्थ्य राशिफल (Mithun Health Rashifal)

बारहवें भाव में चंद्रमा और छठे भाव में सूर्य की स्थिति के कारण अनिद्रा, आंखों में थकान या पैरों में हल्का दर्द परेशान कर सकता है. खुद को तरोताजा रखने के लिए देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन देखने से बचें, दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और रात के समय हल्का व सुपाच्य भोजन ग्रहण करें.

मिथुन राशि का आज का उपाय (Mithun Rashi Upay)

मंगलवार और कार्तिक पूर्णिमा के महासंयोग पर प्रदोष काल में श्रीहरि विष्णु व माता लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी के दीपक प्रज्वलित करें तथा सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग, गुड़ या मौसमी फल भेंट करना आपके रुके हुए कार्यों में गति लाएगा.

शुभ अंक: 5, 6, 8

शुभ रंग: पन्ना हरा और सुनहरा पीला

कर्क राशि: 24 नवंबर 2026 (मंगलवार)-आज का राशिफल

कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रातः 07:25 बजे आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा दशम भाव से निकलकर लाभ, आय और महत्वाकांक्षाओं के एकादश भाव (वृषभ राशि) में प्रवेश करेंगे, जहाँ वे अपनी उच्च अवस्था में विराजमान रहेंगे. सूर्य के स्वामित्व वाले 'कृत्तिका नक्षत्र' का प्रभाव आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रभावशाली संपर्कों के दायरे को विस्तार देगा. हालांकि, सुबह 10:07 बजे तक भद्रा (विष्टि करण) और शाम 04:05 बजे तक 'परिघ योग' के सक्रिय रहने के कारण किसी भी बड़े वित्तीय समझौते या नए अनुबंध पर दोपहर बाद ही कदम बढ़ाना हितकर रहेगा. ग्रहों की चाल देखें तो द्वितीय भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की त्रिवेणी संचित पूंजी को मजबूती देगी, चतुर्थ भाव में बुध-शुक्र की युति घरेलू सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेगी, जबकि पंचम भाव में बैठे सूर्य आपकी रचनात्मक व बौद्धिक निर्णय क्षमता को नई धार प्रदान कर रहे हैं.

कर्क करियर और कारोबार राशिफल (Kark Career Rashifal)

एकादश भाव में उच्च के राशि स्वामी चंद्रमा का गोचर कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को ठोस उपलब्धियों और वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना में बदलने वाला साबित होगा. चिकित्सा, प्रशासन, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, शिक्षा और रियल एस्टेट से जुड़े पेशेवरों को किसी पुराने संपर्क या बड़े भाई-बहन के सहयोग से लाभदायक अवसर प्राप्त हो सकता है. कारोबारी वर्ग के लिए पुराने बकाया खातों की वसूली और नए थोक ऑर्डर मिलने के प्रबल योग हैं, बस सुबह 10:07 बजे तक भद्रा समाप्त होने की प्रतीक्षा करें और उसके बाद ही किसी सौदे को अंतिम रूप दें.

कर्क आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kark Money & Muhurat)

आर्थिक मोर्चे पर आज आय के एक से अधिक स्रोत सक्रिय हो सकते हैं, क्योंकि लाभ स्थान में उच्च के चंद्रमा और धन भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव नकदी के प्रवाह को तेज कर रहा है. पूर्व में किए गए किसी सुरक्षित निवेश या पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के संकेत हैं, वहीं कार्तिक पूर्णिमा (देव दीपावली) के पुण्य पर्व पर धार्मिक अनुष्ठानों व पारिवारिक खुशियों पर कुछ सार्थक धन खर्च होगा. जल्दबाजी या अटकलबाजी वाले निवेश से दूर रहें. किसी आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दोपहर 11:46 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 02:46 से 04:05 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस अवधि में बड़े वित्तीय लेन-देन स्थगित रखें.

कर्क पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kark Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज उत्सव, आत्मीयता और आध्यात्मिक शांति का सुंदर मेल दिखाई देगा. कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर संध्याकाल में घर में दीपदान या सत्यनारायण कथा का आयोजन संभव है. बड़े भाई-बहनों और मित्रों के साथ सुखद समय व्यतीत होगा, हालांकि द्वितीय भाव में मंगल की उपस्थिति को देखते हुए कुटुंब के सदस्यों से बातचीत करते समय वाणी में सौम्यता बनाए रखें. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा. जीवनसाथी के सहयोग से घरेलू व्यवस्थाएं सुचारु चलेंगी. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन अनुकूल है, पंचम भाव के सूर्य को देखते हुए पार्टनर के साथ संवाद में विनम्रता रखें और उनकी भावनाओं को महत्व दें.

कर्क युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kark Students & Youth)

उच्च शिक्षा, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए एकादश भाव में उच्च के चंद्रमा और पंचम सूर्य का संयोग एकाग्रता व विश्लेषणात्मक समझ को निखारने वाला सिद्ध होगा. मेडिकल, सिविल सेवा, इंजीनियरिंग, बैंकिंग और कानून की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र आज समूह चर्चा या ऑनलाइन मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी का सही मूल्यांकन कर सकेंगे.

कर्क स्वास्थ्य राशिफल (Kark Health Rashifal)

राशि स्वामी चंद्रमा के उच्चस्थ होने से मानसिक रूप से आप काफी प्रसन्न और ऊर्जावान महसूस करेंगे, किंतु कृत्तिका नक्षत्र और पंचम भाव के सूर्य के प्रभाव से शरीर में पित्त, गर्मी या आंखों में हल्की जलन की शिकायत उभर सकती है. दिनचर्या में प्रातःकाल ध्यान व हल्के व्यायाम को शामिल करें, अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से बचें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें.

कर्क राशि का आज का उपाय (Kark Rashi Upay)

मंगलवार और कार्तिक पूर्णिमा के इस दुर्लभ महासंयोग पर प्रदोष काल में भगवान शिव व श्रीहरि विष्णु के समक्ष घी के दीपक प्रज्वलित करें तथा हनुमान जी को लाल पुष्प व गुड़-चने का भोग लगाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अक्षत (चावल), दूध या सफेद मिठाई का दान करना आपके भाग्योदय में सहायक होगा.

शुभ अंक: 2, 4, 9

शुभ रंग: दूधिया सफेद और केसरिया

सिंह राशि: 24 नवंबर 2026 (मंगलवार)-आज का राशिफल

कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रातः 07:25 बजे चंद्रदेव आपकी राशि से भाग्य स्थान को छोड़कर कर्म, प्रतिष्ठा और अधिकार के दशम भाव (वृषभ राशि) में गोचर करेंगे, जहाँ वे अपनी उच्च अवस्था में विराजमान रहेंगे. सूर्य के स्वामित्व वाले 'कृत्तिका नक्षत्र' का प्रभाव आपकी प्रशासनिक क्षमता, कार्यस्थल पर प्रभुत्व और निर्णायक नेतृत्व शैली में नई चमक पैदा करेगा. हालांकि, सुबह 10:07 बजे तक विष्टि करण (भद्रा) और शाम 04:05 बजे तक 'परिघ योग' के सक्रिय रहने के कारण किसी भी नई नीति की घोषणा या महत्वपूर्ण अनुबंध पर दोपहर बाद ही कदम बढ़ाना हितकर रहेगा. ग्रहों की स्थिति देखें तो आपकी ही राशि (लग्न भाव) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की त्रिवेणी आपके आत्मबल को चरम पर रखेगी, तृतीय भाव में बुध-शुक्र की युति संवाद कला को निखारेगी, जबकि चतुर्थ भाव में बैठे राशि स्वामी सूर्य पारिवारिक दायित्वों और सुख-सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा दे रहे हैं.

सिंह करियर और कारोबार राशिफल (Singh Career Rashifal)

दशम भाव में उच्च के चंद्रमा का आगमन कार्यक्षेत्र में आपकी साख और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच आपके भरोसे को नई ऊंचाई प्रदान करेगा. सरकारी सेवाओं, प्रशासन, प्रबंधन, वकालत, शिक्षण और मीडिया क्षेत्र से जुड़े जातकों को किसी बड़े प्रोजेक्ट की कमान या पदोन्नति से जुड़ा शुभ संकेत मिल सकता है. कारोबारियों के लिए बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने और सरकारी निविदाओं में सफलता पाने के प्रबल योग हैं, बस सुबह 10:07 बजे तक भद्रा समाप्त होने दें और उसके बाद ही किसी सौदे को अंतिम रूप दें.

सिंह आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Singh Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज व्यावसायिक मुनाफे में वृद्धि और पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में अनुकूल परिणाम मिलने के संकेत हैं. लग्न भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति और तृतीय भाव के शुक्र के शुभ प्रभाव से आपकी मेहनत का सीधा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, वहीं कार्तिक पूर्णिमा (देव दीपावली) के पुण्य पर्व पर धार्मिक अनुष्ठानों व पारिवारिक खुशियों पर कुछ सार्थक धन व्यय भी होगा. जल्दबाजी या अटकलबाजी वाले निवेश से दूर रहें. किसी आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दोपहर 11:46 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 02:46 से 04:05 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस अवधि में बड़े वित्तीय लेन-देन स्थगित रखें.

सिंह पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Singh Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज उत्सव और आध्यात्मिकता का सुंदर सामंजस्य बना रहेगा. कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर संध्याकाल में घर में दीपदान या सत्यनारायण कथा का आयोजन हो सकता है. पिता और वरिष्ठ परिजनों के मार्गदर्शन से कोई महत्वपूर्ण घरेलू निर्णय सहजता से पूरा होगा, हालांकि चतुर्थ भाव के सूर्य और लग्न के मंगल को देखते हुए घर के सदस्यों से बातचीत में क्रोध या अहंकार को हावी न होने दें. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक संबल देगा, वहीं प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन मधुर है, पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाएगा.

सिंह युवा और विद्यार्थी राशिफल (Singh Students & Youth)

उच्च शिक्षा, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए दशम भाव में उच्च के चंद्रमा और कृत्तिका नक्षत्र की ऊर्जा व्यावहारिक दृष्टिकोण विकसित करने वाली सिद्ध होगी. सिविल सेवा, रक्षा भर्ती, कानून, इंजीनियरिंग और प्रबंधन के विद्यार्थियों की एकाग्रता व विश्लेषणात्मक समझ में निखार आएगा. अपने लक्ष्यों की समीक्षा करना और पुराने प्रश्नपत्रों को हल करना आज बेहद लाभकारी रहेगा.

सिंह स्वास्थ्य राशिफल (Singh Health Rashifal)

लग्न भाव में मंगल और चतुर्थ भाव में राशि स्वामी सूर्य की स्थिति के कारण शरीर में पित्त, गर्मी या सीने में हल्की जलन की शिकायत परेशान कर सकती है. दिनचर्या में प्रातःकाल सूर्य नमस्कार व ध्यान को शामिल करें, अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से बचें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें.

सिंह राशि का आज का उपाय (Singh Rashi Upay)

मंगलवार और कार्तिक पूर्णिमा के इस दुर्लभ महासंयोग पर प्रदोष काल में श्रीहरि विष्णु व भगवान शिव के समक्ष घी के दीपक प्रज्वलित करें तथा हनुमान जी को लाल पुष्प व गुड़-चने का भोग लगाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़ या लाल फल भेंट करना आपके भाग्योदय में सहायक होगा.

शुभ अंक: 1, 5, 9

शुभ रंग: सुनहरा पीला और केसरिया

कन्या राशि: 24 नवंबर 2026 (मंगलवार)-आज का राशिफल

कार्तिक पूर्णिमा और मंगलवार के इस पावन अवसर पर प्रातः 07:25 बजे चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव को छोड़कर धर्म, भाग्य और उच्च शिक्षा के नवम भाव (वृषभ राशि) में गोचर करेंगे, जहाँ वे अपनी उच्च अवस्था में विराजमान रहेंगे. सूर्य के स्वामित्व वाले 'कृत्तिका नक्षत्र' का प्रभाव आपके भीतर नई वैचारिक स्पष्टता और दीर्घकालिक लक्ष्यों के प्रति समर्पण पैदा करेगा. हालांकि, सुबह 10:07 बजे तक विष्टि करण (भद्रा) और शाम 04:05 बजे तक 'परिघ योग' के सक्रिय रहने के कारण किसी भी बड़े व्यावसायिक समझौते या महत्वपूर्ण दस्तावेज पर दोपहर बाद ही अंतिम मुहर लगाना हितकर रहेगा. ग्रहों की स्थिति देखें तो आपकी राशि के स्वामी बुध द्वितीय भाव (तुला राशि) में शुक्र के साथ युति बनाकर आपकी वाणी को प्रभावशाली व संचित धन को मजबूत करेंगे, तृतीय भाव के सूर्य आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, जबकि द्वादश भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की त्रिवेणी विदेशी संपर्कों से लाभ दिलाने के संकेत दे रही है.

कन्या करियर और कारोबार राशिफल (Kanya Career Rashifal)

भाग्य स्थान (नवम भाव) में उच्च के चंद्रमा का गोचर आपके लंबे समय से अटके प्रशासनिक और विभागीय कार्यों की बाधाओं को दूर करेगा. शिक्षण, शोध, कानून, टैक्स कंसल्टेंसी, डेटा एनालिसिस और मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े पेशेवरों को किसी वरिष्ठ मार्गदर्शक या विदेशी क्लाइंट से लाभदायक प्रस्ताव मिल सकता है. व्यापारिक जगत में बाहरी राज्यों से जुड़े सौदों में प्रगति होगी, बस सुबह 10:07 बजे तक भद्रा समाप्त होने का इंतजार करें और उसके बाद ही किसी नए ऑर्डर पर सहमति दें.

कन्या आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kanya Money & Muhurat)

आर्थिक मोर्चे पर आज धन भाव में बैठे राशि स्वामी बुध और शुक्र की युति आपकी नियमित आय और बैंक बैलेंस को सुदृढ़ बनाए रखेगी. उच्च के नवम चंद्रमा के प्रभाव से किसी पुराने निवेश का लाभांश मिल सकता है, वहीं कार्तिक पूर्णिमा (देव दीपावली) के पुण्य पर्व पर धार्मिक अनुष्ठानों, यात्रा या दान-पुण्य पर कुछ सार्थक धन व्यय होने के योग हैं. अटकलबाजी या शॉर्टकट से मुनाफा देने वाली योजनाओं से दूर रहें. किसी आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दोपहर 11:46 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 02:46 से 04:05 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस अवधि में बड़े वित्तीय लेन-देन स्थगित रखें.

कन्या पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kanya Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज सौहार्द और आध्यात्मिक शांति का माहौल रहेगा. कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर संध्याकाल में घर में दीपदान या सत्यनारायण कथा का आयोजन संभव है. पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से कोई घरेलू उलझन सहजता से सुलझ जाएगी, वहीं छोटे भाई-बहनों का सहयोग आपका मनोबल बढ़ाएगा. वैवाहिक जीवन में आपसी सामंजस्य बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा की रूपरेखा बन सकती है. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन मधुर है, पार्टनर के साथ स्पष्ट और आत्मीय संवाद रिश्तों में नया विश्वास भरेगा.

कन्या युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kanya Students & Youth)

उच्च शिक्षा, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए नवम भाव में उच्च के चंद्रमा और कृत्तिका नक्षत्र की ऊर्जा किसी वरदान से कम नहीं है. विज्ञान, मेडिकल, इंजीनियरिंग, सिविल सेवा और विदेश में पढ़ाई के लिए आवेदन कर रहे छात्र आज अपने कठिन विषयों की गुत्थियां आसानी से सुलझा लेंगे. वरिष्ठों या शिक्षकों से मार्गदर्शन लेना विशेष लाभकारी रहेगा.

कन्या स्वास्थ्य राशिफल (Kanya Health Rashifal)

नवम भाव में उच्च के चंद्रमा के आगमन से मानसिक तनाव कम होगा, किंतु द्वादश भाव में मंगल और कृत्तिका नक्षत्र के प्रभाव से आंखों में हल्की जलन, एसिडिटी या अनिद्रा की शिकायत उभर सकती है. दिनचर्या में प्रातःकाल ध्यान व हल्के व्यायाम को शामिल करें, अत्यधिक मसालेदार व गरिष्ठ भोजन से बचें और देर रात तक मोबाइल स्क्रीन देखने से परहेज करें.

कन्या राशि का आज का उपाय (Kanya Rashi Upay)

मंगलवार और कार्तिक पूर्णिमा के इस दुर्लभ महासंयोग पर प्रदोष काल में श्रीहरि विष्णु व माता लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी के दीपक प्रज्वलित करें तथा हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर अर्पित करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग, गुड़ या मौसमी फल भेंट करना आपके रुके हुए कार्यों में गति लाएगा.

शुभ अंक: 5, 6, 7

शुभ रंग: गहरा हरा और दूधिया सफेद

तुला राशि: 24 नवंबर 2026 (मंगलवार)-आज का राशिफल

कार्तिक पूर्णिमा और मंगलवार के इस पावन संगम पर प्रातः 07:25 बजे चंद्रदेव आपकी राशि से सप्तम भाव को छोड़कर गूढ़ रहस्यों, शोध और अचानक होने वाले बदलावों के अष्टम भाव (वृषभ राशि) में प्रवेश करेंगे, जहाँ वे अपनी उच्च अवस्था में रहेंगे. सूर्य के स्वामित्व वाले 'कृत्तिका नक्षत्र' का प्रभाव आपकी सूक्ष्म विश्लेषण शक्ति को निखारेगा, जिससे जटिल मामलों की तह तक पहुंचना सहज होगा. हालांकि, सुबह 10:07 बजे तक विष्टि करण (भद्रा) और शाम 04:05 बजे तक 'परिघ योग' प्रभावी रहने के कारण किसी भी बड़े वित्तीय जोखिम या नए समझौते पर दोपहर बाद ही कदम बढ़ाना समझदारी होगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो आपकी ही राशि (लग्न भाव) में राशि स्वामी शुक्र और बुध की युति आपके व्यक्तित्व में आकर्षण व निर्णय क्षमता में संतुलन बनाए रखेगी, एकादश भाव (सिंह राशि) में मंगल-गुरु-केतु की त्रिवेणी आय के नए द्वार खोलेगी, जबकि द्वितीय भाव के सूर्य पारिवारिक संवाद में संयम बरतने का संकेत दे रहे हैं.

तुला करियर और कारोबार राशिफल (Tula Career Rashifal)

लग्न भाव में बुध-शुक्र की युति और अष्टम भाव में उच्च के चंद्रमा के प्रभाव से आज कार्यक्षेत्र की गोपनीय फाइलों, ऑडिट और डेटा एनालिसिस से जुड़े कामों में आपकी पकड़ सबसे मजबूत रहेगी. रिसर्च, बीमा, टैक्स कंसल्टेंसी, डिजाइनिंग, मीडिया और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को किसी पुराने क्लाइंट के माध्यम से महत्वपूर्ण अवसर मिल सकता है. कारोबारियों को आज साझेदारी के कार्यों में पारदर्शिता रखनी चाहिए, सुबह 10:07 बजे तक भद्रा समाप्त होने दें और उसके बाद ही किसी नए ऑर्डर या दस्तावेज को अंतिम रूप दें.

तुला आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Tula Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज लाभ स्थान (एकादश भाव) में बैठे देवगुरु बृहस्पति और मंगल की शुभ स्थिति से व्यावसायिक मुनाफा बढ़ेगा और कहीं रुका हुआ पुराना पैसा या बीमा से जुड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है. हालांकि, अष्टम चंद्रमा के असर से वाहन मरम्मत, स्वास्थ्य या कार्तिक पूर्णिमा के धार्मिक अनुष्ठानों पर अचानक कुछ धन खर्च होने के संकेत हैं. शेयर बाजार या सट्टेबाजी वाले निवेश से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. किसी आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दोपहर 11:46 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 02:46 से 04:05 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस अवधि में बड़े वित्तीय लेन-देन स्थगित रखें.

तुला पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Tula Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज आध्यात्मिक शांति और उत्सव का माहौल रहेगा. कार्तिक पूर्णिमा (देव दीपावली) के अवसर पर संध्याकाल में घर में दीपदान या सत्यनारायण कथा का आयोजन संभव है. द्वितीय भाव में सूर्य की उपस्थिति को देखते हुए कुटुंब के सदस्यों से बातचीत करते समय वाणी में विनम्रता बनाए रखें, अन्यथा किसी पुरानी बात पर वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के स्वास्थ्य व भावनाओं का ध्यान रखें. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन अनुकूल है, लग्न में शुक्र की मौजूदगी के कारण पार्टनर के साथ स्पष्ट और शांत संवाद रिश्तों को गहराई प्रदान करेगा.

तुला युवा और विद्यार्थी राशिफल (Tula Students & Youth)

गहन शोध, विज्ञान, मेडिकल, कानून और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए कृत्तिका नक्षत्र और लग्न में बुध-शुक्र की युति एकाग्रता बढ़ाने वाली सिद्ध होगी. दोस्तों के साथ व्यर्थ की चर्चा में समय नष्ट करने के बजाय एकांत में बैठकर अपने शॉर्ट नोट्स दोहराना और पिछले प्रश्नपत्रों का विश्लेषण करना आज आपकी तैयारी को मजबूत करेगा.

तुला स्वास्थ्य राशिफल (Tula Health Rashifal)

अष्टम भाव में चंद्रमा और द्वितीय भाव में सूर्य की स्थिति के कारण पाचन तंत्र में संवेदनशीलता, आंखों में हल्की जलन या गले में खराश की शिकायत परेशान कर सकती है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें, दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार व गरिष्ठ भोजन से परहेज करें.

तुला राशि का आज का उपाय (Tula Rashi Upay)

मंगलवार और कार्तिक पूर्णिमा के इस दुर्लभ महासंयोग पर प्रदोष काल में श्रीहरि विष्णु व माता लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी के दीपक प्रज्वलित करें तथा हनुमान जी को लाल पुष्प व गुड़-चने का भोग लगाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मिश्री, चावल या सफेद वस्त्र का दान करना आपके कष्टों को दूर कर भाग्योदय में सहायक होगा.

शुभ अंक: 6, 7, 9

शुभ रंग: चमकीला सफेद और हल्का गुलाबी

वृश्चिक राशि: 24 नवंबर 2026 (मंगलवार)-आज का राशिफल

कार्तिक पूर्णिमा और मंगलवार के इस पावन अवसर पर प्रातः 07:25 बजे चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव को छोड़कर साझेदारी, जनसंपर्क और दांपत्य जीवन के सप्तम भाव (वृषभ राशि) में प्रवेश करेंगे, जहाँ वे अपनी उच्च अवस्था में विराजमान रहेंगे. सूर्य के स्वामित्व वाले 'कृत्तिका नक्षत्र' का प्रभाव आपकी कूटनीतिक सूझबूझ और व्यावसायिक वार्ताओं को निर्णायक दिशा देगा. हालांकि, सुबह 10:07 बजे तक विष्टि करण (भद्रा) और शाम 04:05 बजे तक 'परिघ योग' के सक्रिय रहने के कारण किसी भी नए साझेदारी अनुबंध या औपचारिक दस्तावेज पर दोपहर बाद ही कदम बढ़ाना समझदारी होगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो आपकी ही राशि (लग्न भाव) में बैठे सूर्य आपके आत्मबल व प्रशासनिक तेज को निखारेंगे, दशम भाव (सिंह राशि) में राशि स्वामी मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की त्रिवेणी करियर में बड़ी उपलब्धि दिलाएगी, जबकि द्वादश भाव में बुध-शुक्र की युति विदेशी संपर्कों से लाभ के संकेत दे रही है.

वृश्चिक करियर और कारोबार राशिफल (Vrishchik Career Rashifal)

सप्तम भाव में उच्च के चंद्रमा और दशम भाव में मंगल-गुरु की युति के प्रभाव से आज कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता और टीमवर्क की भावना वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. रक्षा, पुलिस, चिकित्सा, शोध, इंजीनियरिंग और सरकारी सेवाओं से जुड़े पेशेवरों को किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की कमान या विशेष सम्मान मिल सकता है. कारोबारियों के लिए नए व्यावसायिक साझेदारों और ग्राहकों के साथ लाभदायक अनुबंध पक्के होने के प्रबल योग हैं, बस सुबह 10:07 बजे तक भद्रा समाप्त होने का इंतजार करें और उसके बाद ही किसी सौदे को अंतिम रूप दें.

वृश्चिक आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Vrishchik Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज कर्म स्थान पर विराजमान देवगुरु बृहस्पति और मंगल की शुभ दृष्टि से व्यापारिक मुनाफे में तेजी आएगी और कहीं रुका हुआ पुराना भुगतान प्राप्त हो सकता है. हालांकि, द्वादश भाव में बुध-शुक्र की उपस्थिति के कारण यात्रा या कार्तिक पूर्णिमा (देव दीपावली) के धार्मिक अनुष्ठानों पर कुछ सार्थक धन खर्च होने के संकेत हैं. शेयर बाजार या सट्टेबाजी वाले निवेश से दूरी बनाए रखें. किसी आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दोपहर 11:46 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 02:46 से 04:05 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस अवधि में बड़े वित्तीय लेन-देन स्थगित रखें.

वृश्चिक पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Vrishchik Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज उत्सव और आध्यात्मिक शांति का माहौल रहेगा. कार्तिक पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर संध्याकाल में घर में दीपदान या सत्यनारायण कथा का आयोजन संभव है. लग्न भाव में सूर्य की उपस्थिति को देखते हुए परिजनों से बातचीत करते समय स्वभाव में तेजी या अहंकार को हावी न होने दें. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा, सप्तम भाव में उच्च के चंद्रमा के प्रभाव से जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और रिश्तों में नयापन आएगा. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन सुखद है. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी.

वृश्चिक युवा और विद्यार्थी राशिफल (Vrishchik Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं, रक्षा भर्ती और तकनीकी शिक्षा की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए कृत्तिका नक्षत्र और दशम भाव में मंगल-गुरु की युति नई ऊर्जा लेकर आई है. सिविल सेवा, पुलिस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और कानून के विद्यार्थियों की एकाग्रता व विश्लेषणात्मक क्षमता प्रखर रहेगी. समूह चर्चा या ऑनलाइन मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी का मूल्यांकन करना आज बेहद लाभकारी सिद्ध होगा.

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल (Vrishchik Health Rashifal)

लग्न भाव में सूर्य और कृत्तिका नक्षत्र के प्रभाव से आज शरीर में पित्त, गर्मी, एसिडिटी या आंखों में हल्की जलन की शिकायत उभर सकती है. दिनचर्या में प्रातःकाल सूर्य नमस्कार को शामिल करें, अत्यधिक मिर्च-मसालेदार व गरिष्ठ भोजन से बचें और शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

वृश्चिक राशि का आज का उपाय (Vrishchik Rashi Upay)

मंगलवार और कार्तिक पूर्णिमा के इस दुर्लभ महासंयोग पर प्रदोष काल में भगवान शिव व श्रीहरि विष्णु के समक्ष शुद्ध घी के दीपक प्रज्वलित करें तथा हनुमान जी को लाल पुष्प व गुड़-चने का भोग लगाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मसूर की दाल, गुड़ या लाल फल भेंट करना आपके रुके हुए कार्यों में गति लाएगा.

शुभ अंक: 1, 8, 9

शुभ रंग: गहरा लाल और सुनहरा पीला

धनु राशि: 24 नवंबर 2026 (मंगलवार)-आज का राशिफल

कार्तिक पूर्णिमा और मंगलवार के इस पावन संयोग पर प्रातः 07:25 बजे चंद्रदेव आपकी राशि से पंचम भाव को छोड़कर ऋण, रोग और शत्रुता के छठे भाव (वृषभ राशि) में गोचर करेंगे, जहाँ वे अपनी उच्च अवस्था में विराजमान रहेंगे. सूर्य के स्वामित्व वाले 'कृत्तिका नक्षत्र' का प्रभाव आपकी तर्कशक्ति और कार्यस्थल की बाधाओं से लड़ने के साहस को नई ऊंचाई देगा. हालांकि, सुबह 10:07 बजे तक विष्टि करण (भद्रा) और शाम 04:05 बजे तक 'परिघ योग' के सक्रिय रहने के कारण किसी भी कानूनी दस्तावेज या नए ऋण अनुबंध पर दोपहर बाद ही कदम बढ़ाना समझदारी होगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो भाग्य स्थान (नवम भाव) में आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, मंगल और केतु की त्रिवेणी किस्मत का प्रबल साथ देगी, एकादश भाव में बुध-शुक्र की युति आमदनी के नए स्रोत विकसित करेगी, जबकि द्वादश भाव के सूर्य अनावश्यक खर्चों और भागदौड़ पर नियंत्रण रखने का संकेत दे रहे हैं.

धनु करियर और कारोबार राशिफल (Dhanu Career Rashifal)

छठे भाव में उच्च के चंद्रमा और भाग्य स्थान में राशि स्वामी बृहस्पति के प्रभाव से आज कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी शांत रहेंगे और लंबित विभागीय कार्यों में तेजी आएगी. शिक्षण, सलाहकार, बैंकिंग, वकालत, प्रबंधन और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को किसी वरिष्ठ अधिकारी या मार्गदर्शक के माध्यम से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है. कारोबारियों को आज उधार पर माल देने से बचना चाहिए, सुबह 10:07 बजे तक भद्रा समाप्त होने दें और उसके बाद ही किसी नए ऑर्डर या भुगतान पर सहमति दें.

धनु आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Dhanu Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज लाभ स्थान (एकादश भाव) में बैठे बुध-शुक्र की युति से व्यावसायिक मुनाफा बढ़ेगा और कहीं फंसा हुआ पुराना धन वापस मिलने के संकेत हैं. हालांकि, द्वादश सूर्य और छठे चंद्रमा के असर से यात्रा, स्वास्थ्य या कार्तिक पूर्णिमा (देव दीपावली) के धार्मिक अनुष्ठानों पर कुछ सार्थक धन व्यय हो सकता है. जल्दबाजी या अटकलबाजी वाले निवेश से दूरी बनाए रखें. किसी आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दोपहर 11:46 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 02:46 से 04:05 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस अवधि में बड़े वित्तीय लेन-देन स्थगित रखें.

धनु पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Dhanu Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज उत्सव और आध्यात्मिकता का सुंदर मेल बना रहेगा. कार्तिक पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर संध्याकाल में घर में दीपदान या सत्यनारायण कथा का आयोजन संभव है. नवम भाव में मंगल-गुरु की युति से पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, हालांकि ननिहाल पक्ष के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है. वैवाहिक जीवन में आपसी समझ और विश्वास गहरा होगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर घरेलू जिम्मेदारियों को सहजता से पूरा कर लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन अनुकूल है, एकादश शुक्र के प्रभाव से पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी.

धनु युवा और विद्यार्थी राशिफल (Dhanu Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं, सरकारी भर्ती और उच्च शिक्षा की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए छठे भाव में उच्च के चंद्रमा और कृत्तिका नक्षत्र की ऊर्जा प्रतिस्पर्धा में बढ़त दिलाने वाली सिद्ध होगी. सिविल सेवा, न्यायिक सेवा, बैंकिंग, इंजीनियरिंग और प्रबंधन के विद्यार्थियों की एकाग्रता व विश्लेषणात्मक समझ में निखार आएगा. कठिन विषयों का अभ्यास करना और ऑनलाइन मॉक टेस्ट हल करना आज बेहद लाभकारी रहेगा.

धनु स्वास्थ्य राशिफल (Dhanu Health Rashifal)

द्वादश भाव में सूर्य और छठे भाव में चंद्रमा की स्थिति के कारण पाचन तंत्र में संवेदनशीलता, आंखों में हल्की थकान या अनिद्रा की शिकायत परेशान कर सकती है. दिनचर्या में प्रातःकाल ध्यान व हल्के व्यायाम को शामिल करें, अत्यधिक मिर्च-मसालेदार व गरिष्ठ भोजन से बचें और देर रात तक मोबाइल स्क्रीन देखने से परहेज करें.

धनु राशि का आज का उपाय (Dhanu Rashi Upay)

मंगलवार और कार्तिक पूर्णिमा के इस दुर्लभ महासंयोग पर प्रदोष काल में श्रीहरि विष्णु व भगवान शिव के समक्ष शुद्ध घी के दीपक प्रज्वलित करें तथा हनुमान जी को लाल पुष्प व गुड़-चने का भोग लगाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, गुड़ या पीले फल भेंट करना आपके रुके हुए कार्यों में गति लाएगा.

शुभ अंक: 3, 5, 9

शुभ रंग: सुनहरा पीला और केसरिया

मकर राशि: 24 नवंबर 2026 (मंगलवार)-आज का राशिफल

कार्तिक पूर्णिमा और मंगलवार के इस पावन संगम पर प्रातः 07:25 बजे चंद्रदेव आपकी राशि से चतुर्थ भाव को छोड़कर बुद्धि, संतान, रचनात्मकता और प्रेम के पंचम भाव (वृषभ राशि) में गोचर करेंगे, जहाँ वे अपनी उच्च अवस्था में विराजमान रहेंगे. सूर्य के स्वामित्व वाले 'कृत्तिका नक्षत्र' का प्रभाव आपकी रणनीतिक सूझबूझ, निर्णायक क्षमता और मौलिक विचारों को नई चमक प्रदान करेगा. हालांकि, सुबह 10:07 बजे तक विष्टि करण (भद्रा) और शाम 04:05 बजे तक 'परिघ योग' के सक्रिय रहने के कारण किसी भी बड़े वित्तीय जोखिम या नए समझौते पर दोपहर बाद ही कदम बढ़ाना समझदारी होगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो कर्म स्थान (दशम भाव) में बुध व शुक्र की युति कार्यस्थल पर आपकी साख व प्रतिष्ठा बढ़ाएगी, एकादश भाव के सूर्य वरिष्ठ अधिकारियों व प्रभावशाली संपर्कों से लाभ दिलाएंगे, जबकि अष्टम भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की त्रिवेणी गूढ़ शोध कार्यों में सफलता के साथ स्वास्थ्य व वाहन के प्रति सतर्क रहने का संकेत दे रही है.

मकर करियर और कारोबार राशिफल (Makar Career Rashifal)

पंचम भाव में उच्च के चंद्रमा और दशम भाव में बुध-शुक्र की युति के प्रभाव से आज कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मक सोच और अनुशासित कार्यप्रणाली वरिष्ठों को प्रभावित करेगी. इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट, डिजाइनिंग और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े पेशेवरों को किसी जटिल प्रोजेक्ट का समाधान खोजने का श्रेय या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. कारोबारियों के लिए पुराने क्लाइंट्स के माध्यम से नए ऑर्डर मिलने के प्रबल योग हैं, बस सुबह 10:07 बजे तक भद्रा समाप्त होने दें और उसके बाद ही किसी नए अनुबंध या सौदे पर अंतिम मुहर लगाएं.

मकर आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Makar Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज लाभ स्थान (एकादश भाव) में बैठे सूर्य और दशम भाव के शुक्र की शुभ स्थिति से व्यावसायिक मुनाफा बढ़ेगा और पूर्व में किए गए किसी सुरक्षित निवेश से लाभांश प्राप्त हो सकता है. कार्तिक पूर्णिमा (देव दीपावली) के पुण्य पर्व पर धार्मिक अनुष्ठानों, संतान की आवश्यकताओं या दान-पुण्य पर कुछ सार्थक धन व्यय होने के संकेत हैं. अष्टम भाव के मंगल को देखते हुए शेयर बाजार या अटकलबाजी वाले निवेश से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. किसी आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दोपहर 11:46 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 02:46 से 04:05 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस अवधि में बड़े वित्तीय लेन-देन स्थगित रखें.

मकर पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Makar Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज उत्सव और आध्यात्मिक शांति का सुंदर मेल दिखाई देगा. कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर संध्याकाल में घर में दीपदान या सत्यनारायण कथा का आयोजन संभव है. संतान पक्ष की किसी उपलब्धि या सकारात्मक व्यवहार से मन प्रसन्न रहेगा, वहीं बड़े भाई-बहनों का सहयोग घरेलू कार्यों को आसान बनाएगा. वैवाहिक जीवन में आपसी सामंजस्य बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन बेहद सुखद है, पंचम भाव में उच्च के चंद्रमा के प्रभाव से पार्टनर के साथ संवाद में मधुरता आएगी और आपसी विश्वास गहरा होगा.

मकर युवा और विद्यार्थी राशिफल (Makar Students & Youth)

उच्च शिक्षा, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए पंचम भाव में उच्च के चंद्रमा और कृत्तिका नक्षत्र की ऊर्जा किसी वरदान से कम नहीं है. चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सिविल सेवा, इंजीनियरिंग, कानून और प्रबंधन की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र आज कठिन विषयों की गुत्थियां आसानी से सुलझा लेंगे. एकांत में बैठकर नोट्स दोहराना और मॉक टेस्ट का विश्लेषण करना विशेष लाभकारी रहेगा.

मकर स्वास्थ्य राशिफल (Makar Health Rashifal)

अष्टम भाव में मंगल और कृत्तिका नक्षत्र की अग्नि तत्व प्रधान ऊर्जा के कारण पाचन तंत्र में संवेदनशीलता, एसिडिटी या आंखों में हल्की जलन की शिकायत उभर सकती है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें, दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार व गरिष्ठ भोजन से परहेज करें.

मकर राशि का आज का उपाय (Makar Rashi Upay)

मंगलवार और कार्तिक पूर्णिमा के इस दुर्लभ महासंयोग पर प्रदोष काल में श्रीहरि विष्णु व भगवान शिव के समक्ष शुद्ध घी के दीपक प्रज्वलित करें तथा हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर अर्पित करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, गुड़ या गेहूं भेंट करना आपके कष्टों को दूर कर भाग्योदय में सहायक होगा.

शुभ अंक: 4, 6, 8

शुभ रंग: गहरा नीला और सुनहरा पीला

कुंभ राशि: 24 नवंबर 2026 (मंगलवार)-आज का राशिफल

कार्तिक पूर्णिमा और मंगलवार के इस पावन अवसर पर प्रातः 07:25 बजे चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव को छोड़कर सुख, माता, घर-परिवार और वाहन के चतुर्थ भाव (वृषभ राशि) में गोचर करेंगे, जहाँ वे अपनी उच्च अवस्था में विराजमान रहेंगे. सूर्य के स्वामित्व वाले 'कृत्तिका नक्षत्र' का प्रभाव आपकी व्यावहारिक समझ को निखारेगा और घरेलू व व्यावसायिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन साधने में मदद करेगा. हालांकि, सुबह 10:07 बजे तक विष्टि करण (भद्रा) और शाम 04:05 बजे तक 'परिघ योग' के सक्रिय रहने के कारण भूमि-भवन से जुड़े किसी भी बड़े सौदे या दस्तावेज पर दोपहर बाद ही कदम बढ़ाना समझदारी होगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो भाग्य स्थान (नवम भाव) में बुध और शुक्र की युति किस्मत का प्रबल साथ दिलाएगी, कर्म स्थान (दशम भाव) के सूर्य वरिष्ठ अधिकारियों व सरकार से जुड़े कार्यों में प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, जबकि सप्तम भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की त्रिवेणी व्यावसायिक साझेदारी को गति देने के साथ दांपत्य संवाद में धैर्य बनाए रखने का संकेत दे रही है.

कुंभ करियर और कारोबार राशिफल (Kumbh Career Rashifal)

दशम भाव के सूर्य और नवम भाव में बुध-शुक्र की युति के प्रभाव से आज कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शी सोच की सराहना होगी. आईटी, रिसर्च, प्रशासनिक सेवा, बैंकिंग, रियल एस्टेट और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को किसी प्रभावशाली क्लाइंट या उच्च अधिकारी के सहयोग से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है. कारोबारी वर्ग के लिए साझेदारी के कार्यों में विस्तार और बाहरी नेटवर्क से नए ऑर्डर मिलने के प्रबल योग हैं, बस सुबह 10:07 बजे तक भद्रा समाप्त होने दें और उसके बाद ही किसी सौदे को अंतिम रूप दें.

कुंभ आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kumbh Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज भाग्य स्थान में बैठे शुक्र और सप्तम भाव के देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि से व्यावसायिक मुनाफे में निरंतरता बनी रहेगी और कहीं रुका हुआ पुराना भुगतान प्राप्त हो सकता है. हालांकि, चतुर्थ भाव में उच्च के चंद्रमा के असर से घर की साज-सज्जा, वाहन रखरखाव या कार्तिक पूर्णिमा (देव दीपावली) के धार्मिक अनुष्ठानों पर कुछ सार्थक धन व्यय होने के संकेत हैं. अटकलबाजी या जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाए रखें. किसी आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दोपहर 11:46 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 02:46 से 04:05 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस अवधि में बड़े वित्तीय लेन-देन स्थगित रखें.

कुंभ पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kumbh Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज उत्सव और आध्यात्मिक शांति का माहौल रहेगा. कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर संध्याकाल में घर में दीपदान या सत्यनारायण कथा का आयोजन संभव है. माताजी का स्नेह और आशीर्वाद आपका मनोबल बढ़ाएगा, हालांकि उनके स्वास्थ्य और आराम का विशेष ध्यान रखें. वैवाहिक जीवन में सप्तम भाव के मंगल को देखते हुए जीवनसाथी के साथ बातचीत में विनम्रता बनाए रखें और अनावश्यक बहस से बचें. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन सुखद है, नवम भाव में शुक्र की मौजूदगी के कारण पार्टनर के साथ दिल की बातें साझा होंगी और आपसी समझ गहरी होगी.

कुंभ युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kumbh Students & Youth)

उच्च शिक्षा, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए नवम भाव में बुध-शुक्र की युति और कृत्तिका नक्षत्र की ऊर्जा बेहद अनुकूल परिणाम देगी. सिविल सेवा, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग, कानून और विदेश में पढ़ाई के लिए आवेदन कर रहे छात्र आज वरिष्ठों या शिक्षकों के मार्गदर्शन से कठिन विषयों को आसानी से समझ पाएंगे. शांत माहौल में नोट्स दोहराना विशेष लाभकारी रहेगा.

कुंभ स्वास्थ्य राशिफल (Kumbh Health Rashifal)

चतुर्थ भाव में चंद्रमा और दशम भाव में सूर्य की स्थिति के कारण सीने में हल्का भारीपन, सर्दी-जुकाम या आंखों में थकान की शिकायत परेशान कर सकती है. दिनचर्या में प्रातःकाल ध्यान व हल्के व्यायाम को शामिल करें, अत्यधिक ठंडी व गरिष्ठ चीजों से बचें और शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए गुनगुने पानी का सेवन करें.

कुंभ राशि का आज का उपाय (Kumbh Rashi Upay)

मंगलवार और कार्तिक पूर्णिमा के इस दुर्लभ महासंयोग पर प्रदोष काल में भगवान शिव व श्रीहरि विष्णु के समक्ष शुद्ध घी के दीपक प्रज्वलित करें तथा हनुमान जी को लाल पुष्प व गुड़-चने का भोग लगाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को शमी पत्र, गेहूं या कंबल भेंट करना आपके रुके हुए कार्यों में गति लाएगा.

शुभ अंक: 3, 6, 8

शुभ रंग: आसमानी और सुनहरा पीला

मीन राशि: 24 नवंबर 2026 (मंगलवार)-आज का राशिफल

कार्तिक पूर्णिमा और मंगलवार के इस पावन संयोग पर प्रातः 07:25 बजे चंद्रदेव आपकी राशि से द्वितीय भाव को छोड़कर साहस, पराक्रम और संवाद कौशल के तृतीय भाव (वृषभ राशि) में गोचर करेंगे, जहाँ वे अपनी उच्च अवस्था में विराजमान रहेंगे. सूर्य के स्वामित्व वाले 'कृत्तिका नक्षत्र' का प्रभाव आपकी रचनात्मक अभिव्यक्ति और त्वरित निर्णय क्षमता में नई धार पैदा करेगा. हालांकि, सुबह 10:07 बजे तक विष्टि करण (भद्रा) और शाम 04:05 बजे तक 'परिघ योग' के सक्रिय रहने के कारण किसी भी बड़े वित्तीय जोखिम या औपचारिक समझौते पर दोपहर बाद ही कदम बढ़ाना समझदारी होगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो छठे भाव (सिंह राशि) में आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, मंगल और केतु की त्रिवेणी कार्यस्थल के प्रतिस्पर्धियों पर निर्णायक जीत दिलाएगी, अष्टम भाव में बुध-शुक्र की युति गहन शोध व अप्रत्याशित लाभ के संकेत दे रही है, जबकि भाग्य स्थान (नवम भाव) के सूर्य पिता, गुरुजनों और वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर मार्गदर्शन दिलाएंगे.

मीन करियर और कारोबार राशिफल (Meen Career Rashifal)

तृतीय भाव में उच्च के चंद्रमा और छठे भाव में राशि स्वामी बृहस्पति के प्रभाव से आज कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता और स्पष्ट संवाद शैली सहकर्मियों व वरिष्ठों को प्रभावित करेगी. शिक्षा, बैंकिंग, मीडिया, लेखन, शोध, वकालत और सरकारी सेवाओं से जुड़े पेशेवरों को किसी छोटी व्यावसायिक यात्रा या पुराने संपर्क के माध्यम से लाभदायक प्रस्ताव मिल सकता है. कारोबारियों के लिए बाजार में नए ग्राहकों को जोड़ने और मार्केटिंग योजनाओं को गति देने के प्रबल योग हैं, बस सुबह 10:07 बजे तक भद्रा समाप्त होने दें और उसके बाद ही किसी नए ऑर्डर पर अंतिम मुहर लगाएं.

मीन आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Meen Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज छठे भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति और मंगल की शुभ दृष्टि से व्यावसायिक मुनाफे में निरंतरता बनी रहेगी और कहीं फंसा हुआ पुराना धन वापस मिलने के संकेत हैं. कार्तिक पूर्णिमा (देव दीपावली) के पुण्य पर्व पर धार्मिक अनुष्ठानों, छोटी यात्रा या दान-पुण्य पर कुछ सार्थक धन व्यय हो सकता है. अष्टम भाव के शुक्र को देखते हुए शेयर बाजार या अटकलबाजी वाले निवेश से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. किसी आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दोपहर 11:46 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 02:46 से 04:05 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस अवधि में बड़े वित्तीय लेन-देन स्थगित रखें.

मीन पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Meen Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज उत्सव और आध्यात्मिक शांति का सुंदर मेल दिखाई देगा. कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर संध्याकाल में घर में दीपदान या सत्यनारायण कथा का आयोजन संभव है. छोटे भाई-बहनों का सहयोग आपका मनोबल बढ़ाएगा, वहीं नवम भाव में सूर्य की उपस्थिति से पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा. वैवाहिक जीवन में आपसी सामंजस्य गहरा होगा. जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम या छोटी यात्रा की रूपरेखा बन सकती है. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन सुखद है, पार्टनर के साथ स्पष्ट और आत्मीय संवाद रिश्तों में नया विश्वास भरेगा.

मीन युवा और विद्यार्थी राशिफल (Meen Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं, शोध और उच्च शिक्षा की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए तृतीय भाव में उच्च के चंद्रमा और छठे भाव में राशि स्वामी गुरु की ऊर्जा एकाग्रता बढ़ाने वाली सिद्ध होगी. सिविल सेवा, बैंकिंग, पत्रकारिता, मेडिकल और न्यायिक सेवा की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र आज समूह चर्चा या ऑनलाइन मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी का सटीक मूल्यांकन कर सकेंगे.

मीन स्वास्थ्य राशिफल (Meen Health Rashifal)

तृतीय भाव में चंद्रमा और छठे भाव में मंगल की स्थिति के कारण गले में हल्की खराश, कंधों में जकड़न या आंखों में थकान की शिकायत परेशान कर सकती है. दिनचर्या में प्रातःकाल ध्यान व हल्के व्यायाम को शामिल करें, अत्यधिक ठंडी व गरिष्ठ चीजों से बचें और शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं.

मीन राशि का आज का उपाय (Meen Rashi Upay)

मंगलवार और कार्तिक पूर्णिमा के इस दुर्लभ महासंयोग पर प्रदोष काल में श्रीहरि विष्णु व भगवान शिव के समक्ष शुद्ध घी के दीपक प्रज्वलित करें तथा हनुमान जी को लाल पुष्प व गुड़-चने का भोग लगाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, केसर या पीले फल भेंट करना आपके रुके हुए कार्यों में गति लाएगा.

शुभ अंक: 3, 7, 9

शुभ रंग: सुनहरा पीला और केसरिया

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