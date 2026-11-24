Guru Nanak Jayanti 2026: गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की असली खूबसूरती धन-दौलत में नहीं, बल्कि अपनों के प्यार, दूसरों की मदद और मन की सच्चाई में छिपी होती है. कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी जरूरतमंद का सहारा बनना और हर इंसान को बराबर सम्मान देना ही इस पावन पर्व की सबसे सुंदर सीख है.

इस खास दिन पर क्यों न अपनों को ऐसे शब्दों में शुभकामनाएं दें, जिन्हें पढ़कर उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए और दिल में अपनापन महसूस हो. अगर आप भी गुरु नानक जयंती 2026 पर अपने परिवार, दोस्तों और करीबियों को प्यार भरे संदेश भेजना चाहते हैं, तो यहां दिए गए ये खूबसूरत व्हाट्सएप मैसेज और स्टेटस आपके दिन को और खास बना देंगे.

गुरु नानक जयंती पर अपनों को भेजें दिल से निकली ये 5 शुभकामनाएं:

1.

कभी किसी का दिल न दुखे, कभी किसी की उम्मीद न टूटे,

गुरु नानक देव जी की कृपा से हर घर में खुशियों के दीप जलें.

आपके जीवन में प्रेम, शांति और खुशहाली बनी रहे.

गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!





2.

रास्ते मुश्किल हों तो भी सच का साथ मत छोड़ना,

हालात जैसे भी हों, इंसानियत से मुंह मत मोड़ना.

यही सीख हमें गुरु नानक देव जी के विचारों से मिलती है.

आपके जीवन में हमेशा सुख और सद्भाव बना रहे.

प्रकाश पर्व की लख-लख बधाइयां!





3.

ना ऊंच-नीच का भेद रहे, ना मन में कोई दीवार,

हर इंसान को मिले सम्मान, हर दिल में हो प्यार.

गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं आपके जीवन को सही राह दिखाएं.

गुरु पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!





4.

जब मन में सच्चाई और जुबां पर वाहेगुरु का नाम होता है,

तब मुश्किल से मुश्किल सफर भी आसान होता है.

गुरु नानक देव जी की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे और आपके घर में सुख-समृद्धि आए.

हैप्पी गुरु नानक जयंती 2026!





5.

खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और सेवा करने से जीवन संवरता है.

आइए, इस गुरु पर्व पर किसी जरूरतमंद की मदद करने और हर किसी से प्रेमपूर्वक व्यवहार करने का संकल्प लें.

गुरु साहिब की कृपा से आपके जीवन में नई उम्मीद और उजाला आए.

गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं!





इस प्रकाश पर्व पर स्टेटस में लिखें गुरु नानक देव जी की सीख:

1.

जहां प्रेम हो, वहां नफरत की जगह नहीं होती और जहां गुरु की कृपा हो, वहां मन में अंधेरा नहीं रहता. 🙏

वाहेगुरु जी मेहर करें.

शुभ प्रकाश पर्व!

2.

चेहरे से नहीं, इंसान को उसके कर्मों से पहचानिए.

यही है गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का सच्चा संदेश.

सभी को गुरु पर्व की बधाई!

3.

ना किसी से बैर, ना किसी से भेदभाव,

हर दिल में प्रेम और हर जुबां पर वाहेगुरु का नाम.

धन गुरु नानक! 🙏

4.

जीवन में दौलत से ज्यादा सुकून जरूरी है और दिखावे से ज्यादा अच्छे कर्म.

गुरु नानक देव जी की सीख हमेशा याद रखें.

हैप्पी गुरु नानक जयंती!

5.

एक ओंकार सतनाम...

बस इतनी सी अरदास है कि हर घर में खुशियां हों, हर चेहरे पर मुस्कान हो और हर दिल में इंसानियत जिंदा रहे.

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह!





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