Dev Deepawali 2026 Wishes in Hindi: हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का दिन अत्यंत पावन और विशेष महत्व रखता है. इस दिन को देशभर में 'देव दिवाली' या 'देव दीपावली' के रूप में मनाया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्वयं देवता स्वर्ग से उतरकर काशी (वाराणसी) के पवित्र गंगा घाटों पर दिवाली मनाने आते हैं, इसलिए इसे 'देवों की दिवाली' भी कहा जाता है.

पंचांग के अनुसार, इस साल कार्तिक पूर्णिमा मंगलवार, 24 नवंबर 2026 को पड़ रही है और इसी दिन देव दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा. इस शुभ अवसर पर गंगा घाटों पर लाखों की संख्या में दीप जलाकर महाआरती की जाती है. श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर भगवान शिव और भगवान विष्णु की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. साथ ही लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और प्रियजनों को संदेश भेजकर इस पर्व की बधाई भी देते हैं.

अगर आप भी इस देव दीपावली पर अपनों को शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं या सोशल मीडिया और व्हाट्सएप स्टेटस लगाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए खास संदेशों को चुन सकते हैं:

गंगा घाट पर जलते जगमग दीप

भाव विभोर करने वाला अद्भुत परिवेश

देव दिवाली जीवन में लाएं खुशियां अनेक

मंगलमय हो आपकी देव दिवाली

देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं





दीपों की चमक से जगमनाए घर,

खुशियों की बौछार हो हर क्षण.

सपनों की मिठास और प्यार से भर जाए जीवन

देव दीपावली 2026 हार्दिक शुभकामनाएं.









कितना अद्भुत कितना पावन है ये त्योहार,

स्वयं देवता दीप जलाकर मनाते हैं

देव दीपावली का त्योहार,

देव दिवाली की ढ़ेरों शुभकामना.





जल उठे हैं दीपक सारे गंगा के घाट पर,

खुशियां बसी हैं हर दिल के साथ पर,

देव दिवाली का है ये पावन अवसर,

भगवान करें सबके जीवन में हो सुख का अम्बर.

देव दीपावली की शुभकामनाएं!





काशी नगरी ऐसी है पावन प्यारी,

जहां स्यवं देवता मनाते हैं दीपावली,

देव दिवाली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं.







आज करें दीप दान

भगवान को करें प्रणाम

देव दिवाली आपके जीवन में खुशहाली लाए

देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!



काशी में देवों का लग रहा मेला

हर ओर गूंज रहा शिव-शंभू का शोर.

गंगा के घाटों पर जगमगाते दीपक

आओ हम सब मिलकर मनाएं देव दीपावली.

देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं





दीपों का ये पावन त्योहार,

आपके लिए लाए खुशियां हजार

लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार,

हमारी शुभकामनाएं करे स्वीकार

देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं



