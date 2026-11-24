Aaj Ka Panchang: कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के खास मौके पर मंगलवार, 24 नवंबर को दिल्ली में चांद शाम 5:01 बजे निकलेगा. अगर आसमान साफ रहा, तो सूर्यास्त के ठीक बाद पूर्व दिशा (पूर्वी क्षितिज) की ओर देखने पर चांद का खूबसूरत नजारा दिखाई देगा.

खगोलीय गणना के मुताबिक चांद रात 8:23 बजे अपने पूरे आकार में होगा, लेकिन इसका दीदार करने के लिए आपको रात तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है. खास बात यह है कि खगोलीय विशेषज्ञों ने इस पूर्णिमा के चांद को 'सुपरमून' (Supermoon) की श्रेणी में रखा है, जिससे यह सामान्य दिनों के मुकाबले ज्यादा बड़ा और चमकदार नजर आएगा.

दीपदान का समय शहर के हिसाब से देखें. नई दिल्ली-NCR में स्थानीय प्रदोष काल शाम 5:25 से रात 8:06 बजे तक है. यह समय स्थानीय प्रदोष की गणना का है. काशी में पंचांग के अनुसार देव दीपावली पर दीपदान का मुहूर्त शाम 5:08 से रात 7:47 बजे तक दर्ज है. दोनों शहरों में शाम 6 बजे प्रदोष काल रहेगा.

चांद पहले निकलेगा, लेकिन दीपदान सूर्यास्त के बाद ही करें

दिल्ली में इस बार चांद, सूरज डूबने (सूर्यास्त) से पहले ही निकल आएगा. इसलिए, भले ही आपको आसमान में चांद पहले दिखाई दे जाए, लेकिन दीपदान करने के लिए सूर्यास्त होने का इंतजार करें, क्योंकि इसके बाद ही शुभ 'प्रदोष काल' शुरू होता है.

ध्यान रखें कि गोधूलि बेला और प्रदोष काल का समय अलग-अलग होता है. दिल्ली में गोधूलि बेला शाम 5:49 बजे समाप्त हो जाएगी, लेकिन इसके बाद भी प्रदोष काल जारी रहेगा, जिसमें आप दीपदान कर सकते हैं. अगर आप इस पावन मौके पर वाराणसी जा रहे हैं, तो काशी में देव दीपावली का मुहूर्त और घाटों की जानकारी जरूर देख लें.

रात 8:23 बजे क्यों है खास? इसके दो मतलब हैं:

खगोलीय नजरिया: इस समय चांद अपने सबसे पूरे और गोल आकार (पूर्ण चंद्र) में होगा.

पंचांग के अनुसार: ठीक रात 8:23 बजे पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी.

हालांकि पंचांग की तिथि बदलने का असर चांद दिखने पर नहीं पड़ेगा, रात 8:23 बजे के बाद भी आसमान में चांद की चमक पहले की तरह ही दिखाई देती रहेगी.

सुबह की भद्रा शाम के दीपदान तक नहीं रहेगी

भद्रा सोमवार देर रात पूर्णिमा के साथ शुरू हुई थी. मंगलवार के सूर्योदय पर यह जारी रहेगी और सुबह 10:05 बजे समाप्त होगी. इसलिए सुबह स्नान-दान की तैयारी कर रहे पाठक भद्रा के इस समय को नोट करें और अपने घर या तीर्थ की परंपरा के अनुसार चलें. शाम का दीपदान भद्रा समाप्त होने के कई घंटे बाद है. आज गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा व्रत, कार्तिक स्नान का अंतिम दिन और भीष्म पंचक का समापन भी है.

24 नवंबर 2026 का पंचांग: नई दिल्ली

वार, मास और पक्ष: मंगलवार. सूर्योदय पर अमांत और पूर्णिमांत दोनों में कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष

तिथि: पूर्णिमा रात 8:23 बजे तक, फिर कृष्ण प्रतिपदा

नक्षत्र: कृत्तिका रात 11:25 बजे तक, फिर रोहिणी

योग: परिघ शाम 4:06 बजे तक, फिर शिव योग

करण: विष्टि सुबह 10:05 तक, बव रात 8:23 तक, बालव 25 नवंबर सुबह 6:37 तक, फिर कौलव

सूर्य और चंद्र राशि: सूर्य वृश्चिक में. चंद्रमा सुबह 7:24 बजे मेष से वृषभ में जाएगा

सूर्योदय और सूर्यास्त: सुबह 6:51 और शाम 5:25 बजे

चंद्रोदय और चंद्रास्त: शाम 5:01 बजे चंद्रोदय. इस दैनिक पन्ने पर चंद्रास्त दर्ज नहीं है

चंद्रमा सुबह कृत्तिका के पहले चरण से दूसरे चरण में जाते हुए वृषभ में प्रवेश करेगा. दोनों चरण अलग राशियों में पड़ते हैं, इसलिए राशि सुबह बदलेगी, लेकिन नक्षत्र कृत्तिका ही रहेगा. रोहिणी रात में लगेगी.

राहुकाल और दिन के मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 5:03-5:57

यमगण्ड: सुबह 9:29-10:48

अभिजीत: सुबह 11:47-दोपहर 12:29

गुलिक काल: दोपहर 12:08-1:27

वर्ज्य: दोपहर 12:43-2:09

विजय मुहूर्त: दोपहर 1:53-2:36

राहुकाल: दोपहर 2:46-शाम 4:05

गोधूलि: शाम 5:22-5:49

दुष्टमुहूर्त: सुबह 8:57-9:40 और रात 10:47-11:41

निशिता: 24 नवंबर रात 11:41 से 25 नवंबर रात 12:35 तक

सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से रात 11:25 बजे तक है. दोपहर का राहुकाल इसी अवधि में पड़ेगा, लेकिन शाम का दीपदान शुरू होने से पहले समाप्त हो जाएगा. कृत्तिका खत्म होते ही आडल योग शुरू होगा, जो बुधवार के सूर्योदय तक दर्ज है. आधी रात का निशिता काल कृष्ण प्रतिपदा में पड़ेगा.

आज की 3 जरूरी बातें

- चांद देखने के लिए: सूर्यास्त के बाद पूर्वी क्षितिज देखें. खगोलीय पूर्ण चंद्र के क्षण तक इंतजार जरूरी नहीं.

- दीपदान के लिए: अपने शहर का प्रदोष काल देखें. दिल्ली और काशी के मुहूर्त अलग हैं.

- भद्रा: दिल्ली में सुबह 10:05 बजे समाप्त होगी. शाम के दीपदान तक यह नहीं रहेगी.

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