Aaj Ka Meen Rashifal 24 November 2026: आज मंगलवार, 24 नवंबर 2026 को कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि होने के कारण कार्तिक पूर्णिमा का अत्यंत पावन महापर्व मनाया जा रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज सुबह 07:25 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव (वृषभ राशि) में प्रवेश करेंगे.

पराक्रम और संवाद के भाव में चंद्रमा की यह शुभ स्थिति आपके संचार कौशल (Communication Skills) और अभिव्यक्ति में स्पष्टता लेकर आएगी, जिससे आप अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रख पाएंगे.

इसके साथ ही, आज ग्रहों के विशेष संयोग से वाशि, आनन्दादि, सुनफा, परिजात, परिध और सर्वार्थ सिद्धि जैसे कई शक्तिशाली शुभ योगों का निर्माण हो रहा है. कार्तिक पूर्णिमा और इन शुभ योगों के प्रभाव से आपके रुके हुए व्यावसायिक कार्य गति पकड़ेंगे, समाज व राजनीति से जुड़े लोगों को विशेष उपलब्धि मिलेगी और पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 24 November 2026)

दिनांक: 24 नवंबर 2026, मंगलवार (कार्तिक पूर्णिमा)

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि (रात 08:24 बजे तक, इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: कृतिका नक्षत्र (रात 11:25 बजे तक, इसके बाद रोहिणी नक्षत्र)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, परिध योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा सुबह 07:25 बजे के बाद वृषभ राशि (आपकी राशि से तृतीय भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Deal Finalization & Hard Work)

कारोबारियों के लिए आज का दिन मार्केटिंग से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने और रुकी हुई पेमेंट कलेक्ट करने के लिए बेहद अनुकूल है. लेकिन, सलाह दी जाती है कि अभी अपनी पुरानी कार्यप्रणाली में कोई बड़ा बदलाव न करें. यदि आप किसी महत्वपूर्ण बिजनेस डील को फाइनल करने जा रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच का समय आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा.

व्यापार में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है, लेकिन इसके लिए आपको बाजार में और अधिक मेहनत करनी होगी. वहीं, सामाजिक कार्यों या राजनीति से जुड़े लोगों को आज कोई विशेष उपलब्धि हासिल हो सकती है और दोस्तों व शुभचिंतकों का समय-समय पर पूरा सहयोग मिलता रहेगा. आगे बढ़ने के लिए दूसरों की कमियों या सीमाओं को अनदेखा करना ही आपके हित में होगा.

करियर और नौकरी (Pending Tasks & Changing Priorities)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन राहत भरा साबित होगा, क्योंकि आप कार्यस्थल पर अपने लंबित पड़े असाइनमेंट को समय पर पूरा करने में सक्षम होंगे. समय और परिस्थितियों की मांग को देखते हुए आज आपको अपनी प्राथमिकताओं में कुछ जरूरी बदलाव लाने होंगे, जो आपके करियर के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे.

लेकिन, मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी दूसरे व्यक्ति की समस्या को लेकर अधिक तनाव न लें, वरना इसका सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ सकता है.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Joy & Seasonal Health)

पारिवारिक दृष्टि से आज का दिन बेहद सुखद रहने वाला है. आपको परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे घर का माहौल खुशनुमा और सकारात्मक बना रहेगा.

खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों को बदलते मौसम के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम में बदलाव के कारण सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 5

कार्तिक पूर्णिमा विशेष अचूक उपाय

आज कार्तिक पूर्णिमा के महासंयोग पर करियर में उन्नति, उत्तम स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करें. श्रीहरि को पीले पुष्प, हल्दी, तुलसी दल और केसर युक्त खीर का भोग लगाएं तथा शाम के समय तुलसी के पौधे और घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं.

आज के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल, गुड़, चने की दाल या वस्त्रों का दान करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और हर कार्य में सफलता मिलती है.

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