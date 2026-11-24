Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बाद में iPhone Air 2, OLED iPad भी पेश होंगे.

Apple New Products : Apple के लिए साल 2027 की शुरुआत नए प्रोडक्ट्स के लिहाज से काफी खास रहने वाली है. कंपनी अगले साल की पहली तिमाही में अपने कई नए डिवाइस पेश करने की तैयारी कर रही है. खास बात यह है कि इस बार Apple की शुरुआत महंगे और प्रीमियम प्रोडक्ट्स की जगह किफायती डिवाइस से हो सकती है. इसमें नया iPhone, एंट्री-लेवल iPad और MacBook Neo का अगला वर्जन शामिल है. अगर सामने आई जानकारी सही साबित होती है तो फरवरी और मार्च 2027 के बीच Apple के कई नए प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं. इनमें कुछ ऐसे अपग्रेड भी होंगे, जो कंपनी के बजट डिवाइस को पहले से ज्यादा दमदार बना सकते हैं.

फरवरी-मार्च में लॉन्च हो सकते हैं ये नए Apple डिवाइस

लीक के मुताबिक, Apple के नए डिवाइस iOS 27.4 के रिलीज शेड्यूल के आसपास पेश किए जा सकते हैं. इस अवधि में iPhone 18e, नया बेस मॉडल iPad और दूसरी जनरेशन का MacBook Neo लॉन्च होने की उम्मीद है. इनके साथ स्टैंडर्ड iPhone 18 और नया MacBook Air भी बाजार में आ सकता है.रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी इन प्रोडक्ट्स को एक साथ लॉन्च करने की जगह अलग-अलग इवेंट में पेश कर सकती है.

iPhone 18e और iPad में होंगे बड़े बदलाव

iPhone 18e और iPhone 18 में A20 चिपसेट और 9GB RAM मिलने की बात सामने आई है. इन दोनों फोन में पहले से बेहतर बैटरी लाइफ भी मिल सकती है. वहीं नए एंट्री-लेवल iPad में A19 चिपसेट दिया जा सकता है. इससे कंपनी के सबसे किफायती iPad में भी Apple Intelligence का सपोर्ट मिलने का रास्ता खुल सकता है. इसके अलावा इसमें N1 चिप के साथ Wi-Fi 7 और सेल्युलर मॉडल में कंपनी का C1X मॉडम मिलने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें - Google Mirror Dimension: Google ने बनाया नकली इंटरनेट, असली यूजर्स का डेटा करेगा सुरक्षित

iPhone Air 2 और नए iPad भी होंगे लॉन्च

Apple की तैयारी सिर्फ बजट डिवाइस तक सीमित नहीं है. 2027 की पहली छमाही में iPhone Air 2, OLED डिस्प्ले वाला iPad Air और नया iPad Pro भी पेश किया जा सकता है. iPhone Air 2 में अल्ट्रा-वाइड कैमरा, छोटा Dynamic Island और C2 मॉडम मिलने की संभावना है. नए iPad Air में M5 चिप और OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जबकि iPad Pro को M6 या M7 चिपसेट और बेहतर कूलिंग सिस्टम मिल सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, इन डिवाइस की लॉन्चिंग मार्च के आखिर या अप्रैल तक हो सकती है.

नए MacBook Neo में मिलेगा ज्यादा पावरफुल चिपसेट

Apple के किफायती लैपटॉप MacBook Neo की दूसरी जनरेशन में सबसे बड़ा बदलाव इसके प्रोसेसर में देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, J701 कोडनेम वाले इस लैपटॉप में A18 Pro की जगह A19 Pro चिपसेट दिया जा सकता है. इसके साथ 8GB की जगह 12GB RAM मिलने की उम्मीद है. इससे लैपटॉप की प्रोसेसिंग स्पीड और ग्राफिक्स परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है.

यह भी पढ़ें - Hybrid Generator Technology : बिजली बनाने का स्मार्ट तरीका है Hybrid Generator, जानें इसकी टेक्नोलॉजी