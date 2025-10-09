Aaj Ka Mithun Rashifal 9 October 2025: धन, प्रेम, करियर और व्यापार के लिहाज से कैसा रहेगा गुरुवार का दिन? पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
Today Gemini Horoscope 9 October 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए गुरुवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 9 October 2025 in Hindi: चंद्रमा के 11वें भाव में गोचर से आज आपके अधूरे कार्यों की पूर्ति होगी और मन में आत्मविश्वास बढ़ेगा. आपके प्रयासों का फल मिलना शुरू होगा, जिससे आर्थिक और सामाजिक स्तर पर संतोष रहेगा. व्यापार में लाभ प्राप्ति के योग हैं और रुके हुए काम गति पकड़ेंगे.
यदि आप कोई नया कार्य शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले परिवार की राय अवश्य लें. आपकी योजनाएं धीरे-धीरे साकार होती दिखेंगी. पढ़ें आज का मिथुन राशिफल-
परिवार राशिफल
शाम का समय परिवार के साथ बिताने के लिए शुभ रहेगा. घर में छोटी पार्टी या किसी शुभ आयोजन की संभावना है. बच्चों या छोटे भाई-बहनों की सेहत में सुधार से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. परिजनों के साथ हंसी-खुशी का समय बीतेगा.
लव राशिफल
प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. विवाहित जातकों के लिए यह दिन आपसी समझ और सहयोग बढ़ाने वाला रहेगा.
व्यापार राशिफल
व्यापार में लाभ प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे. नए कॉन्ट्रैक्ट या डील्स के लिए यह समय अनुकूल है. हालांकि, किसी बड़े निवेश से पहले घर के वरिष्ठों या अनुभवी व्यक्ति से परामर्श लेना फायदेमंद रहेगा.
नौकरी राशिफल
जॉब की तलाश में लगे लोगों को सकारात्मक समाचार मिल सकता है. वर्किंग वुमन के लिए ग्रह स्थिति अत्यंत अनुकूल है. आपकी मेहनत का उचित परिणाम मिलेगा और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.
युवा और करियर राशिफल
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने क्षेत्र में प्रगति करेंगे. युवाओं का आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर ऊँचा रहेगा. किसी नए प्रोजेक्ट या प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन की संभावना है.
हेल्थ राशिफल
सेहत में सुधार रहेगा. पुरानी थकान या कमजोरी से राहत मिलेगी. मन प्रसन्न रहेगा, जिससे कार्यक्षमता भी बढ़ेगी.
शुभ अंक 4
शुभ रंग ऑरेंज
उपाय सूर्य देव को अर्घ्य दें और तांबे के पात्र में जल अर्पित करें.
FAQs
Q1. क्या आज नया काम शुरू करना लाभकारी रहेगा?
हाँ, बशर्ते आप परिवार की राय लेकर योजनाबद्ध तरीके से शुरुआत करें.
Q2. क्या नौकरी के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे?
हाँ, आज जॉब इंटरव्यू या अप्लिकेशन से जुड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
