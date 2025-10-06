Aaj Ka Mesh Rashifal 6 October 2025: सोमवार का दिन चुनौतियों से भरा! जानिए आपके सितारे क्या कहते हैं? पढ़ें आज का मेष राशिफल
Today Aries Horoscope 6 October 2025: मेष राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.
Aaj Ka Mesh Rashifal 6 October 2025 in Hindi: चन्द्रमा के 12वें भाव में होने से आज आपको कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. नए संपर्क या साझेदारी से जुड़े कार्यों में रुकावटें आएंगी. विष दोष के प्रभाव से किसी भी कागजी कार्यवाही में लापरवाही नुकसानदेह साबित हो सकती है.
घरेलू वातावरण में कठोरता या तनाव की स्थिति बनेगी, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में अचानक कोई शुभ समाचार या सहयोग आपके लिए राहत लेकर आएगा. पढ़िए आज का मेष राशिफल-
स्वास्थ्य राशिफल
खान-पान में गड़बड़ी या अनियमित दिनचर्या के कारण डाइजेशन से जुड़ी समस्या रह सकती है. गैस, एसिडिटी या पेट दर्द जैसी परेशानी महसूस हो सकती है. पानी ज्यादा पिएं और तली-भुनी चीजों से परहेज करें.
बिज़नेस राशिफल
साझेदारी में काम करने वालों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है. किसी नए कॉन्ट्रैक्ट या पेपरवर्क पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी शर्तें ध्यान से पढ़ें. हालांकि दिन के अंत में किसी अनजान व्यक्ति का सहयोग आपको अप्रत्याशित लाभ दिला सकता है.
नौकरी राशिफल
ऑफिस में कार्य के दौरान किसी तरह की अवैध या जोखिमपूर्ण गतिविधि से दूरी बनाए रखें. सहकर्मियों के साथ मतभेद संभव हैं. वर्किंग वुमन को घर और कार्यस्थल के बीच संतुलन बनाए रखने में कठिनाई आ सकती है.
युवा और करियर राशिफल
छात्रों और खिलाड़ियों को अनुशासन बनाए रखने की जरूरत है. किसी गलत सलाह या आवेग में आकर निर्णय लेने से बचें. आर्टिस्ट लोगों को अपनी रचनात्मकता पर भरोसा रखना चाहिए, जल्दबाजी में काम बिगड़ सकता है.
लव और फैमिली राशिफल
जीवनसाथी के साथ संबंधों में तनाव रह सकता है. किसी पुराने मुद्दे को लेकर वाद-विवाद बढ़ सकता है. बेहतर रहेगा कि आप संयम और धैर्य से काम लें. परिवार में किसी वरिष्ठ का सहयोग मानसिक राहत देगा.
धन राशिफल
खर्चों पर नियंत्रण रखें. किसी अनावश्यक वस्तु पर पैसा खर्च करने से आर्थिक असंतुलन बन सकता है. निवेश फिलहाल स्थगित रखना बेहतर रहेगा.
शुभ अंक – 4
शुभ रंग – नेवी ब्लू
उपाय – हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन गुड़-चना का भोग लगाएं.
FAQs
Q1. क्या आज साझेदारी में नया काम शुरू करना ठीक रहेगा?
नहीं, आज साझेदारी के कार्यों में सावधानी रखें. जल्दबाज़ी नुकसानदायक हो सकती है.
Q2. क्या सेहत को लेकर कुछ विशेष ध्यान देना चाहिए?
हाँ, पेट और पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है. हल्का भोजन करें और पर्याप्त जल पिएं.
