Aaj Ka Mesh Rashifal 4 October 2025: मेष राशि आज आय के नए रास्ते खुल सकते हैं, परिवार में खुशियां लौटेंगी
Today Aries Horoscope 4 October 2025: मेष राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.
Aaj Ka Mesh Rashifal 4 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए नई संभावनाओं और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा. चन्द्रमा 11वें भाव में विराजमान रहेंगे जिससे आय और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं. रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे और लंबे समय से चल रही चिंताओं का समाधान मिलता दिखाई देगा. दोस्तों और परिवार का सहयोग आपको मानसिक सुकून देगा.
स्वास्थ्य राशिफल
सेहत के मामले में दिन सामान्य रहेगा. यदि पहले से किसी पुरानी समस्या से जूझ रहे हैं तो आज उसमें सुधार महसूस करेंगे. योग और ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें. बुजुर्गों को दवाइयों और नियमित चेकअप में लापरवाही नहीं करनी चाहिए.
बिज़नेस राशिफल
व्यापारियों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा. त्योहारी सीजन में नए ऑर्डर मिल सकते हैं जिससे मुनाफे में बढ़ोतरी होगी. रुके हुए प्रोजेक्ट पूरे होने की संभावना है. साझेदारी वाले कार्यों में थोड़ी सतर्कता बरतें लेकिन कुल मिलाकर लाभदायक स्थिति रहेगी.
नौकरी राशिफल
नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल है. कार्यस्थल पर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सहकर्मी आपके काम की सराहना करेंगे. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिन्हें आप अच्छे से निभाएंगे. प्रमोशन या वेतन वृद्धि की चर्चा भी संभव है.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी. दांपत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. युवा वर्ग को समाज में किसी अच्छे कार्य के लिए सराहा जा सकता है. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी और गलतफहमियां दूर होंगी.
धन राशिफल
आज धन के नए स्रोत खुल सकते हैं. निवेश संबंधी निर्णय लाभकारी रहेंगे. अटके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं. बचत और खर्च का संतुलन बनाए रखने पर ध्यान दें.
शुभ अंक – 5
शुभ रंग – पिंक
उपाय – भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” का 11 बार जाप करें.
FAQs
Q1: क्या आज निवेश करना सही रहेगा?
हाँ, आज अल्पकालिक निवेश आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है.
Q2: क्या नौकरी बदलने का सही समय है?
यदि आप लंबे समय से बदलाव की सोच रहे हैं तो आज उसके लिए प्रयास करना लाभदायक रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
