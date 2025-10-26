हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Makar Rashifal (26 October 2025): कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी, परिवार से सहयोग बढ़ेगा, पढ़ें मकर राशि

Aaj Ka Makar Rashifal (26 October 2025): कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी, परिवार से सहयोग बढ़ेगा, पढ़ें मकर राशि

Today Capricorn Horoscope 26 October 2025: मकर राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 26 Oct 2025 08:21 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Makar Rashifal 26 October 2025 in Hindi: आज का दिन मकर राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण ऊर्जा लेकर आया है. जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अस्थिरता और अनिश्चितता का अनुभव हो सकता है. यह दिन बड़े निर्णय लेने या जोखिम उठाने के लिए अनुकूल नहीं है. पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों में मतभेद या गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए संवाद में स्पष्टता और संयम बनाए रखें.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव अधिक हो सकता है. हल्की सैर या योग मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा. पर्याप्त पानी पिएं और पौष्टिक आहार का सेवन करें. विश्राम और ध्यान आपके मन और शरीर दोनों के लिए लाभकारी रहेगा.

व्यापार राशिफल:
व्यवसायिक दृष्टि से दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. नए सौदे या निवेश में आज जल्दबाज़ी न करें. पुराने प्रोजेक्ट की समीक्षा करना और सावधानीपूर्वक निर्णय लेना लाभदायक रहेगा. किसी भरोसेमंद सलाहकार से मार्गदर्शन लेना आज फायदेमंद होगा.

करियर राशिफल:
कैरियर में तनाव और अस्थिरता महसूस हो सकती है. कार्यस्थल पर धैर्य और संयम बनाए रखना आवश्यक है. वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ संवाद में स्पष्टता रखें. आज संवेदनशील निर्णय टालना बेहतर रहेगा.

धन राशिफल:
आर्थिक दृष्टि से दिन स्थिर नहीं रहेगा. अनावश्यक खर्चों से बचें और वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करें. बजट और बचत पर ध्यान देना लाभदायक रहेगा.

परिवार और लव राशिफल:
परिवार और प्रेम जीवन में थोड़ी असमंजसता हो सकती है. भावनाओं को समझदारी से व्यक्त करें और तात्कालिक प्रतिक्रिया से बचें. अविवाहित जातकों के लिए नए रिश्तों में सावधानी बरतना शुभ रहेगा.

शुभ अंक: 4
शुभ रंग: भूरा
उपाय: शनिदेव को काली तिल और तेल अर्पित करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” का 11 बार जाप करें.

FAQs:
Q1. क्या आज रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है?
A1. हां, लेकिन संयम और खुला संवाद इसे कम करने में मदद करेगा.

Q2. क्या आज वित्तीय निर्णय लेना सही रहेगा?
A2. नहीं, आज जोखिम भरे निवेश और बड़े खर्च से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
Read
Published at : 26 Oct 2025 03:30 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Today Horoscope

Frequently Asked Questions

मकर राशि वालों के लिए 26 अक्टूबर 2025 का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन मकर राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण ऊर्जा लेकर आया है. जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अस्थिरता और अनिश्चितता का अनुभव हो सकता है.

क्या आज मकर राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है?

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव अधिक हो सकता है. हल्की सैर या योग मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा.

व्यापार और करियर के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा?

व्यवसायिक दृष्टि से दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा और करियर में भी तनाव महसूस हो सकता है. नए सौदे या निवेश में जल्दबाजी न करें.

आर्थिक रूप से आज का दिन कैसा रहेगा?

आर्थिक दृष्टि से दिन स्थिर नहीं रहेगा. अनावश्यक खर्चों से बचें और वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करें.

परिवार और लव लाइफ के लिए क्या सलाह है?

परिवार और प्रेम जीवन में थोड़ी असमंजसता हो सकती है. भावनाओं को समझदारी से व्यक्त करें और अविवाहित जातकों के लिए नए रिश्तों में सावधानी बरतना शुभ रहेगा.

Embed widget