Aaj Ka Makar Rashifal (17 November 2025): मकर राशि में धार्मिक रुचि बढ़ेगी, टैलेंट चमकेगा और रिश्तों में रोमांच आएगा
Today Capricorn Horoscope 17 November 2025: मकर राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 17 November 2025 in Hindi: चन्द्रमा के 9वें भाव में गोचर से आज का दिन आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा. धार्मिक कार्यों में मन लगेगा और आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रबल इच्छा रहेगी. भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए काम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं. आज आपके विचारों और सोच में परिपक्वता दिखेगी, जिससे निर्णय लेने में आसानी होगी.
बिज़नेस और धन राशिफल:
व्यापार में बढ़ते कार्यभार और विस्तार के चलते नई टीम की आवश्यकता महसूस होगी, जिसके अनुसार भर्ती की योजना बन सकती है. वाशि योग के प्रभाव से बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है, यह यात्रा लाभदायक रहेगी. आर्थिक दृष्टि से आज स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन निवेश से पहले पूरी जानकारी और सलाह लेना बेहतर रहेगा.
जॉब / युवा / छात्र:
वर्कस्पेस पर आपका छुपा हुआ टैलेंट अचानक सामने आएगा और लोग आपकी क्षमताओं से प्रभावित होंगे. इससे आपकी प्रोफेशनल पहचान मजबूत होगी. युवा किसी पसंदीदा क्षेत्र या गतिविधि में समय लगाना चाहेंगे, जो मानसिक सुकून देगा. छात्र प्रैक्टिकल व प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ा घबराए रह सकते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन से परिणाम संतोषजनक आएंगे.
लव और परिवार:
परिवार में अविवाहित सदस्यों के विवाह को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है. प्रेम संबंधों में रोमांस और समझदारी दोनों का मेल रहेगा. जीवनसाथी के साथ खुशनुमा पल बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी.
स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य पक्ष आज आपके अनुकूल है. ऊर्जा और उत्साह महसूस करेंगे. अपने फिटनेस रुटीन को बनाए रखें ताकि संतुलन लंबे समय तक बना रहे.
उपाय:
भगवान शनि या परिवार के किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें. जरूरतमंद को काला या नीला कपड़ा दान करना शुभ रहेगा.
भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: पिंक
FAQs
प्रश्न 1: क्या आज बिजनेस विस्तार के लिए नई टीम बनाना शुभ रहेगा?
हाँ, नई टीम से काम की गति बढ़ेगी और आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे.
प्रश्न 2: क्या आज लंबी दूरी की यात्रा लाभ देगी?
यात्रा की संभावना प्रबल है और बिजनेस व करियर के दृष्टिकोण से यह यात्रा लाभदायक मानी जाएगी.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL