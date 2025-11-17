हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Makar Rashifal (17 November 2025): मकर राशि में धार्मिक रुचि बढ़ेगी, टैलेंट चमकेगा और रिश्तों में रोमांच आएगा

Aaj Ka Makar Rashifal (17 November 2025): मकर राशि में धार्मिक रुचि बढ़ेगी, टैलेंट चमकेगा और रिश्तों में रोमांच आएगा

Today Capricorn Horoscope 17 November 2025: मकर राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 17 Nov 2025 03:00 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Makar Rashifal 17 November 2025 in Hindi: चन्द्रमा के 9वें भाव में गोचर से आज का दिन आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा. धार्मिक कार्यों में मन लगेगा और आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रबल इच्छा रहेगी. भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए काम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं. आज आपके विचारों और सोच में परिपक्वता दिखेगी, जिससे निर्णय लेने में आसानी होगी.

बिज़नेस और धन राशिफल:
व्यापार में बढ़ते कार्यभार और विस्तार के चलते नई टीम की आवश्यकता महसूस होगी, जिसके अनुसार भर्ती की योजना बन सकती है. वाशि योग के प्रभाव से बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है, यह यात्रा लाभदायक रहेगी. आर्थिक दृष्टि से आज स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन निवेश से पहले पूरी जानकारी और सलाह लेना बेहतर रहेगा.

जॉब / युवा / छात्र:
वर्कस्पेस पर आपका छुपा हुआ टैलेंट अचानक सामने आएगा और लोग आपकी क्षमताओं से प्रभावित होंगे. इससे आपकी प्रोफेशनल पहचान मजबूत होगी. युवा किसी पसंदीदा क्षेत्र या गतिविधि में समय लगाना चाहेंगे, जो मानसिक सुकून देगा. छात्र प्रैक्टिकल व प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ा घबराए रह सकते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन से परिणाम संतोषजनक आएंगे.

लव और परिवार:
परिवार में अविवाहित सदस्यों के विवाह को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है. प्रेम संबंधों में रोमांस और समझदारी दोनों का मेल रहेगा. जीवनसाथी के साथ खुशनुमा पल बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी.

स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य पक्ष आज आपके अनुकूल है. ऊर्जा और उत्साह महसूस करेंगे. अपने फिटनेस रुटीन को बनाए रखें ताकि संतुलन लंबे समय तक बना रहे.

उपाय:
भगवान शनि या परिवार के किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें. जरूरतमंद को काला या नीला कपड़ा दान करना शुभ रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: पिंक

FAQs

प्रश्न 1: क्या आज बिजनेस विस्तार के लिए नई टीम बनाना शुभ रहेगा?
 हाँ, नई टीम से काम की गति बढ़ेगी और आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे.

प्रश्न 2: क्या आज लंबी दूरी की यात्रा लाभ देगी?
यात्रा की संभावना प्रबल है और बिजनेस व करियर के दृष्टिकोण से यह यात्रा लाभदायक मानी जाएगी.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 17 Nov 2025 03:00 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Today Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में हार के बाद तेजस्वी यादव पर भड़के शिवानंद तिवारी, लालू यादव को भी बता दिया धृतराष्ट्र
बिहार में हार के बाद तेजस्वी यादव पर भड़के शिवानंद तिवारी, लालू यादव को भी बता दिया धृतराष्ट्र
क्रिकेट
Shubman Gill Injury: शुभमन गिल को मिली अस्पताल से छुट्टी, दूसरा टेस्ट खेलने पर भी आया अपडेट; यहां जानें
शुभमन गिल को मिली अस्पताल से छुट्टी, दूसरा टेस्ट खेलने पर भी आया अपडेट; यहां जानें
हरियाणा
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: फरहाना भट्ट करेंगी 'खतरों के खिलाड़ी'? शो जीतने की कतार में आगे रहा ये कंटेस्टेंट
फरहाना करेंगी 'खतरों के खिलाड़ी'? 'बिग बॉस 19' जीतने की कतार में आगे रहा ये कंटेस्टेंट
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में हार के बाद तेजस्वी यादव पर भड़के शिवानंद तिवारी, लालू यादव को भी बता दिया धृतराष्ट्र
बिहार में हार के बाद तेजस्वी यादव पर भड़के शिवानंद तिवारी, लालू यादव को भी बता दिया धृतराष्ट्र
क्रिकेट
Shubman Gill Injury: शुभमन गिल को मिली अस्पताल से छुट्टी, दूसरा टेस्ट खेलने पर भी आया अपडेट; यहां जानें
शुभमन गिल को मिली अस्पताल से छुट्टी, दूसरा टेस्ट खेलने पर भी आया अपडेट; यहां जानें
हरियाणा
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: फरहाना भट्ट करेंगी 'खतरों के खिलाड़ी'? शो जीतने की कतार में आगे रहा ये कंटेस्टेंट
फरहाना करेंगी 'खतरों के खिलाड़ी'? 'बिग बॉस 19' जीतने की कतार में आगे रहा ये कंटेस्टेंट
इंडिया
एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने की थी NDA सरकार की तारीफ, चुनाव आयोग ने ब्रांड एंबेसडर से हटाया
एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने की थी NDA सरकार की तारीफ, चुनाव आयोग ने ब्रांड एंबेसडर से हटाया
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
इंडिया
लालू परिवार में बवाल की असली वजह आई सामने, तेजस्वी पर लगे गंभीर आरोप, जानें क्यों रोहिणी ने सबसे तोड़ा नाता
लालू परिवार में बवाल की असली वजह आई सामने, तेजस्वी पर लगे गंभीर आरोप, जानें क्यों रोहिणी ने सबसे तोड़ा नाता
इंडिया
लालू फैमिली ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक इन सियासी परिवारों में भी पड़ चुकी फूट!
लालू फैमिली ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक इन सियासी परिवारों में भी पड़ चुकी फूट!
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget