Aaj Ka kanya Rashifal 9 October 2025: आज के दिन मन अशांत रह सकता है, निवेश में सावधानी बरतनें की जरूरत! पढ़ें आज का कन्या राशिफल
Today Virgo Horoscope 9 October 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कन्या राशिफल.
Aaj Ka Kanya Rashifal 9 October 2025 in Hindi: चंद्रमा के अष्टम भाव में गोचर से आज मन कुछ अशांत रह सकता है. ससुराल पक्ष से किसी अप्रिय या चिंताजनक समाचार की संभावना है. दिन के प्रारंभ में कार्यों में बाधा या देरी महसूस होगी, लेकिन संयम बनाए रखें.
व्यवसाय में मंदी की स्थिति बनी रहेगी, इसलिए जल्दबाजी में किसी नए निवेश या विस्तार की कोशिश न करें. धैर्य और सतर्कता ही आज की सबसे बड़ी ताकत रहेगी. पढ़ें आज का कन्या राशिफल-
परिवार राशिफल
पारिवारिक माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. किसी बात को लेकर घर में मतभेद या कलह की स्थिति बन सकती है. बेहतर होगा कि आप क्रोध पर नियंत्रण रखें और किसी विषय पर जल्द निर्णय न लें. धर्म और आध्यात्मिकता की ओर झुकाव मन को स्थिर करने में मदद करेगा.
लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं, इसलिए संवाद और धैर्य बनाए रखें. प्रेम संबंधों में गलतफहमी की स्थिति बन सकती है, लेकिन ईमानदारी से बात करने पर स्थिति सुधर जाएगी.
व्यापार राशिफल
बिजनेस में आज मंदी का असर रहेगा. नए प्रोजेक्ट या प्लान को आजमाने से बचें, क्योंकि नुकसान की संभावना है. पार्टनरशिप में पुराने काम को ही स्थिरता से आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा. निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है.
नौकरी राशिफल
सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों पर अतिरिक्त कार्यभार या ड्यूटी का दबाव रहेगा. ऑफिस में किसी कार्य को लेकर तनाव संभव है. अपने गुस्से और शब्दों पर नियंत्रण रखें, वरना गलतफहमी बढ़ सकती है. महत्वपूर्ण कार्यों को स्थगित करने से बचें.
युवा और करियर राशिफल
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. युवाओं का ध्यान सामाजिक या राजनीतिक गतिविधियों की ओर जा सकता है.
हेल्थ राशिफल
वाहन चलाते समय सावधानी रखें. चोट या मोच की संभावना है. पेट या सिर दर्द जैसी दिक्कतें भी परेशान कर सकती हैं.
शुभ अंक 2
शुभ रंग गोल्डन
उपाय भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जाप करें.
FAQs
Q1. क्या आज निवेश करना उचित रहेगा?
नहीं, फिलहाल निवेश या नया काम शुरू करने से बचें, नुकसान की संभावना है.
Q2. क्या स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना चाहिए?
हाँ, विशेषकर वाहन चलाते समय और खानपान के मामले में सावधानी जरूरी है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
