हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Dhanu Rashifal (17 November 2025): धनु राशि में न्यू प्रोजेक्ट के अवसर मिलेंगे, लेकिन कार्यस्थल के बदलाव चिंता बढ़ा सकते हैं

Aaj Ka Dhanu Rashifal (17 November 2025): धनु राशि में न्यू प्रोजेक्ट के अवसर मिलेंगे, लेकिन कार्यस्थल के बदलाव चिंता बढ़ा सकते हैं

Today Sagittarius Horoscope 17 November 2025: धनु राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 17 Nov 2025 02:51 AM (IST)
Aaj Ka Sagittarius Rashifal 17 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा के 10वें भाव में गोचर से करियर और सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन संभव हैं. राजनीतिक और प्रशासनिक बदलाव आपके कामकाज पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकते हैं. मन में बदलावों की चिंता रहेगी, लेकिन धैर्य और व्यवहारिकता आपके लिए सफलता का मार्ग खोलेंगे.

बिजनेस और धन राशिफल:
सुनफा योग व्यापारियों के लिए शुभ संकेत दे रहा है. आपके अनुभव और पुराने संपर्कों के माध्यम से कोई नया प्रोजेक्ट मिलने की संभावना प्रबल है, जिससे उत्साह बढ़ेगा. हालांकि घर की सुख-सुविधाओं पर अतिरिक्त खर्च करने से धन का असंतुलन बन सकता है, इसलिए बजट को लेकर सावधान रहें. अनावश्यक खरीदारी टालें. सामाजिक मीडिया पर बिना सोचे समझे किसी राजनीतिक या व्यवसायिक पोस्ट को आगे शेयर करने से बचें.

जॉब / युवा / छात्र:
नौकरी वाले जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. लगातार बदलाव और नए कार्य तरीकों के कारण असहजता महसूस हो सकती है. न्यू कोवर्कर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और टीमवर्क को प्राथमिकता दें—यही आगे आपकी पहचान बनेगी. विद्यार्थी किसी प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल असाइनमेंट में टीचर की मदद ले सकते हैं, इससे परिणाम बेहतर आएंगे.

लव और परिवार:
पराक्रम योग के प्रभाव से जीवनसाथी या प्रेमी को महंगा उपहार देने का मन बनेगा. इससे रिश्तों में निकटता बढ़ेगी. परिवार के साथ मौसम परिवर्तन को देखते हुए पिकनिक या आउटिंग की योजना बन सकती है, जिससे एक-दूसरे के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.

स्वास्थ्य:
डाइजेशन की समस्या परेशान कर सकती है. मसालेदार व अनियमित खान-पान से दूर रहें. पानी अधिक पिएं और हल्का भोजन करें तो स्वास्थ्य जल्दी सुधरेगा.

उपाय:
गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहनें और घर में किसी गरीब को चना दाल दान करें. यह आपकी किस्मत और आत्मविश्वास दोनों को मजबूती देगा.

भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: रेड

FAQs

प्रश्न 1: क्या आज बड़ा निवेश या महंगी खरीदारी सही है?
उत्तर: नहीं, आज बजट को नियंत्रित रखना चाहिए. अनावश्यक खर्च बाद में परेशानी दे सकता है.

प्रश्न 2: क्या नौकरी में बदलाव या ट्रांसफर की संभावना है?
उत्तर: बदलाव की स्थिति स्पष्ट दिख रही है, इसलिए नए माहौल में ढलने की मानसिक तैयारी रखें. सहयोगी व्यवहार आपके लिए शुभ रहेगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 17 Nov 2025 02:51 AM (IST)
