Aaj Ka Dhanu Rashifal (17 November 2025): धनु राशि में न्यू प्रोजेक्ट के अवसर मिलेंगे, लेकिन कार्यस्थल के बदलाव चिंता बढ़ा सकते हैं
Today Sagittarius Horoscope 17 November 2025: धनु राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.
Aaj Ka Sagittarius Rashifal 17 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा के 10वें भाव में गोचर से करियर और सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन संभव हैं. राजनीतिक और प्रशासनिक बदलाव आपके कामकाज पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकते हैं. मन में बदलावों की चिंता रहेगी, लेकिन धैर्य और व्यवहारिकता आपके लिए सफलता का मार्ग खोलेंगे.
बिजनेस और धन राशिफल:
सुनफा योग व्यापारियों के लिए शुभ संकेत दे रहा है. आपके अनुभव और पुराने संपर्कों के माध्यम से कोई नया प्रोजेक्ट मिलने की संभावना प्रबल है, जिससे उत्साह बढ़ेगा. हालांकि घर की सुख-सुविधाओं पर अतिरिक्त खर्च करने से धन का असंतुलन बन सकता है, इसलिए बजट को लेकर सावधान रहें. अनावश्यक खरीदारी टालें. सामाजिक मीडिया पर बिना सोचे समझे किसी राजनीतिक या व्यवसायिक पोस्ट को आगे शेयर करने से बचें.
जॉब / युवा / छात्र:
नौकरी वाले जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. लगातार बदलाव और नए कार्य तरीकों के कारण असहजता महसूस हो सकती है. न्यू कोवर्कर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और टीमवर्क को प्राथमिकता दें—यही आगे आपकी पहचान बनेगी. विद्यार्थी किसी प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल असाइनमेंट में टीचर की मदद ले सकते हैं, इससे परिणाम बेहतर आएंगे.
लव और परिवार:
पराक्रम योग के प्रभाव से जीवनसाथी या प्रेमी को महंगा उपहार देने का मन बनेगा. इससे रिश्तों में निकटता बढ़ेगी. परिवार के साथ मौसम परिवर्तन को देखते हुए पिकनिक या आउटिंग की योजना बन सकती है, जिससे एक-दूसरे के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.
स्वास्थ्य:
डाइजेशन की समस्या परेशान कर सकती है. मसालेदार व अनियमित खान-पान से दूर रहें. पानी अधिक पिएं और हल्का भोजन करें तो स्वास्थ्य जल्दी सुधरेगा.
उपाय:
गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहनें और घर में किसी गरीब को चना दाल दान करें. यह आपकी किस्मत और आत्मविश्वास दोनों को मजबूती देगा.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: रेड
FAQs
प्रश्न 1: क्या आज बड़ा निवेश या महंगी खरीदारी सही है?
उत्तर: नहीं, आज बजट को नियंत्रित रखना चाहिए. अनावश्यक खर्च बाद में परेशानी दे सकता है.
प्रश्न 2: क्या नौकरी में बदलाव या ट्रांसफर की संभावना है?
उत्तर: बदलाव की स्थिति स्पष्ट दिख रही है, इसलिए नए माहौल में ढलने की मानसिक तैयारी रखें. सहयोगी व्यवहार आपके लिए शुभ रहेगा.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL