Kumbh Rashifal: 9 अक्टूबर 2026, शुक्रवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) रात्रि 09:36 तक रहेगी, जिसके उपरांत सर्वपितृ अमावस्या तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:20 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और ब्रह्म योग का विशेष प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज अलसुबह 03:28 के बाद सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में, यानी आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी अनपेक्षित परिस्थितियां, समझौते, आंतरिक संघर्ष, कानूनी सतर्कता, शोध व मानसिक संवेदनशीलता स्थान) में संचरण करेंगे. आठवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज कुछ अनचाहे, अनपेक्षित या नकारात्मक फलों की प्राप्ति होते-होते ऐन वक्त पर टल जाएगी या रह जाएगी; ईश्वर की कृपा से कोई बड़ा संकट आते-आते रुक जाएगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए प्रभावशाली संपर्कों से अटकी योजनाओं को गति देने, दोपहर बाद बड़े मुनाफे और लक्ष्य पर टिके रहने का रहेगा.

प्रभावशाली व्यक्ति से मिलेगी मदद: किसी विशिष्ट, उच्च पदस्थ और प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से बिजनेसमैन की लंबे समय से रुकी या अटकी हुई परियोजनाएं फिर से तेज गति पकड़ती हुई नजर आएंगी.

दोपहर बाद लाभ के शानदार अवसर: सिद्ध, साध्य और सर्वार्थ सिद्धि योग के संयुक्त प्रभाव से कारोबारियों के लिए दोपहर बाद वित्तीय लाभ, नए ऑर्डर्स और मुनाफे के कई बेहतरीन अवसर निर्मित होंगे.

न्यू बिजनेसमैन लक्ष्य पर रखें फोकस: नए कारोबारियों (New Businessmen) को बाजार की व्यर्थ की अफवाहों और इधर-उधर की बातों से पूरी तरह दूरी बनाकर रखनी चाहिए; आपने व्यापार के लिए जो भी प्रारंभिक लक्ष्य तय किए हैं, सारा ध्यान केवल उन्हीं पर केंद्रित रखें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सीनियर्स से प्रगाढ़ संबंध, स्टाफ के साथ सौम्य व्यवहार और गलत प्रलोभनों से सतर्क रहने का रहेगा.

सीनियर्स से मजबूत संबंध व भविष्य का लाभ: कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों व सीनियर्स के साथ आपके पेशेवर संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे; इन मजबूत संपर्कों की बदौलत आप भविष्य में कोई बड़ा करियर लाभ उठाने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे.

दोस्ताना व्यवहार रखें, ज्यादा रोक-टोक से बचें: ऑफिस में सहकर्मियों और मातहतों के साथ दोस्ताना व सहयोगात्मक संबंध बनाए रखें; अत्यधिक सख्ती और हर बात पर रोक-टोक करने से स्टाफ असहज और परेशान हो सकता है.

समय पर काम पूरा, प्रलोभन से बचें: वर्कप्लेस पर एंप्लॉयड पर्सन के सभी निर्धारित कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे; हालांकि, आपको किसी गलत या अनैतिक कार्य को करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति या सहकर्मी द्वारा अनुचित प्रलोभन या लालच दिए जाने की आशंका है, अतः पूरी सत्यनिष्ठा बनाए रखें.

मार्केटिंग वालों के लिए अलर्ट: मार्केटिंग व फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोग बाजार में विशेष सतर्कता बरतें; कोई व्यावसायिक पार्टी या क्लाइंट आपसे कोई अनुचित या अव्यावहारिक मांग कर सकती है, ऐसे मामलों में नियमों पर ही टिके रहें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से षष्ठ चंद्रमा भावनात्मक संवेदनशीलता, प्रियजनों की चिंता और विवादों से दूर रहने का संकेत दे रहा है.

अनावश्यक वाद-विवाद से बनाएं दूरी: परिवार या मित्रों के बीच किसी भी अवांछित बहस या वाद-विवाद में न पड़ें; इससे घर का वातावरण अशांत हो सकता है.

प्रियजन को कष्ट व मानसिक चिंता: किसी नजदीकी प्रियजन के स्वास्थ्य या स्थिति को लेकर हल्का कष्ट हो सकता है, जिससे अकारण मानसिक चिंता घेर सकती है.

किसी अपने की आएगी याद: दिन के किसी प्रहर में दूर रह रहे किसी बहुत करीबी या पुराने आत्मीय जन की स्मृतियां मन को भावुक कर सकती हैं.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी एकाग्रता को बाहरी भटकाव से बचाने का है. मन को शांत रखने के लिए पढ़ाई के बीच छोटा विराम लें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 6वें भाव के चंद्रमा के कारण शारीरिक तनाव, पीठ व कंधों में जकड़न या थकावट हावी हो सकती है. दिनभर की भागदौड़ के बीच अपने शरीर को उचित विश्राम दें, भारी भोजन के बजाय हल्का और सुपाच्य आहार लें, समय पर पर्याप्त पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए योग व प्राणायाम का सहारा लें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: मंगलवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी (इंदिरा एकादशी / एकादशी श्राद्ध) के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी का ध्यान करते हुए उन्हें तुलसी दल, पंचामृत और पीले फल अर्पित करें. इसके साथ ही संकटमोचन हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का दीपक जलाकर 'हनुमान बाहुक' या 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें.

एकादशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल मिलाकर तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को भोजन, अन्न अथवा वस्त्र का दान करें; इससे 6वें भाव के चंद्रमा से होने वाला शारीरिक तनाव शांत होगा, सर्वार्थ सिद्धि व सिद्ध योग से दोपहर बाद व्यापारिक लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे, कार्यक्षेत्र में अनुचित प्रलोभनों से रक्षा होगी और पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी.

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