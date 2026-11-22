Pradosh Vrat 2026: सनातन परंपरा में भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त कृपा प्राप्त करने के लिए प्रदोष व्रत (Pradosh Vrat) का विशेष स्थान है. प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यह व्रत रखा जाता है.

शास्त्रीय मान्यताओं और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, दांपत्य जीवन के मतभेदों को सुलझाने और पारिवारिक सामंजस्य के लिए प्रदोष काल (सूर्यास्त के बाद का समय) में किया गया पूजन सर्वाधिक फलदायी होता है.

क्या अर्पित करने से दूर होती है वैवाहिक अनबन?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि पति-पत्नी के बीच संवादहीनता, तनाव या छोटी-छोटी बातों पर विवाद की स्थिति बनी रहती है, तो प्रदोष व्रत की शाम को भगवान शिव को केसर मिश्रित गाय का कच्चा दूध अर्पित करें.

इसके अलावा, वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य और दांपत्य सुख का कारक माना गया है. कुंडली में शुक्र के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए शुद्ध जल में थोड़ा सा शहद और चंदन की सुगंध (इत्र) मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना भी एक प्रभावी पारंपरिक उपाय माना जाता है.

पूजन विधि:

प्रदोष काल की तैयारी: सूर्यास्त के समय (संध्याकाल) स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा का संकल्प लें.

अभिषेक सामग्री: तांबे या पीतल के लोटे में गाय का कच्चा दूध लेकर उसमें केसर के कुछ रेशे डालें. (जल से अभिषेक करने की स्थिति में उसमें थोड़ा शहद और चंदन का इत्र मिलाएं).

मंत्रोच्चार के साथ अर्पण: शिवलिंग पर पतली धार से यह मिश्रण अर्पित करते हुए कम से कम 108 बार "ॐ गौरीशंकराय नमः" या "ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः" मंत्र का जाप करें.

संयुक्त प्रार्थना: अभिषेक के पश्चात शिव-पार्वती को सफेद व लाल पुष्प अर्पित करें. संभव हो तो पति-पत्नी साथ बैठकर आरती करें और सुखद दांपत्य जीवन की कामना करें.

ज्योतिषीय और पौराणिक महत्व

पौराणिक आख्यानों के अनुसार, प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आनंदित होकर नृत्य करते हैं और इस समय की गई प्रार्थना शीघ्र स्वीकार होती है. ज्योतिषीय दृष्टि से कच्चा दूध चंद्रमा (मन की शांति और भावनात्मक संतुलन) का प्रतीक है, जबकि केसर और सुगंध क्रमशः बृहस्पति और शुक्र ग्रहों की शुभता बढ़ाते हैं, जो एक स्थिर और सुखी वैवाहिक जीवन की नींव माने जाते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.