New Year 2026: 31 दिसंबर की रात कर लें ये छोटा सा काम, नया साल ऐश में कटेगा
31 December 2025 Upay: 31 दिसंबर का सबको इंतजार रहता है क्योंकि साल की आखिरी रात लोग जश्न मनाते हैं, लेकिन इस बार ये दिन बहुत खास है ऐसे में विशेष उपाय जरुर करें.
31 December 2025 Upay: नया साल 2026 शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष है. सब चाहते हैं कि नया साल नई उम्मीदें और खुशियां लेकर आए ऐसे में साल के पहले दिन कई तरह के उपाय और पूजा-पाठ किए जाते हैं लेकिन इस बार आप 31 दिसंबर की रात विशेष उपाय करना न भूलें. ज्योतिषियों के अनुसार इस रात श्रीहरि से निमित्त विशेष कार्य करने वालों न सिर्फ सालभर समृद्धि, और सुख प्राप्त होंगे बल्कि मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी.
31 दिसंबर 2025 क्यों है बहुत खास
साल 2025 का आखिरी दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. 31 दिसंबर को साल की आखिरी पौष पुत्रदा एकादशी है. एकादशी विष्णु जी को समर्पित है, इस दिन कुछ खास उपाय करना बेहद फलदायी और धनदायक माना जाता है.
करें ये उपाय
31 दिसंबर की रात रात्रि जागरण करें और विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें. मान्यता है जो जातक एकादशी की रात श्रीहरि की पूजा करता है उस पर मां लक्ष्मी सदा मेहरबान रहती हैं. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी की रात पूजा स्थल पर चावल का ढेर बनाएं और दीपक जलाकर श्रीसूक्त का पाठ करें, अगले दिन 1 जनवरी को ये चावल दान कर दें. मान्यता है कि इस तरह के उपाय करने से रुके हुए सारे कार्यों में गति आने लग जाती है. इसके साथ ही कारोबार में उन्नति भी होती है.
इसके अलावा धन प्राप्ति या कार्यों में रुकावट आ रही है साल 2025 की आखिरी रात एक मिट्टी का बर्तन लें. उसके ऊपर तक गेहूं से भर दें इस गेहूं से भरे मिट्टी के बर्तन को घर के मंदिर में रखें. साल के पहले दिन इसे जरुरतमंदों को दान दे दें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
