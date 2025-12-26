Kitchen Vastu Tips: किचन के वास्तु नियमों को मानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार किचन की ऊर्जा का पूरे परिवार पर असर देखने को मिलता है. किचन में की गईं गलतियां परिवार के सदस्‍यों पर बहुत भारी पड़ती हैं, तरक्‍की में रुकावट, आर्थिक हानि, बीमारी, मान हानि के योग बनाती हैं. सलोनी (बदला हुआ नाम) ने अपने किचन हल्दी और नमक को साथ रख दिया था. जानें किचन में इन दो चीजों को साथ रखना क्यों हानिकारक है.

किचन में इन दो मसालों को साथ न रखें

खाने में नमक कम हो तो भोजन बेस्वाद लगता है वहीं हल्दी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. इसलिए ये दोनों ही मसाले किचन में बेहद जरुरी है लेकिन वास्तु के अनुसार इन्हें साथ में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नमक स्वाद और ऊर्जा से जुड़ा है, जबकि हल्दी शुभता और पूजा से जुड़ी है.

क्यों हल्दी और नमक साथ नहीं रखना चाहिए

ज्योतिष के अनुसार नमक का संबंध चंद्र और शुक्र ग्रह से माना जाता है, जो मन पर प्रभाव डालता है. वहीं पीली हल्दी बृहस्पति से संबंधित मानी जाती है जो शुभता, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक है है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर इन दोनों मसालों को साथ रखा जाए तो परिवार में क्लेश होने लगते हैं, तनाव बना रहता है, फैसले लेने में परेशानी होती है. व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है. पैसों की बचत नहीं होती.

नमक कहां रखें - नमक हमेशा कांच की बोतल में अलग रखना चाहिए. इसमें 2 लौंग डालकर रख सकते हैं इससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है. नमक को मसाले के डब्बे में नहीं रखें.

हल्दी कहां रखें – हल्दी को मसाले के डब्बे में रखें लेकिन नमक से दूरी बनाएं.

Nazar Dosh: नजर उतारने के लिए सेंधा या सादा कौन सा नमक लेना चाहिए ?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.