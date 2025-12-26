हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रVastu Tips: किचन में ये 2 मसाले साथ रखना सोनम को भारी पड़ा, बरकत पर पड़ा असर, आप न करें ऐसी गलती

Vastu Tips: किचन में ये 2 मसाले साथ रखना सोनम को भारी पड़ा, बरकत पर पड़ा असर, आप न करें ऐसी गलती

Vastu Tips: हल्दी और नमक दो ऐसे मसाले हैं जो भोजन पकाने में बेहद जरुरी है लेकिन इन दोनों को साथ न रखने की सलाह दी जाती है, इनके साथ होने पर परिवार पर क्या असर होता है यहां देखें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 26 Dec 2025 08:45 AM (IST)
Preferred Sources

Kitchen Vastu Tips: किचन के वास्तु नियमों को मानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार किचन की ऊर्जा का पूरे परिवार पर असर देखने को मिलता है. किचन में की गईं गलतियां परिवार के सदस्‍यों पर बहुत भारी पड़ती हैं, तरक्‍की में रुकावट, आर्थिक हानि, बीमारी, मान हानि के योग बनाती हैं. सलोनी (बदला हुआ नाम) ने अपने किचन हल्दी और नमक को साथ रख दिया था. जानें किचन में इन दो चीजों को साथ रखना क्यों हानिकारक है.

किचन में इन दो मसालों को साथ न रखें

खाने में नमक कम हो तो भोजन बेस्वाद लगता है वहीं हल्दी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. इसलिए ये दोनों ही मसाले किचन में बेहद जरुरी है लेकिन वास्तु के अनुसार इन्हें साथ में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नमक स्वाद और ऊर्जा से जुड़ा है, जबकि हल्दी शुभता और पूजा से जुड़ी है.

क्यों हल्दी और नमक साथ नहीं रखना चाहिए

ज्योतिष के अनुसार नमक का संबंध चंद्र और शुक्र ग्रह से माना जाता है, जो मन पर प्रभाव डालता है. वहीं पीली हल्दी बृहस्पति से संबंधित मानी जाती है जो शुभता, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक है है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर इन दोनों मसालों को साथ रखा जाए तो परिवार में क्लेश होने लगते हैं, तनाव बना रहता है, फैसले लेने में परेशानी होती है. व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है. पैसों की बचत नहीं होती.

नमक कहां रखें - नमक हमेशा कांच की बोतल में अलग रखना चाहिए. इसमें 2 लौंग डालकर रख सकते हैं इससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है. नमक को मसाले के डब्बे में नहीं रखें.

हल्दी कहां रखें – हल्दी को मसाले के डब्बे में रखें लेकिन नमक से दूरी बनाएं.

Nazar Dosh: नजर उतारने के लिए सेंधा या सादा कौन सा नमक लेना चाहिए ?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 26 Dec 2025 08:45 AM (IST)
Tags :
Vastu Dosh Kitchen Vastu Vastu Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Indonesian Currency: इस खूबसूरत मुस्लिम देश में भारतीय रुपया बनाएगा अमीर! 1 लाख ले जाने पर बन जाएंगे करोड़पति
इस खूबसूरत मुस्लिम देश में भारतीय रुपया बनाएगा अमीर! 1 लाख ले जाने पर बन जाएंगे करोड़पति
बिहार
क्या खाली कराया जा रहा राबड़ी देवी का आवास? देर रात पहुंची पिकअप गाड़ी, लालू-तेजस्वी अभी दिल्ली में
क्या खाली कराया जा रहा राबड़ी देवी का आवास? देर रात पहुंची पिकअप गाड़ी, लालू-तेजस्वी अभी दिल्ली में
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
ENG vs AUS 4th Test: क्या मेलबर्न में खत्म होगा इंग्लैंड की जीत का इंतजार? इतने टेस्ट मैचों में मिली है जीत
ENG vs AUS 4th Test: क्या मेलबर्न में खत्म होगा इंग्लैंड की जीत का इंतजार? इतने टेस्ट मैचों में मिली है जीत
Advertisement

वीडियोज

George W. Bush और Putin के बीच हुई बातचीत की चैट आई सामने, जिसमें पुतिन बोले, पाक में लोकतंत्र नहीं
US Airforce ने Nigeria पर किया Air Strike, isis के ठिकानों को अमेरिकी एयरफोर्स ने बनाया निशाना
Maharashtra में BMC Election को लेकर Ajit Pawar और Sharad Pawar के साथ चुनाव लड़ने की चर्चा हुई तेज
UP में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर प्रदेश अध्यक्ष ने लगाई फटकार कहा फिर ऐसा नहीं होना चाहिए
Rabri Devi के आवास पर बढ़ी हलचल, अंदर से सामान लाने की प्रकिया हो गया तेज । Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Indonesian Currency: इस खूबसूरत मुस्लिम देश में भारतीय रुपया बनाएगा अमीर! 1 लाख ले जाने पर बन जाएंगे करोड़पति
इस खूबसूरत मुस्लिम देश में भारतीय रुपया बनाएगा अमीर! 1 लाख ले जाने पर बन जाएंगे करोड़पति
बिहार
क्या खाली कराया जा रहा राबड़ी देवी का आवास? देर रात पहुंची पिकअप गाड़ी, लालू-तेजस्वी अभी दिल्ली में
क्या खाली कराया जा रहा राबड़ी देवी का आवास? देर रात पहुंची पिकअप गाड़ी, लालू-तेजस्वी अभी दिल्ली में
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
ENG vs AUS 4th Test: क्या मेलबर्न में खत्म होगा इंग्लैंड की जीत का इंतजार? इतने टेस्ट मैचों में मिली है जीत
ENG vs AUS 4th Test: क्या मेलबर्न में खत्म होगा इंग्लैंड की जीत का इंतजार? इतने टेस्ट मैचों में मिली है जीत
बॉलीवुड
Avatar Fire And Ash BO Day 7: क्रिसमस पर 'अवतार: फायर एंड ऐश' की लगी लॉटरी, सॉलिड हुई कमाई, भारत में इस साल की बनी सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म
क्रिसमस पर 'अवतार: फायर एंड ऐश' की लगी लॉटरी, सॉलिड हुई कमाई, बना डाला ये रिकॉर्ड
एग्रीकल्चर
कब आएगी पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त? जानें किन्हें मिलेगा लाभ, पढ़ें डिटेल्स
कब आएगी पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त? जानें किन्हें मिलेगा लाभ, पढ़ें डिटेल्स
हेल्थ
क्या पब्लिक टॉयलेट से होता है UTI? डॉक्टरों ने बताई इसके पीछे की सच्चाई और बचाव के तरीके
क्या पब्लिक टॉयलेट से होता है UTI? डॉक्टरों ने बताई इसके पीछे की सच्चाई और बचाव के तरीके
ट्रेंडिंग
1515 के समंदर में 1513 नहीं खोज पाएंगे आप! धुरंधर छोड़ भागे मैदान, क्या आपको दिखा?
1515 के समंदर में 1513 नहीं खोज पाएंगे आप! धुरंधर छोड़ भागे मैदान, क्या आपको दिखा?
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget