हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHoroscope 24 January 2026: धनु-मकर-कुंभ राशि वालों की 'अग्निपरीक्षा', आज भावनाओं में बहकर किया ये 1 काम तो भुगतना पड़ेगा अंजाम!

Horoscope 24 January 2026: धनु-मकर-कुंभ राशि वालों की 'अग्निपरीक्षा', आज भावनाओं में बहकर किया ये 1 काम तो भुगतना पड़ेगा अंजाम!

Aaj Ka Rashifal: 24 जनवरी 2026 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 24 Jan 2026 07:09 AM (IST)
Preferred Sources

Horoscope Today: 24 जनवरी 2026, शनिवार को चंद्रमा मीन राशि में स्थित रहेगा. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और शिव योग के प्रभाव से दिन भावनात्मक, आत्मविश्लेषण प्रधान और संवेदनशील रहेगा. राहु काल (09:53 AM - 11:13 AM) में महत्वपूर्ण निर्णय टालना उचित होगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में लिए गए फैसले स्पष्टता और स्थिरता प्रदान करेंगे. आइए जानते हैं आज का राशिफल-

आज का पंचांग

  • तिथि: शुक्ल पक्ष षष्ठी
  • वार: शनिवार
  • चंद्र राशि: मीन
  • नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद (दोपहर तक)
  • योग: शिव
  • राहु काल: 09:53 AM - 11:13 AM
  • अभिजीत मुहूर्त: 12:12 PM - 12:54 PM

धनु राशिफल - 24 जनवरी 2026

आज का दिन धनु राशि वालों के लिए मानसिक रूप से महत्वपूर्ण है. आप बीते कुछ दिनों से जिन योजनाओं और विचारों पर काम कर रहे थे, आज उन्हें ज़मीन पर उतारने की आवश्यकता है. चंद्रमा मीन राशि में होने के कारण निर्णय भावनात्मक हो सकते हैं, लेकिन यही भावनात्मक जुड़ाव आपको अपने काम से पूरी तरह जोड़ता है.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र सुबह के समय गहराई और गंभीरता देता है. यह समय पढ़ाई, रिसर्च, करियर प्लानिंग और वरिष्ठों से सलाह लेने के लिए अत्यंत अनुकूल है. हालांकि, राहु काल (09:53-11:13) में किसी भी प्रकार का आर्थिक वादा, साझेदारी या जल्दबाज़ी से लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है.

अभिजीत मुहूर्त (12:12-12:54) में किया गया कार्य आपको दिशा देगा. नौकरी से जुड़ा आवेदन, इंटरव्यू कॉल, मीटिंग या मार्गदर्शन लेना लाभकारी रहेगा.

करियर: सीखने और आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. यदि आप किसी नए कोर्स, स्किल या जिम्मेदारी को लेकर असमंजस में थे, तो आज स्पष्टता मिलेगी.

वित्त: खर्च बढ़ सकता है, विशेषकर घर या परिवार से जुड़े मामलों में. बजट पर नियंत्रण रखें.

लव राशिफल: संवाद में स्पष्टता रखें. अधूरी बात गलतफहमी पैदा कर सकती है.

स्वास्थ्य: कमर दर्द, थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है. आराम ज़रूरी है.

शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 3

मकर राशिफल - 24 जनवरी 2026

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन जिम्मेदारी और आत्मसंयम का है. शनिवार होने के कारण शनि का प्रभाव प्रबल रहेगा और चंद्रमा मीन राशि में होने से मन थोड़ा भावुक रह सकता है. लेकिन यही भावुकता आपको दूसरों की स्थिति समझने में मदद करेगी.

सुबह का समय कार्ययोजना और लक्ष्य निर्धारण के लिए उपयुक्त है. आप जिन जिम्मेदारियों से बचना चाहते थे, आज वही आपको भविष्य की ओर ले जाएंगी. राहु काल (09:53-11:13) में किसी भी प्रकार का कानूनी, प्रशासनिक या निवेश संबंधी निर्णय टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त में दस्तावेज़, समझौते और दीर्घकालीन फैसलों पर विचार करना शुभ रहेगा.

करियर: काम का दबाव बढ़ेगा, लेकिन वरिष्ठों की नज़र में आपकी साख मज़बूत होगी.

वित्त: आय स्थिर रहेगी. जोखिम लेने से बचें.

लव राशिफल: भावनाएं भीतर दबाने के बजाय शांत शब्दों में व्यक्त करें.

स्वास्थ्य: घुटनों, जोड़ों या पीठ से जुड़ी समस्या हो सकती है.

शुभ रंग: स्लेटी
शुभ अंक: 10

कुंभ राशिफल - 24 जनवरी 2026

कुंभ राशि सामान्यतः तर्क और विचारों से चलती है, लेकिन आज मीन राशि का चंद्रमा आपको भावनात्मक स्तर पर सोचने को मजबूर करेगा. यह दिन भीतर झांकने और अपने वास्तविक भाव समझने का है.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र आपको मौन और गहराई देता है. सुबह के समय अकेले रहकर सोचने से कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं. राहु काल (09:53-11:13) में अफवाहों, गलत निष्कर्षों और जल्दबाज़ी से दूरी बनाए रखें. अभिजीत मुहूर्त में स्पष्ट बातचीत, सीमाएं तय करने और भविष्य की दिशा तय करने का सही समय है.

करियर: नए विचार आएंगे, लेकिन उन्हें तुरंत साझा न करें. पहले उन्हें परिपक्व होने दें.

वित्त: आय के नए स्रोत दिख सकते हैं, लेकिन अभी ठोस निर्णय न लें.

प्रेम: दूरी या भ्रम की स्थिति बन सकती है. संवाद ज़रूरी है.

स्वास्थ्य: नींद की कमी और मानसिक थकान.

शुभ रंग: नीला
शुभ अंक: 11

मीन राशिफल - 24 जनवरी 2026

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में है, इसलिए मीन राशि वालों के लिए यह दिन भावनात्मक रूप से अत्यंत प्रभावशाली है. छोटी-छोटी बातें भी गहराई से महसूस होंगी, लेकिन यही गहराई आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र आत्मिक गंभीरता और मौन प्रदान करता है. सुबह का समय ध्यान, प्रार्थना और आत्मविश्लेषण के लिए श्रेष्ठ है. राहु काल (09:53-11:13) में भ्रम या भावनात्मक आवेग में कोई निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त में खुद से जुड़े फैसले लेना, सीमाएं तय करना और आत्मविश्वास बढ़ाना शुभ रहेगा.

करियर: रचनात्मक, लेखन, कला, मीडिया या आध्यात्मिक कार्यों में सफलता मिलेगी.

वित्त: भावनाओं में बहकर खर्च करने से बचें.

प्रेम: भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. सच्ची बात दिल तक पहुंचेगी.

स्वास्थ्य: जल तत्व से जुड़ी समस्या - सर्दी, पेट या थकान.

शुभ रंग: समुद्री हरा
शुभ अंक: 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Published at : 24 Jan 2026 06:22 AM (IST)
