Horoscope 24 January 2026: धनु-मकर-कुंभ राशि वालों की 'अग्निपरीक्षा', आज भावनाओं में बहकर किया ये 1 काम तो भुगतना पड़ेगा अंजाम!
Aaj Ka Rashifal: 24 जनवरी 2026 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.
Horoscope Today: 24 जनवरी 2026, शनिवार को चंद्रमा मीन राशि में स्थित रहेगा. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और शिव योग के प्रभाव से दिन भावनात्मक, आत्मविश्लेषण प्रधान और संवेदनशील रहेगा. राहु काल (09:53 AM - 11:13 AM) में महत्वपूर्ण निर्णय टालना उचित होगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में लिए गए फैसले स्पष्टता और स्थिरता प्रदान करेंगे. आइए जानते हैं आज का राशिफल-
आज का पंचांग
- तिथि: शुक्ल पक्ष षष्ठी
- वार: शनिवार
- चंद्र राशि: मीन
- नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद (दोपहर तक)
- योग: शिव
- राहु काल: 09:53 AM - 11:13 AM
- अभिजीत मुहूर्त: 12:12 PM - 12:54 PM
धनु राशिफल - 24 जनवरी 2026
आज का दिन धनु राशि वालों के लिए मानसिक रूप से महत्वपूर्ण है. आप बीते कुछ दिनों से जिन योजनाओं और विचारों पर काम कर रहे थे, आज उन्हें ज़मीन पर उतारने की आवश्यकता है. चंद्रमा मीन राशि में होने के कारण निर्णय भावनात्मक हो सकते हैं, लेकिन यही भावनात्मक जुड़ाव आपको अपने काम से पूरी तरह जोड़ता है.
उत्तराभाद्रपद नक्षत्र सुबह के समय गहराई और गंभीरता देता है. यह समय पढ़ाई, रिसर्च, करियर प्लानिंग और वरिष्ठों से सलाह लेने के लिए अत्यंत अनुकूल है. हालांकि, राहु काल (09:53-11:13) में किसी भी प्रकार का आर्थिक वादा, साझेदारी या जल्दबाज़ी से लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है.
अभिजीत मुहूर्त (12:12-12:54) में किया गया कार्य आपको दिशा देगा. नौकरी से जुड़ा आवेदन, इंटरव्यू कॉल, मीटिंग या मार्गदर्शन लेना लाभकारी रहेगा.
करियर: सीखने और आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. यदि आप किसी नए कोर्स, स्किल या जिम्मेदारी को लेकर असमंजस में थे, तो आज स्पष्टता मिलेगी.
वित्त: खर्च बढ़ सकता है, विशेषकर घर या परिवार से जुड़े मामलों में. बजट पर नियंत्रण रखें.
लव राशिफल: संवाद में स्पष्टता रखें. अधूरी बात गलतफहमी पैदा कर सकती है.
स्वास्थ्य: कमर दर्द, थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है. आराम ज़रूरी है.
शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 3
मकर राशिफल - 24 जनवरी 2026
मकर राशि वालों के लिए आज का दिन जिम्मेदारी और आत्मसंयम का है. शनिवार होने के कारण शनि का प्रभाव प्रबल रहेगा और चंद्रमा मीन राशि में होने से मन थोड़ा भावुक रह सकता है. लेकिन यही भावुकता आपको दूसरों की स्थिति समझने में मदद करेगी.
सुबह का समय कार्ययोजना और लक्ष्य निर्धारण के लिए उपयुक्त है. आप जिन जिम्मेदारियों से बचना चाहते थे, आज वही आपको भविष्य की ओर ले जाएंगी. राहु काल (09:53-11:13) में किसी भी प्रकार का कानूनी, प्रशासनिक या निवेश संबंधी निर्णय टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त में दस्तावेज़, समझौते और दीर्घकालीन फैसलों पर विचार करना शुभ रहेगा.
करियर: काम का दबाव बढ़ेगा, लेकिन वरिष्ठों की नज़र में आपकी साख मज़बूत होगी.
वित्त: आय स्थिर रहेगी. जोखिम लेने से बचें.
लव राशिफल: भावनाएं भीतर दबाने के बजाय शांत शब्दों में व्यक्त करें.
स्वास्थ्य: घुटनों, जोड़ों या पीठ से जुड़ी समस्या हो सकती है.
शुभ रंग: स्लेटी
शुभ अंक: 10
कुंभ राशिफल - 24 जनवरी 2026
कुंभ राशि सामान्यतः तर्क और विचारों से चलती है, लेकिन आज मीन राशि का चंद्रमा आपको भावनात्मक स्तर पर सोचने को मजबूर करेगा. यह दिन भीतर झांकने और अपने वास्तविक भाव समझने का है.
उत्तराभाद्रपद नक्षत्र आपको मौन और गहराई देता है. सुबह के समय अकेले रहकर सोचने से कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं. राहु काल (09:53-11:13) में अफवाहों, गलत निष्कर्षों और जल्दबाज़ी से दूरी बनाए रखें. अभिजीत मुहूर्त में स्पष्ट बातचीत, सीमाएं तय करने और भविष्य की दिशा तय करने का सही समय है.
करियर: नए विचार आएंगे, लेकिन उन्हें तुरंत साझा न करें. पहले उन्हें परिपक्व होने दें.
वित्त: आय के नए स्रोत दिख सकते हैं, लेकिन अभी ठोस निर्णय न लें.
प्रेम: दूरी या भ्रम की स्थिति बन सकती है. संवाद ज़रूरी है.
स्वास्थ्य: नींद की कमी और मानसिक थकान.
शुभ रंग: नीला
शुभ अंक: 11
मीन राशिफल - 24 जनवरी 2026
आज चंद्रमा आपकी ही राशि में है, इसलिए मीन राशि वालों के लिए यह दिन भावनात्मक रूप से अत्यंत प्रभावशाली है. छोटी-छोटी बातें भी गहराई से महसूस होंगी, लेकिन यही गहराई आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी.
उत्तराभाद्रपद नक्षत्र आत्मिक गंभीरता और मौन प्रदान करता है. सुबह का समय ध्यान, प्रार्थना और आत्मविश्लेषण के लिए श्रेष्ठ है. राहु काल (09:53-11:13) में भ्रम या भावनात्मक आवेग में कोई निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त में खुद से जुड़े फैसले लेना, सीमाएं तय करना और आत्मविश्वास बढ़ाना शुभ रहेगा.
करियर: रचनात्मक, लेखन, कला, मीडिया या आध्यात्मिक कार्यों में सफलता मिलेगी.
वित्त: भावनाओं में बहकर खर्च करने से बचें.
प्रेम: भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. सच्ची बात दिल तक पहुंचेगी.
स्वास्थ्य: जल तत्व से जुड़ी समस्या - सर्दी, पेट या थकान.
शुभ रंग: समुद्री हरा
शुभ अंक: 7
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
