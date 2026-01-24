हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफल 24 जनवरी: मेष से कर्क वाले आज भावनाओं में बहकर न लें कोई फैसला, 12:12 से शुरू होगा 'किस्मत' चमकाने वाला समय!

राशिफल 24 जनवरी: मेष से कर्क वाले आज भावनाओं में बहकर न लें कोई फैसला, 12:12 से शुरू होगा 'किस्मत' चमकाने वाला समय!

Aaj Ka Rashifal: 24 जनवरी 2026 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए विशेष है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 24 Jan 2026 05:24 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Rashifal: आज शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो रात 24 बजकर 42 मिनट तक रहेगी. नक्षत्र उत्तराभाद्रपद है, जो दोपहर 14 बजकर 16 मिनट तक प्रभावी रहेगा. योग शिव है, जो दोपहर 14 बजकर 01 मिनट तक रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में स्थित है. राहु काल आज प्रातः 9 बजकर 53 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 12 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक उपलब्ध है. जानते हैं आज का राशिफल.

मेष राशिफल, 24 जनवरी 2026

मेष राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक संतुलन और आत्मसंयम की परीक्षा लेता है. चंद्रमा मीन राशि में होने से प्रातः के समय आप भीतर से थोड़े संवेदनशील रहेंगे. कल बसंत पंचमी का प्रभाव अब व्यवहार में उतरता दिखाई देगा. आज आप यह तय करेंगे कि किन बातों को अपनाना है और किन भावनाओं को छोड़ना है.

प्रातः काल, विशेष रूप से सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर 14 बजकर 16 मिनट तक, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. यह समय गंभीर सोच, आत्ममंथन और भविष्य की दिशा तय करने के लिए अनुकूल है. लेकिन 9 बजकर 53 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी भी तरह की बहस, जल्दबाजी या आवेश से बचना जरूरी है.

दोपहर में, 12 बजकर 12 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त आपको मानसिक स्पष्टता देगा. यह समय किसी जरूरी बातचीत, रणनीति या अध्ययन से जुड़े निर्णय के लिए शुभ है.

शाम के समय, शिव योग का प्रभाव मन को शांत करेगा. आप समझ पाएंगे कि हर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं. कुछ स्थितियों को छोड़ देना ही समझदारी है.

Career. रणनीति के साथ आगे बढ़ने का दिन है.
Finance. खर्च पर नियंत्रण जरूरी रहेगा.
Love. भावनाएं गहरी होंगी, शब्द संभालकर बोलें.
Health. थकान और नींद की कमी हो सकती है.
Lucky Color. लाल.
Lucky Number. 9

वृषभ राशिफल, 24 जनवरी 2026

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन स्थिरता और भावनात्मक संतुलन का है. चंद्रमा मीन राशि में होने से आप दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझेंगे. बसंत पंचमी के बाद आज ज्ञान को व्यवहार में ढालने की प्रक्रिया शुरू होती है.

प्रातः काल, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव में आप किसी पुराने अनुभव से सीख ले सकते हैं. यह समय योजनाओं पर काम करने के लिए अच्छा है, लेकिन 9 बजकर 53 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल में कोई आर्थिक या पारिवारिक निर्णय टालना ही बेहतर रहेगा.

दोपहर में, अभिजीत मुहूर्त के दौरान किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति से बातचीत लाभकारी रहेगी. आज मिली सलाह आगे चलकर काम आएगी.

शाम के समय, शिव योग मन को स्थिर करेगा. आप महसूस करेंगे कि धैर्य और निरंतरता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है.

Career. स्थिर प्रगति के संकेत हैं.
Finance. जोखिम से दूरी रखें.
Love. भरोसे और स्थिरता की जरूरत रहेगी.
Health. गले और गर्दन में थकान.
Lucky Color. क्रीम.
Lucky Number. 6

मिथुन राशिफल, 24 जनवरी 2026

मिथुन राशि के लिए आज का दिन मानसिक उतार-चढ़ाव वाला है. चंद्रमा मीन राशि में होने से आपकी सोच भावनाओं से प्रभावित रहेगी. बसंत पंचमी के बाद आज यह समझ आएगी कि हर बात बोलना जरूरी नहीं.

प्रातः काल, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र आपको गंभीर बनाएगा. यह समय पढ़ाई, रिसर्च और योजना बनाने के लिए अच्छा है. लेकिन 9 बजकर 53 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल में बहस, ऑनलाइन प्रतिक्रिया या जल्दबाजी से बचें.

दोपहर में, अभिजीत मुहूर्त के दौरान पढ़ाई या तैयारी से जुड़े कार्य लाभ देंगे. यह समय मानसिक स्पष्टता प्रदान करेगा. शाम के समय, शिव योग आपको शांत करेगा, लेकिन मन में हल्की उलझन बनी रह सकती है. बड़े निर्णय अगले दिन पर छोड़ना बेहतर रहेगा.

Career. सीखने और तैयारी का समय है.
Finance. खर्च नियंत्रित रखें.
Love. संवाद की कमी महसूस हो सकती है.
Health. मानसिक थकान.
Lucky Color. हल्का हरा.
Lucky Number. 5

कर्क राशिफल, 24 जनवरी 2026

कर्क राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक समझ और आत्मरक्षा का है. चंद्रमा आपकी मित्र राशि मीन में होने से आप भीतर से काफी संवेदनशील रहेंगे. बसंत पंचमी के बाद आज मन ज्ञान से आगे बढ़कर भावनात्मक सुरक्षा चाहता है.

प्रातः काल, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव में पुराने विषय मन में आ सकते हैं. परिवार और बच्चों से जुड़े निर्णयों पर विचार होगा. लेकिन 9 बजकर 53 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल में भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचना जरूरी है.

दोपहर में, अभिजीत मुहूर्त मन को शांति देगा. यह समय प्रार्थना, पढ़ाई या रचनात्मक कार्य के लिए उपयुक्त है. शाम के समय, शिव योग आपको भीतर से मजबूत करेगा. आप समझ पाएंगे कि सीमाएं तय करना भी आत्मसम्मान का हिस्सा है.

Career. पर्दे के पीछे की मेहनत महत्वपूर्ण रहेगी.
Finance. खर्च पर नियंत्रण जरूरी है.
Love. भावनाएं गहरी होंगी.
Health. पेट और तनाव से जुड़ी परेशानी.
Lucky Color. सफेद.
Lucky Number. 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Read
Published at : 24 Jan 2026 05:24 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
जब बेटे को देखकर CM नीतीश ने पूछा- 'तुम कब आ गए', निशांत की 'राजनीतिक पारी' पर मुस्कुराए
जब बेटे को देखकर CM नीतीश ने पूछा- 'तुम कब आ गए', निशांत की 'राजनीतिक पारी' पर मुस्कुराए
इंडिया
26 जनवरी की परेड में दिखेगी ऑपरेशन सिंदूर की झांकी, PAK का F-16 धू-धूकर जलेगा, S-400 के साथ दिखेंगे ये हथियार
26 जनवरी की परेड में दिखेगी ऑपरेशन सिंदूर की झांकी, PAK का F-16 धू-धूकर जलेगा, S-400 के साथ दिखेंगे ये हथियार
इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
क्रिकेट
भारत-न्यूजीलैंड दूसरे टी20 में टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, टीम इंडिया का ऐतिहासिक रन चेज; न्यूजीलैंड के गेंदबाज ने कटाई नाक
भारत-न्यूजीलैंड दूसरे टी20 में टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, टीम इंडिया का ऐतिहासिक रन चेज; न्यूजीलैंड के गेंदबाज ने कटाई नाक
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Gorakhpur की बैड गर्ल का मायाजाल! | Crime News
UP Mock Drill: यूपी के 75 जिलों में हवाई हमलों से बचने के लिए मॉक ड्रिल.. | Mock Drill | Hindi News
Janhit: संतों का अखिल भारतीय 'ओपिनियन' पोल! | Yogi Vs Shankaracharya | Magh Mela | ABP News
Shankaracharya Controversy: Chitra ने खोल दिए Avimukteshwaranand विवाद के सारे पन्ने ! | Mahadangal
Shankaracharya Controversy: 6 दिनों से धरने पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद बिगड़ी तबीयत | Magh Mela
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
जब बेटे को देखकर CM नीतीश ने पूछा- 'तुम कब आ गए', निशांत की 'राजनीतिक पारी' पर मुस्कुराए
जब बेटे को देखकर CM नीतीश ने पूछा- 'तुम कब आ गए', निशांत की 'राजनीतिक पारी' पर मुस्कुराए
इंडिया
26 जनवरी की परेड में दिखेगी ऑपरेशन सिंदूर की झांकी, PAK का F-16 धू-धूकर जलेगा, S-400 के साथ दिखेंगे ये हथियार
26 जनवरी की परेड में दिखेगी ऑपरेशन सिंदूर की झांकी, PAK का F-16 धू-धूकर जलेगा, S-400 के साथ दिखेंगे ये हथियार
इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
क्रिकेट
भारत-न्यूजीलैंड दूसरे टी20 में टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, टीम इंडिया का ऐतिहासिक रन चेज; न्यूजीलैंड के गेंदबाज ने कटाई नाक
भारत-न्यूजीलैंड दूसरे टी20 में टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, टीम इंडिया का ऐतिहासिक रन चेज; न्यूजीलैंड के गेंदबाज ने कटाई नाक
बॉलीवुड
'आज भी सलमान-शाहरुख राज करते हैं...' बॉलीवुड से दूरी पर रिमी सेन ने किया खुलासा
'आज भी सलमान-शाहरुख राज करते हैं...' बॉलीवुड से दूरी पर रिमी सेन ने किया खुलासा
इंडिया
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', ओडिशा में भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं यूपी की घटनाएं
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं UP की घटनाएं
शिक्षा
कड़ाके की सर्दी और बर्फीले मौसम के बीच चलती है पढ़ाई, जानें भारत की सबसे ऊंची यूनिवर्सिटी
कड़ाके की सर्दी और बर्फीले मौसम के बीच चलती है पढ़ाई, जानें भारत की सबसे ऊंची यूनिवर्सिटी
यूटिलिटी
नहीं याद आ रहा UAN नंबर, मिनटों में ऐसे कर सकते हैं रिकवर
नहीं याद आ रहा UAN नंबर, मिनटों में ऐसे कर सकते हैं रिकवर
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
Embed widget