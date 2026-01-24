Aaj Ka Rashifal: आज शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो रात 24 बजकर 42 मिनट तक रहेगी. नक्षत्र उत्तराभाद्रपद है, जो दोपहर 14 बजकर 16 मिनट तक प्रभावी रहेगा. योग शिव है, जो दोपहर 14 बजकर 01 मिनट तक रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में स्थित है. राहु काल आज प्रातः 9 बजकर 53 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 12 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक उपलब्ध है. जानते हैं आज का राशिफल.

मेष राशिफल, 24 जनवरी 2026

मेष राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक संतुलन और आत्मसंयम की परीक्षा लेता है. चंद्रमा मीन राशि में होने से प्रातः के समय आप भीतर से थोड़े संवेदनशील रहेंगे. कल बसंत पंचमी का प्रभाव अब व्यवहार में उतरता दिखाई देगा. आज आप यह तय करेंगे कि किन बातों को अपनाना है और किन भावनाओं को छोड़ना है.

प्रातः काल, विशेष रूप से सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर 14 बजकर 16 मिनट तक, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. यह समय गंभीर सोच, आत्ममंथन और भविष्य की दिशा तय करने के लिए अनुकूल है. लेकिन 9 बजकर 53 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी भी तरह की बहस, जल्दबाजी या आवेश से बचना जरूरी है.

दोपहर में, 12 बजकर 12 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त आपको मानसिक स्पष्टता देगा. यह समय किसी जरूरी बातचीत, रणनीति या अध्ययन से जुड़े निर्णय के लिए शुभ है.

शाम के समय, शिव योग का प्रभाव मन को शांत करेगा. आप समझ पाएंगे कि हर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं. कुछ स्थितियों को छोड़ देना ही समझदारी है.

Career. रणनीति के साथ आगे बढ़ने का दिन है.

Finance. खर्च पर नियंत्रण जरूरी रहेगा.

Love. भावनाएं गहरी होंगी, शब्द संभालकर बोलें.

Health. थकान और नींद की कमी हो सकती है.

Lucky Color. लाल.

Lucky Number. 9

वृषभ राशिफल, 24 जनवरी 2026

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन स्थिरता और भावनात्मक संतुलन का है. चंद्रमा मीन राशि में होने से आप दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझेंगे. बसंत पंचमी के बाद आज ज्ञान को व्यवहार में ढालने की प्रक्रिया शुरू होती है.

प्रातः काल, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव में आप किसी पुराने अनुभव से सीख ले सकते हैं. यह समय योजनाओं पर काम करने के लिए अच्छा है, लेकिन 9 बजकर 53 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल में कोई आर्थिक या पारिवारिक निर्णय टालना ही बेहतर रहेगा.

दोपहर में, अभिजीत मुहूर्त के दौरान किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति से बातचीत लाभकारी रहेगी. आज मिली सलाह आगे चलकर काम आएगी.

शाम के समय, शिव योग मन को स्थिर करेगा. आप महसूस करेंगे कि धैर्य और निरंतरता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है.

Career. स्थिर प्रगति के संकेत हैं.

Finance. जोखिम से दूरी रखें.

Love. भरोसे और स्थिरता की जरूरत रहेगी.

Health. गले और गर्दन में थकान.

Lucky Color. क्रीम.

Lucky Number. 6

मिथुन राशिफल, 24 जनवरी 2026

मिथुन राशि के लिए आज का दिन मानसिक उतार-चढ़ाव वाला है. चंद्रमा मीन राशि में होने से आपकी सोच भावनाओं से प्रभावित रहेगी. बसंत पंचमी के बाद आज यह समझ आएगी कि हर बात बोलना जरूरी नहीं.

प्रातः काल, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र आपको गंभीर बनाएगा. यह समय पढ़ाई, रिसर्च और योजना बनाने के लिए अच्छा है. लेकिन 9 बजकर 53 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल में बहस, ऑनलाइन प्रतिक्रिया या जल्दबाजी से बचें.

दोपहर में, अभिजीत मुहूर्त के दौरान पढ़ाई या तैयारी से जुड़े कार्य लाभ देंगे. यह समय मानसिक स्पष्टता प्रदान करेगा. शाम के समय, शिव योग आपको शांत करेगा, लेकिन मन में हल्की उलझन बनी रह सकती है. बड़े निर्णय अगले दिन पर छोड़ना बेहतर रहेगा.

Career. सीखने और तैयारी का समय है.

Finance. खर्च नियंत्रित रखें.

Love. संवाद की कमी महसूस हो सकती है.

Health. मानसिक थकान.

Lucky Color. हल्का हरा.

Lucky Number. 5

कर्क राशिफल, 24 जनवरी 2026

कर्क राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक समझ और आत्मरक्षा का है. चंद्रमा आपकी मित्र राशि मीन में होने से आप भीतर से काफी संवेदनशील रहेंगे. बसंत पंचमी के बाद आज मन ज्ञान से आगे बढ़कर भावनात्मक सुरक्षा चाहता है.

प्रातः काल, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव में पुराने विषय मन में आ सकते हैं. परिवार और बच्चों से जुड़े निर्णयों पर विचार होगा. लेकिन 9 बजकर 53 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल में भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचना जरूरी है.

दोपहर में, अभिजीत मुहूर्त मन को शांति देगा. यह समय प्रार्थना, पढ़ाई या रचनात्मक कार्य के लिए उपयुक्त है. शाम के समय, शिव योग आपको भीतर से मजबूत करेगा. आप समझ पाएंगे कि सीमाएं तय करना भी आत्मसम्मान का हिस्सा है.

Career. पर्दे के पीछे की मेहनत महत्वपूर्ण रहेगी.

Finance. खर्च पर नियंत्रण जरूरी है.

Love. भावनाएं गहरी होंगी.

Health. पेट और तनाव से जुड़ी परेशानी.

Lucky Color. सफेद.

Lucky Number. 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.