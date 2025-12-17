Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 17 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल (Sagittarius), 17 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव में है. यह भाव बाहरी दुनिया से ज्यादा भीतर की हलचलों को दिखाता है. आज आप सामान्य से ज्यादा संवेदनशील रह सकते हैं. मन बार-बार किसी बीती बात, पुराने फैसले या भविष्य की चिंता में उलझ सकता है. यह दिन दौड़ने का नहीं, रुककर देखने का है.

सुबह विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. इस समय मन में बेचैनी रह सकती है और आप बिना कारण थके हुए महसूस कर सकते हैं. किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, लेकिन भीतर बहुत कुछ चलता रहेगा. आज खुद पर जरूरत से ज्यादा सख्ती न करें.

दोपहर बाद धीरे-धीरे मन हल्का होता है. शाम के समय अनुराधा नक्षत्र आपको भावनात्मक संतुलन देता है. यह समय है जब आप खुद से ईमानदारी से बात कर सकते हैं. आज अकेले में किया गया चिंतन आपको आगे की दिशा दिखा सकता है.

Career: काम से दूरी या मन न लगने की स्थिति रह सकती है. आज खुद को जबरदस्ती प्रूव करने की जरूरत नहीं है.

Love: भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. आज अपेक्षा कम रखें.

Education: पढ़ाई में मन भटकेगा, लेकिन रिवीजन फायदेमंद रहेगा.

Health: नींद की कमी, थकान या मानसिक दबाव हो सकता है.

Finance: खर्च बढ़ सकता है. अनावश्यक भुगतान से बचें.

उपाय: कुछ समय मौन में बिताएं और मन को शांत रखें.

Lucky Color: बैंगनी

Lucky Number: 3

मकर राशिफल (Capricorn), 17 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में है. यह भाव लाभ, लक्ष्य और सामाजिक दायरे से जुड़ा होता है. इसलिए दिन का फोकस भविष्य की योजनाओं और अपेक्षाओं पर रहेगा. आप यह सोचते रहेंगे कि अब आगे क्या और कैसे करना है.

सुबह विशाखा नक्षत्र का असर आपको किसी लक्ष्य को लेकर बेचैन कर सकता है. आप चाहेंगे कि चीजें जल्दी आगे बढ़ें, लेकिन हालात वैसा साथ नहीं देंगे. इस समय अधीरता नुकसान दे सकती है. हर प्रक्रिया को समय देना जरूरी है.

दोपहर बाद स्थिति थोड़ी स्पष्ट होती है. शाम के समय अनुराधा नक्षत्र आपको धैर्य और व्यावहारिक सोच देता है. यह समय है जब आप अपने लक्ष्य को लेकर सही रणनीति बना सकते हैं. आज दिखावे से ज्यादा स्थिर योजना काम आएगी.

Career: नेटवर्किंग या वरिष्ठों से जुड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन धैर्य जरूरी है.

Love: भावनात्मक जुड़ाव कम महसूस हो सकता है. काम और लक्ष्य हावी रहेंगे.

Education: पढ़ाई में दिशा साफ होगी. लंबी योजना बन सकती है.

Health: थकान या पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है.

Finance: आय से जुड़ी सोच मजबूत होगी, लेकिन जल्दबाजी न करें.

उपाय: किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 10

कुंभ राशिफल (Aquarius), 17 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी राशि से दसवें भाव में है. यह भाव कर्म, जिम्मेदारी और समाज में आपकी भूमिका से जुड़ा होता है. इसलिए आज काम और छवि को लेकर दबाव रहेगा. लोग आपसे उम्मीद करेंगे और आपको निर्णय लेने पड़ सकते हैं.

सुबह विशाखा नक्षत्र के प्रभाव में किसी बात को लेकर असमंजस रह सकता है. आप तय नहीं कर पाएंगे कि किस दिशा में कदम बढ़ाएं. इस समय जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में बोझ बन सकता है.

दोपहर बाद स्थिति संभलती है. शाम के समय अनुराधा नक्षत्र आपको स्थिरता देता है. यह समय है जब आप शांत दिमाग से जिम्मेदारी निभा सकते हैं. आज नेतृत्व दिखाने से ज्यादा जरूरी है समझदारी दिखाना.

Career: जिम्मेदारी बढ़ेगी. वरिष्ठों की नजर आप पर रहेगी.

Love: समय की कमी रिश्तों में दूरी ला सकती है.

Education: लक्ष्य साफ रहेगा, लेकिन दबाव महसूस हो सकता है.

Health: सिर या कंधों में तनाव महसूस हो सकता है.

Finance: करियर से जुड़ा आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लें.

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और दिन की शुरुआत शांत मन से करें.

Lucky Color: आसमानी

Lucky Number: 11

मीन राशिफल (Pisces), 17 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में है. यह भाव सोच, विश्वास और दिशा से जुड़ा होता है. आज आप जीवन को लेकर गहराई से सोच सकते हैं. कोई पुराना सवाल या उलझन फिर से सामने आ सकती है.

सुबह विशाखा नक्षत्र का असर आपके विश्वास को चुनौती दे सकता है. आप किसी बात को लेकर भ्रम में रहेंगे , क्या सही है, क्या गलत. इस समय किसी और की राय से ज्यादा अपने अनुभव पर भरोसा करना जरूरी है.

दोपहर बाद मन थोड़ा साफ होता है. शाम के समय अनुराधा नक्षत्र आपको आंतरिक स्थिरता देता है. यह समय है जब आप अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकते हैं. आज दिशा बदलने का नहीं, दिशा समझने का दिन है.

Career: काम को लेकर नई सोच आएगी, लेकिन तुरंत बदलाव न करें.

Love: भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. संवेदनशील बातचीत संभव है.

Education: समझ गहरी होगी. विषय को नए नजरिये से देख पाएंगे.

Health: मानसिक थकान या आंखों में दबाव महसूस हो सकता है.

Finance: बड़े फैसलों से बचें. स्थिरता बनाए रखें.

उपाय: गुरु का स्मरण करें और पीले रंग का प्रयोग करें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 12

