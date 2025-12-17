हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
17 दिसंबर 2025 का आज का राशिफल: धनु थका-टूटा, मकर लक्ष्य में उलझा, कुंभ दबाव में, मीन विश्वास के मोड़ पर

Aaj Ka Rashifal: 17 दिसंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 17 Dec 2025 07:20 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 17 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल (Sagittarius), 17 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव में है. यह भाव बाहरी दुनिया से ज्यादा भीतर की हलचलों को दिखाता है. आज आप सामान्य से ज्यादा संवेदनशील रह सकते हैं. मन बार-बार किसी बीती बात, पुराने फैसले या भविष्य की चिंता में उलझ सकता है. यह दिन दौड़ने का नहीं, रुककर देखने का है.

सुबह विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. इस समय मन में बेचैनी रह सकती है और आप बिना कारण थके हुए महसूस कर सकते हैं. किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, लेकिन भीतर बहुत कुछ चलता रहेगा. आज खुद पर जरूरत से ज्यादा सख्ती न करें.

दोपहर बाद धीरे-धीरे मन हल्का होता है. शाम के समय अनुराधा नक्षत्र आपको भावनात्मक संतुलन देता है. यह समय है जब आप खुद से ईमानदारी से बात कर सकते हैं. आज अकेले में किया गया चिंतन आपको आगे की दिशा दिखा सकता है.

Career: काम से दूरी या मन न लगने की स्थिति रह सकती है. आज खुद को जबरदस्ती प्रूव करने की जरूरत नहीं है.
Love: भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. आज अपेक्षा कम रखें.
Education: पढ़ाई में मन भटकेगा, लेकिन रिवीजन फायदेमंद रहेगा.
Health: नींद की कमी, थकान या मानसिक दबाव हो सकता है.
Finance: खर्च बढ़ सकता है. अनावश्यक भुगतान से बचें.

उपाय: कुछ समय मौन में बिताएं और मन को शांत रखें.
Lucky Color: बैंगनी
Lucky Number: 3

मकर राशिफल (Capricorn), 17 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में है. यह भाव लाभ, लक्ष्य और सामाजिक दायरे से जुड़ा होता है. इसलिए दिन का फोकस भविष्य की योजनाओं और अपेक्षाओं पर रहेगा. आप यह सोचते रहेंगे कि अब आगे क्या और कैसे करना है.

सुबह विशाखा नक्षत्र का असर आपको किसी लक्ष्य को लेकर बेचैन कर सकता है. आप चाहेंगे कि चीजें जल्दी आगे बढ़ें, लेकिन हालात वैसा साथ नहीं देंगे. इस समय अधीरता नुकसान दे सकती है. हर प्रक्रिया को समय देना जरूरी है.

दोपहर बाद स्थिति थोड़ी स्पष्ट होती है. शाम के समय अनुराधा नक्षत्र आपको धैर्य और व्यावहारिक सोच देता है. यह समय है जब आप अपने लक्ष्य को लेकर सही रणनीति बना सकते हैं. आज दिखावे से ज्यादा स्थिर योजना काम आएगी.

Career: नेटवर्किंग या वरिष्ठों से जुड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन धैर्य जरूरी है.
Love: भावनात्मक जुड़ाव कम महसूस हो सकता है. काम और लक्ष्य हावी रहेंगे.
Education: पढ़ाई में दिशा साफ होगी. लंबी योजना बन सकती है.
Health: थकान या पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है.
Finance: आय से जुड़ी सोच मजबूत होगी, लेकिन जल्दबाजी न करें.

उपाय: किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं.
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 10

कुंभ राशिफल (Aquarius), 17 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी राशि से दसवें भाव में है. यह भाव कर्म, जिम्मेदारी और समाज में आपकी भूमिका से जुड़ा होता है. इसलिए आज काम और छवि को लेकर दबाव रहेगा. लोग आपसे उम्मीद करेंगे और आपको निर्णय लेने पड़ सकते हैं.

सुबह विशाखा नक्षत्र के प्रभाव में किसी बात को लेकर असमंजस रह सकता है. आप तय नहीं कर पाएंगे कि किस दिशा में कदम बढ़ाएं. इस समय जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में बोझ बन सकता है.

दोपहर बाद स्थिति संभलती है. शाम के समय अनुराधा नक्षत्र आपको स्थिरता देता है. यह समय है जब आप शांत दिमाग से जिम्मेदारी निभा सकते हैं. आज नेतृत्व दिखाने से ज्यादा जरूरी है समझदारी दिखाना.

Career: जिम्मेदारी बढ़ेगी. वरिष्ठों की नजर आप पर रहेगी.
Love: समय की कमी रिश्तों में दूरी ला सकती है.
Education: लक्ष्य साफ रहेगा, लेकिन दबाव महसूस हो सकता है.
Health: सिर या कंधों में तनाव महसूस हो सकता है.
Finance: करियर से जुड़ा आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लें.

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और दिन की शुरुआत शांत मन से करें.
Lucky Color: आसमानी
Lucky Number: 11

मीन राशिफल (Pisces), 17 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में है. यह भाव सोच, विश्वास और दिशा से जुड़ा होता है. आज आप जीवन को लेकर गहराई से सोच सकते हैं. कोई पुराना सवाल या उलझन फिर से सामने आ सकती है.

सुबह विशाखा नक्षत्र का असर आपके विश्वास को चुनौती दे सकता है. आप किसी बात को लेकर भ्रम में रहेंगे , क्या सही है, क्या गलत. इस समय किसी और की राय से ज्यादा अपने अनुभव पर भरोसा करना जरूरी है.

दोपहर बाद मन थोड़ा साफ होता है. शाम के समय अनुराधा नक्षत्र आपको आंतरिक स्थिरता देता है. यह समय है जब आप अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकते हैं. आज दिशा बदलने का नहीं, दिशा समझने का दिन है.

Career: काम को लेकर नई सोच आएगी, लेकिन तुरंत बदलाव न करें.
Love: भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. संवेदनशील बातचीत संभव है.
Education: समझ गहरी होगी. विषय को नए नजरिये से देख पाएंगे.
Health: मानसिक थकान या आंखों में दबाव महसूस हो सकता है.
Finance: बड़े फैसलों से बचें. स्थिरता बनाए रखें.

उपाय: गुरु का स्मरण करें और पीले रंग का प्रयोग करें.
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 17 Dec 2025 06:31 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashi Kumbh Rashi Rashifal
Embed widget