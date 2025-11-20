हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बेटे के लिए चाहिए प्यारा नाम? ये रहे कुरान से चुनें हुए 15 अरबी नाम अर्थ ऐसा कि दिल छू जाए!

Islam: हर कोई चाहता है कि वह अपने बच्चे का नाम सबसे अच्छा और सबसे खास दें. जब बात बेटे की हो, तो कि उसका नाम न केवल प्यारा हो बल्कि उसका अर्थ दिल छूं लेनी वाली हो. अरबी नाम इस मांग को पूरा कर सकता है.

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 20 Nov 2025 07:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Baby Boy Names: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे का नाम बेहद खास हो. जब बात बेटे की हो, तो हर कोई चाहता है कि उसका नाम न केवल प्यारा हो, बल्कि उसमें एक गहरा अर्थ और अलग पहचान भी छिपी हो. तो आइए यहां जानिए कुरान से चुने हुए 15 अरबी नाम जिनके अर्थ बेहद खास हैं.

कुरान की व्याख्या के अनुसार अरबी नाम और उनके अर्थ

हसन
हसन नाम का अर्थ कुरान शरीफ में सुंदर, अच्छा या उपकारी है. यह एक अरबी मूल का नाम है और कुरान में इसके व्युत्पन्न शब्द मिलते हैं. यह नाम पैगंबर मुहम्मद के पोते, हसन बिन अली के कारण मुसलमानों के बीच बहुत लोकप्रिय है.

इब्राहिम
इब्राहिम नाम का अर्थ अनेक राष्ट्रों का पिता या महान पिता है, और यह कुरान शरीफ में एक महत्वपूर्ण पैगंबर का नाम है. कुरान में इब्राहिम (अब्राहम) का उल्लेख कई सूरतों में है और उनके नाम पर एक पूरी सूरा (सूरा इब्राहिम) भी है.

कबीर
कुरान शरीफ में कबीर शब्द का मतलब महान है और यह अल्लाह के 99 नामों में से एक है.यह शब्द अरबी मूल का है और इसका अर्थ सबसे महान या सर्व-महान होता है. यह शब्द काफ-बा-रा धातु से बना है और इसका उपयोग पद, आकार, आयु और ज्ञान में महान होने के लिए किया जाता है.

खालिद
खालिद का अर्थ हैशाश्वत,अमर, याचिरस्थायी. यह एक लोकप्रिय अरबी पुरुष नाम है जिसका संबंध कुरान से नहीं है, बल्कि यह अरबी मूल के शब्दख-ल-द (kh-ld) से लिया गया है, जिसका अर्थ है स्थायित्व. इस नाम की एक प्रसिद्ध इस्लामी हस्ती खालिद इब्न अल-वालिद हैं, जिन्हें अल्लाह की तलवार के नाम से जाना जाता है.

जमील
जमील का अरबी  अर्थ है सुंदर या खूबसूरत. यह नाम अरबी मूल के जमल (جمل) शब्द से आया है, जिसका अर्थ सुंदरता है. कुरान शरीफ में भी अल-जमील के रूप में यह नाम अल्लाह के एक नाम के रूप में आता है, जिसका अर्थ है सबसे सुंदर.

हलीम
हलीम का अर्थ है सहनशील, धैर्यवान, कोमल, और समझदार. यह अरबी मूल का एक पुरुष नाम है और कुरान शरीफ में अल्लाह के 99 नामों में से एक है.

हफीज
हफीज नाम का मतलब रक्षक या याद रखने वाला है. कुरान शरीफ के संदर्भ में, हाफिज या हाफिजा शब्द का उपयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसने कुरान को पूरी तरह से कंठस्थ याद कर लिया हो. यह एक सम्मानित उपाधि है जो ज्ञान की रक्षा करने वाले व्यक्ति को दर्शाती है.

फैजान
फैजान नाम का मतलब कुरान शरीफ में कृपा, उदारता, आशीर्वाद या प्रचुरता है. यह अरबी शब्द fy-d से बना है, जिसका अर्थ है उफनना या बहुतायत. यह नाम उस व्यक्ति को दर्शाता है जो भलाई और आशीर्वाद का स्रोत है.

अजीम
कुरान शरीफ में, अजीम नाम का अर्थ महान, शानदार, या शक्तिशाली है. यह अल्लाह के 99 नामों में से एक है, जो उसकी असीम महानता और महिमा को दर्शाता है. अल्लाह अल-अजीम का अर्थ है महान अल्लाह.

असद
असद नाम का अर्थ शेर होता है और यह अरबी भाषा से है. कुरान शरीफ में यह शब्द सीधे तौर पर नहीं मिलता है. लेकिन इस्लामी परंपरा में इसका एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक अर्थ है.

अरमान
अरमान नाम का अर्थ कुरान शरीफ में सीधे तौर पर नहीं है, क्योंकि यह एक फारसी मूल का नाम है जिसका अर्थ है इच्छा, कामना या आशा. हालांकि, यह इस्लाम में एक लोकप्रिय नाम है और इसका इस्तेमाल मुस्लिम समुदायों में किया जाता है.

अलीम
अलीम नाम का अर्थ सर्वज्ञ याज्ञानवान है और यह कुरान शरीफ में अल्लाह के 99 नामों में से एक है. यह नाम अरबी शब्द इल्म से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान है. कुरान में इस नाम का उपयोग यह बताने के लिए किया गया है कि अल्लाह सब कुछ जानता है, चाहे वह स्पष्ट हो या छिपा हुआ, वर्तमान हो या भविष्य.

अकरम
अकरम का अर्थ कुरान शरीफ में सबसे उदार या सबसे अधिक सम्माननीय है. यह अरबी मूल शब्द करम से लिया गया है, जिसका अर्थ उदारता या सम्मान है, और कुरान में अल्लाह के एक नाम के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है.

अजमल
अजमल नाम का अर्थ सबसे सुंदर या अधिक सुंदर है. यह अरबी मूल का एक पुरुषवाचक नाम है, जो जमील का उत्कृष्ट रूप है. कुरान शरीफ में यह नाम सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन इसके शब्द जमाल (सुंदरता) का उल्लेख है, और अजमल को सुंदरता की कामना दर्शाने वाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.

अह्यम
अह्यम (Ayham) नाम का अर्थ दूरदर्शी या सशक्त दृढ़ संकल्प है, जो एक कल्पनाशील और दृढ़ इच्छाशक्ति वाले व्यक्ति को दर्शाता है. यह एक पारंपरिक इस्लामी नाम है जो कुरान से जुड़ा है और इसके कई अर्थ हैं, जैसे दयालु या करुणावान, जो अल्लाह की असीम दया और कृपा को दर्शाते हैं. अह्यम नाम का एक और अर्थ क्षण, समय, या युग भी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 20 Nov 2025 07:00 AM (IST)
Islam Quran Prophet Muhammad Hadith

Frequently Asked Questions

फैजान, अज़ीम और असद नामों के क्या अर्थ हैं?

फैजान का मतलब कृपा, उदारता, आशीर्वाद या प्रचुरता है। अज़ीम का अर्थ महान, शानदार, या शक्तिशाली है। असद का अर्थ शेर होता है।

