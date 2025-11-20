बेटे के लिए चाहिए प्यारा नाम? ये रहे कुरान से चुनें हुए 15 अरबी नाम अर्थ ऐसा कि दिल छू जाए!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Baby Boy Names: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे का नाम बेहद खास हो. जब बात बेटे की हो, तो हर कोई चाहता है कि उसका नाम न केवल प्यारा हो, बल्कि उसमें एक गहरा अर्थ और अलग पहचान भी छिपी हो. तो आइए यहां जानिए कुरान से चुने हुए 15 अरबी नाम जिनके अर्थ बेहद खास हैं.

कुरान की व्याख्या के अनुसार अरबी नाम और उनके अर्थ

हसन

हसन नाम का अर्थ कुरान शरीफ में सुंदर, अच्छा या उपकारी है. यह एक अरबी मूल का नाम है और कुरान में इसके व्युत्पन्न शब्द मिलते हैं. यह नाम पैगंबर मुहम्मद के पोते, हसन बिन अली के कारण मुसलमानों के बीच बहुत लोकप्रिय है.

इब्राहिम

इब्राहिम नाम का अर्थ अनेक राष्ट्रों का पिता या महान पिता है, और यह कुरान शरीफ में एक महत्वपूर्ण पैगंबर का नाम है. कुरान में इब्राहिम (अब्राहम) का उल्लेख कई सूरतों में है और उनके नाम पर एक पूरी सूरा (सूरा इब्राहिम) भी है.

कबीर

कुरान शरीफ में कबीर शब्द का मतलब महान है और यह अल्लाह के 99 नामों में से एक है.यह शब्द अरबी मूल का है और इसका अर्थ सबसे महान या सर्व-महान होता है. यह शब्द काफ-बा-रा धातु से बना है और इसका उपयोग पद, आकार, आयु और ज्ञान में महान होने के लिए किया जाता है.

खालिद

खालिद का अर्थ हैशाश्वत,अमर, याचिरस्थायी. यह एक लोकप्रिय अरबी पुरुष नाम है जिसका संबंध कुरान से नहीं है, बल्कि यह अरबी मूल के शब्दख-ल-द (kh-ld) से लिया गया है, जिसका अर्थ है स्थायित्व. इस नाम की एक प्रसिद्ध इस्लामी हस्ती खालिद इब्न अल-वालिद हैं, जिन्हें अल्लाह की तलवार के नाम से जाना जाता है.

जमील

जमील का अरबी अर्थ है सुंदर या खूबसूरत. यह नाम अरबी मूल के जमल (جمل) शब्द से आया है, जिसका अर्थ सुंदरता है. कुरान शरीफ में भी अल-जमील के रूप में यह नाम अल्लाह के एक नाम के रूप में आता है, जिसका अर्थ है सबसे सुंदर.

हलीम

हलीम का अर्थ है सहनशील, धैर्यवान, कोमल, और समझदार. यह अरबी मूल का एक पुरुष नाम है और कुरान शरीफ में अल्लाह के 99 नामों में से एक है.

हफीज

हफीज नाम का मतलब रक्षक या याद रखने वाला है. कुरान शरीफ के संदर्भ में, हाफिज या हाफिजा शब्द का उपयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसने कुरान को पूरी तरह से कंठस्थ याद कर लिया हो. यह एक सम्मानित उपाधि है जो ज्ञान की रक्षा करने वाले व्यक्ति को दर्शाती है.

फैजान

फैजान नाम का मतलब कुरान शरीफ में कृपा, उदारता, आशीर्वाद या प्रचुरता है. यह अरबी शब्द fy-d से बना है, जिसका अर्थ है उफनना या बहुतायत. यह नाम उस व्यक्ति को दर्शाता है जो भलाई और आशीर्वाद का स्रोत है.

अजीम

कुरान शरीफ में, अजीम नाम का अर्थ महान, शानदार, या शक्तिशाली है. यह अल्लाह के 99 नामों में से एक है, जो उसकी असीम महानता और महिमा को दर्शाता है. अल्लाह अल-अजीम का अर्थ है महान अल्लाह.

असद

असद नाम का अर्थ शेर होता है और यह अरबी भाषा से है. कुरान शरीफ में यह शब्द सीधे तौर पर नहीं मिलता है. लेकिन इस्लामी परंपरा में इसका एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक अर्थ है.

अरमान

अरमान नाम का अर्थ कुरान शरीफ में सीधे तौर पर नहीं है, क्योंकि यह एक फारसी मूल का नाम है जिसका अर्थ है इच्छा, कामना या आशा. हालांकि, यह इस्लाम में एक लोकप्रिय नाम है और इसका इस्तेमाल मुस्लिम समुदायों में किया जाता है.

अलीम

अलीम नाम का अर्थ सर्वज्ञ याज्ञानवान है और यह कुरान शरीफ में अल्लाह के 99 नामों में से एक है. यह नाम अरबी शब्द इल्म से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान है. कुरान में इस नाम का उपयोग यह बताने के लिए किया गया है कि अल्लाह सब कुछ जानता है, चाहे वह स्पष्ट हो या छिपा हुआ, वर्तमान हो या भविष्य.

अकरम

अकरम का अर्थ कुरान शरीफ में सबसे उदार या सबसे अधिक सम्माननीय है. यह अरबी मूल शब्द करम से लिया गया है, जिसका अर्थ उदारता या सम्मान है, और कुरान में अल्लाह के एक नाम के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है.

अजमल

अजमल नाम का अर्थ सबसे सुंदर या अधिक सुंदर है. यह अरबी मूल का एक पुरुषवाचक नाम है, जो जमील का उत्कृष्ट रूप है. कुरान शरीफ में यह नाम सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन इसके शब्द जमाल (सुंदरता) का उल्लेख है, और अजमल को सुंदरता की कामना दर्शाने वाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.

अह्यम

अह्यम (Ayham) नाम का अर्थ दूरदर्शी या सशक्त दृढ़ संकल्प है, जो एक कल्पनाशील और दृढ़ इच्छाशक्ति वाले व्यक्ति को दर्शाता है. यह एक पारंपरिक इस्लामी नाम है जो कुरान से जुड़ा है और इसके कई अर्थ हैं, जैसे दयालु या करुणावान, जो अल्लाह की असीम दया और कृपा को दर्शाते हैं. अह्यम नाम का एक और अर्थ क्षण, समय, या युग भी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.