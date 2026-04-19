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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपRelationship Tips: इन 4 वजहों से टूट जाते हैं रिश्ते, अपने पार्टनर से कभी नहीं करनी चाहिए ऐसी बात

Relationship Tips: इन 4 वजहों से टूट जाते हैं रिश्ते, अपने पार्टनर से कभी नहीं करनी चाहिए ऐसी बात

Relationship Tips: रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए सही शब्दों का चयन जरूरी होता है. कई बार गुस्से या मजाक में कही गई बातें पार्टनर को गहरी चोट पहुंचा सकती हैं और रिश्ते में दूरी पैदा कर सकती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 19 Apr 2026 05:04 PM (IST)
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Relationship Tips: हर रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सही बात कहना जितना जरूरी होता है, उतना ही जरूरी होता है गलत बातें बोलने से बचना. कई बार गुस्से या मजाक में कही गई बातें दिल को गहरा चोट पहुंचा देती हैं और रिश्ते में दूरी ला सकती हैं. इसलिए यह समझना जरूरी है कि किन बातों को अपने पार्टनर से कभी नहीं कहना चाहिए. साथ ही एक मजबूत रिश्ता वही होता है जहां शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर किया जाए.

रिश्ते पर पछतावा जताना सबसे बड़ी गलती

सबसे पहली बात, कभी भी यह न कहें कि आपको इस रिश्ते पर पछतावा है. गुस्से में कही गई ऐसी बात सामने वाले के दिल को तोड़ सकती है और भरोसे को खत्म कर सकती है. यह शब्द रिश्ते को कमजोर बना सकता है. इसलिए चाहे झगड़ा कितना भी बड़ा हो, इस तरह के वाक्य बोलने से बचना चाहिए.

यह भी पढ़ेंः लॉन्ग-टर्म रिलेशनशिप खत्म करना क्यों बन जाता है सबसे मुश्किल फैसला? जानें वजह

पैसों और करीबियों पर ताना मारना गलत

दूसरी बात, अपने पार्टनर की आर्थिक स्थिति या पैसों को लेकर ताना मारना गलत है. पैसों से जुड़ी बातें बहुत पर्सनल होती हैं और इन पर मजाक या ताना रिश्ते में व्यक्ति के मन में खुद को दूसरों से बेकार, अयोग्य और छोटा समझने की भावना पैदा कर सकता है. इसी तरह उनके परिवार या दोस्तों के बारे में बुरा बोलना भी सही नहीं है, क्योंकि ये लोग उनके लिए खास होते हैं और ऐसी बातें रिश्ते में तनाव बढ़ा सकती हैं.

कमजोरियों का मजाक बनाना 

तीसरी और सबसे जरूरी बात, कभी भी अपने पार्टनर की कमजोरियों या उनकी असुरक्षाओं का मजाक नही बनाना चाहिए. जो बातें उन्हें अंदर से कमजोर करती हैं, उन पर मजाक करना उन्हें और चोट पहुंचाता है. प्यार का मतलब एक दूसरे को समझना और सहारा देना होता है, न कि उनकी कमियों को हथियार बनाना. इसलिए हमेशा अपने शब्दों का ध्यान रखें, क्योंकि एक गलत बात अच्छे रिश्ते को भी नुकसान पहुंचा सकती है.

यह भी पढ़ेंः मारपीट के कुछ देर बाद प्यार जताने लगता है पति, ऐसे में कैसे करें अपने रिश्ते की देखभाल?

Published at : 19 Apr 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
Relationship Tips How To Build Strong Relationship Relational Mistakes Love And Trust
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