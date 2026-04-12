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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपDomestic violence: मारपीट के कुछ देर बाद प्यार जताने लगता है पति, ऐसे में कैसे करें अपने रिश्ते की देखभाल?

Domestic violence: मारपीट के कुछ देर बाद प्यार जताने लगता है पति, ऐसे में कैसे करें अपने रिश्ते की देखभाल?

Domestic violence: अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका पति घरेलू हिंसा करता है फिर प्यार जताने लगता है तो इसे बिल्कुल भी सामान्य न समझें और जरूरी कदम उठाएं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Vikash bhati | Updated at : 12 Apr 2026 08:29 AM (IST)
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Domestic violence: कई बार हम रोजाना सुनते हैं कि कहीं न कहीं महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है. अगर पति मारपीट करता है और बाद में प्यार जताने लगता है, तो यह एक गंभीर इमोशनल और फिजिकल एब्यूज का संकेत है. ऐसे में इसे सामान्य या अपने रिश्ते का हिस्सा समझकर नजरअंदाज न करें, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है कि आपके साथ हिंसा हो रही है और फिर प्यार किया जा रहा है क्योंकि वह प्यार, की गई हिंसा को छुपाने के लिए किया गया है, आप इसे नजरअंदाज कर रहे हैं, तो भविष्य में आपके साथ ऐसा होता रहेगा. इसे चुप रहकर आपका रिश्ता बचेगा नहीं, बल्कि महिला की स्थिति और भी बिगड़ जाएगी.

क्यों होता है ऐसा?

यह अक्सर एक पैटर्न होता है- पहले तनाव, उसके बाद तनाव में हिंसा, फिर उसके बाद प्यार करके पछतावा जाहिर करना. यह पैटर्न बार-बार होता रहता है. अगर आप अपने रिश्ते में इसे पहचान लेते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि यह कोई सामान्य झगड़ा या स्वस्थ रिश्ते का हिस्सा नहीं है, कभी-कभी यह emotional manipulation का हिस्सा भी हो सकता है, जहां हिंसा के बाद प्यार दिखाकर सामने वाले व्यक्ति को कन्फ्यूज किया जाता है ताकि वह रिश्ता छोड़ न सके. लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसा व्यवहार सामान्य नहीं होता. इसे समझना और सही समय पर मदद लेना बहुत जरूरी है, ताकि यह पैटर्न आगे न बढ़े.

सही निर्णय लेना सबसे जरूरी

ऐसी स्थिति में अकेले सब न संभालें, बल्कि परिवार या दोस्तों से बात करें. अगर संभव हो तो काउंसलर से भी बात करें. सबसे जरूरी है अपनी सुरक्षा और मानसिक शांति. ऐसे में अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए क्योंकि प्यार या रिश्ता तभी सही होता है जब उसमें इज्जत और सुरक्षा दोनों हों.

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कानूनी सहायता

घरेलू हिंसा करना एक गंभीर अपराध है, अगर किसी महिला के साथ रिश्ते में लगातार मारपीट या घरेलू हिंसा हो रही है तो सिर्फ समझाने या सहने के बजाय कानूनी सहायता लेना भी एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे आप अपने अधिकारों को समझ सकते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए सही कानूनी कदम उठा सकते हैं.

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Published at : 12 Apr 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
Domestic Violence Women Safety Women Helpline Violence In Relationship Legal Support
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