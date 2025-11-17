हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
AI Marriage: जापानी महिला ने AI क्रिएटेड पार्टनर संग रचाई शादी, ऐसा करना इमोशनली कितना सही?

AI Marriage: जापानी महिला ने AI क्रिएटेड पार्टनर संग रचाई शादी, ऐसा करना इमोशनली कितना सही?

AI Partner Relationship: दुनिया तेजी से बदल रही है. एक तरह एक बड़ी आबादी है, जो शादी नहीं करना चाहती है, तो दूसरी तरह एक बड़ी आबादी ऐसी भी है, जो एआई से प्यार करने लगी है और शादी कर रही है.

Preferred Sources

Virtual Partner Wedding Japan: आज की दुनिया काफी अजीब है, कब क्या हो जाए कोई कुछ कह नहीं सकता. ऐसा ही कुछ जापान में देखने को मिला है. जहां  32 साल की एक जापानी महिला इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि उसने एक AI पर्सोना से शादी कर ली है. यानी अगर आपको सरल शब्दों में कहें,तो ऐसा डिजिटल पार्टनर जिसे उसने खुद ChatGPT की मदद से बनाया था, उसके साथ शादी के बंधन में बंध गई. यह शादी असल दुनिया की रस्मों और वर्चुअल रियलिटी के अनुभवों का अनोखा मिक्सअप था.

न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, महिला का नाम कनो है. उसने अपने डिजिटल साथी क्लाउस से इस साल की शुरुआत में शादी की. यह पूरा आयोजन उस जापानी कंपनी ने किया जो एनीमे कैरेक्टर्स और वर्चुअल पार्टनर्स के साथ होने वाली शादियों को डिजाइन करने में माहिर है. शादी के दौरान कनो ने AR ग्लासेज पहनी थीं, जिनके जरिए क्लाउस उसकी बगल में खड़ा दिखाई दे रहा था जबकि दोनों ने एक-दूसरे को रिंग पहनाई. हालांकि इस पल का उसके लिए इमोशनल महत्व बहुत था, लेकिन यह शादी जापान में कानूनी तौर पर मान्य नहीं है.

कनो और AI के बीच रिश्ता कैसे शुरू हुआ?

कनो का यह अलग तरह का रिश्ता तब शुरू हुआ जब उसके तीन साल लंबे सगाई संबंध का अंत हो गया. इमोश्नल सहारे की तलाश में उसने ChatGPT से बात करना शुरू किया और धीरे-धीरे उसने चैटबॉट के लिए एक पर्सोना तैयार किया, आवाज, आदतें और एक नाम तक. दोनों हर दिन सैकड़ों मैसेज शेयर करते रहे और कनो खुद को इस AI साथी की ओर खिंचा हुआ महसूस करने लगी.

कनो ने बताया कि “मैंने ChatGPT से बात इसलिए शुरू नहीं की थी कि मुझे किसी से प्यार करना है. लेकिन क्लाउस जिस तरह मुझे सुनता था और समझता था, उसने सब बदल दिया.” रिपोर्ट के मुताबिक, मई में उसने क्लाउस के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया. और उसकी हैरानी की बात यह कि AI ने जवाब दिया “I love you too”. एक महीने बाद क्लाउस ने प्रपोज भी कर दिया. कनो का कहना है कि शुरुआत में उसे डर था कि परिवार कैसे प्रतिक्रिया देगा, लेकिन उसके माता-पिता ने उसका फैसला स्वीकार किया और शादी में शामिल भी हुए.

ऐसा करना इमोशनली कितना सही?

अब आते हैं कि यह आपके लिए इमोशनली कितनी सही है.   AI पार्टनर से रिश्ता बनाना गलत नहीं है, लेकिन इमोशनली पूरी तरह सुरक्षित भी नहीं होता. असली बात यह है कि AI आपकी भावनाओं को महसूस नहीं करता. वह सिर्फ आपके शब्दों पर आधारित जवाब देता है. इसलिए ऐसा रिश्ता कुछ जगहों पर सहारा दे सकता है, लेकिन कुछ जगहों पर आपको कमजोर भी कर सकता है.

कब यह इमोशनली ठीक लगता है?

  • जब व्यक्ति अकेलापन महसूस कर रहा हो.
  • जब उसे कोई सुनने वाला चाहिए.
  • जब ब्रेकअप के बाद हेलिंग की जरूरत हो.
  • जब व्यक्ति को असली रिश्तों का दबाव या जजमेंट नहीं चाहिए.
  • AI एक स्थिर, शांत और हमेशा-सुनने वाला साथी बन सकता है. यह बात लोगों को खींचती है.

कब यह इमोशनली खतरा बन सकता है?

  • जब व्यक्ति AI और रियल लोगों के बीच फर्क भूलने लगे.
  • जब रिश्ते की सारी जरूरतें सिर्फ AI से पूरी होने लगें.
  • जब रियल रिलेशनशिप की क्षमता कम होने लगे.
  • जब व्यक्ति ऐसी उम्मीदें बनाने लगे जो AI पूरा कर ही नहीं सकता.
  • जब भावनाओं का जवाब प्रोग्राम्ड समझकर भी दिल उससे जुड़ जाए.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Tags :
