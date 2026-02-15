हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपValentine Day 2026: 1-2 या फिर... जिंदगी में कितनी बार होता है 'सच्चा वाला प्यार'? स्टडी ने खोल दिए सारे राज

Is Passionate Love Rare: जीवन में सच्चा प्यार कितना होता है, इसको लेकर तमाम तरह की बहस होती रहती है. चलिए आपको बताते हैं कि एक इंसान को कितनी बार सच्चा प्यार हो सकता है?

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 15 Feb 2026 02:01 PM (IST)
How Many Times Do You Fall in Love in a Lifetime: वैलेंटाइन वीक हर साल 7 फरवरी से 13 फरवरी तक मनाया जाता है. इस दौरान हर दिन प्यार के एक अलग रंग को समर्पित होता है. लोग अपने रिश्ते की शुरुआत करते हैं या पुराने रिश्तों को तोहफों और सरप्राइज के जरिए और मजबूत बनाते हैं. 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे यानी सेंट वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, जो प्यार, लगाव और रोमांस को सेलिब्रेट करने का दिन है. चलिए आपको बताते हैं कि एक इंसान को जिंदगी में सच्चा वाला प्यार कितनी बार होता है. 

एक इंसान को कितनी बार सच्चा वाला प्यार होता है?

इसी सवाल का जवाब हाल ही में Kinsey Institute की एक स्टडी ने तलाशने की कोशिश की. इस रिसर्च में 18 से 99 साल के 10,036 सिंगल अमेरिकियों से पूछा गया कि वे अपने जीवन में कितनी बार जुनूनी तरीके से प्यार में पड़े हैं. औसत जवाब रहा सिर्फ दो बार (करीब 2.05 बार). आंकड़ों के मुताबिक, 14 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे कभी ऐसे प्यार में नहीं पड़े, 28 प्रतिशत ने एक बार, 30 प्रतिशत ने दो बार, 17 प्रतिशत ने तीन बार और 11 प्रतिशत ने चार या उससे ज्यादा बार ऐसे प्यार में पड़े. स्टडी की लीड ऑथर डॉ. अमांडा गेसलमैन के अनुसार, लोग प्यार के बारे में खूब बातें करते हैं, लेकिन यह पहली बड़ी स्टडी है जिसने बताया कि ऐसा जुनूनी  प्यार उतना आम नहीं है जितना फिल्मों में दिखता है.

कौन सबसे ज्यादा बार सच्चा प्यार करता है?

यह सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है. दिलचस्प बात यह है कि अलग-अलग लैंगिक रुझानों के बीच इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिला. उम्रदराज लोगों ने युवाओं की तुलना में थोड़ा ज्यादा अनुभव बताया. पुरुषों ने महिलाओं की तुलना में थोड़ी ज्यादा बार प्यार में पड़ने की बात कही, लेकिन यह अंतर बहुत बड़ा नहीं था. यानी जुनून वाला सच्चा प्यार किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है. एक्सपर्ट का मानना है कि यह डेटा लोगों को यह समझने में मदद करता है कि हर रिश्ते में हमेशा “फायरवर्क्स” होना जरूरी नहीं है. स्थायी और साथी वाला प्यार, जिसमें भरोसा और साथ बना रहता है, वही लंबे समय तक टिकता है.

क्या इससे फर्क पड़ता है?

रोमास आज भी समाज में जिंदा है.  Kinsey's Singles in America data (with Match) के अनुसार, आज के स्वाइप-राइट दौर में जहां 60 प्रतिशत अमेरिकी सिंगल खुद को बेहद रोमांटिक मानते हैं और पहली नजर के प्यार पर यकीन करते हैं. 51 प्रतिशत सिंगल्स का मानना है कि पिछली पीढ़ियों के मुकाबले आज पार्टनर ढूंढने और 'कपल' बनने का सामाजिक दबाव उन पर कहीं ज्यादा है. वहीं 73 प्रतिशत लोगों का मानना है कि फिल्मों ने उम्मीदें बहुत ऊंची कर दी हैं. सोशल मीडिया पर दिखने वाले परफेक्ट पलों के बीच यह स्टडी याद दिलाती है कि जुनून भरा प्यार खास होता है, लेकिन कुछ समय के लिए भी हो सकता है.

Published at : 15 Feb 2026 02:01 PM (IST)
