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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिप Diwali Wishes for Crush: अपने क्रश को इस अंदाज में करें दिवाली विश, बन जाएगी आपकी बात

 Diwali Wishes for Crush: अपने क्रश को इस अंदाज में करें दिवाली विश, बन जाएगी आपकी बात

दिवाली पर अगर आप अपने क्रश से दिल की बात कहना चाहते हैं. सीधे प्यार का इजहार करने के बजाय एक प्यारा सा मैसेज भेजें, जो उनके चेहरे पर मुस्कान ला दे तो ,ऐसे करें मैसेज .

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 08 Nov 2026 08:04 PM (IST)
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दिवाली का त्योहार खुशियों, रोशनी और अपनों के साथ वक्त बिताने का मौका लेकर आता है. इस दिन लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को शुभकामनाएं भेजते हैं. लेकिन अगर आपके मन में किसी खास इंसान के लिए फीलिंग्स हैं तो दिवाली आपके लिए भी एक अच्छा मौका होता है. कई बार हम अपने क्रश से बात करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि शुरुआत कैसे करें. ऐसे में दिवाली विश करना बातचीत शुरू करने का आसान तरीका बन सकता है. आप एक ऐसा मैसेज भेज सकते हैं, जिसमें शुभकामनाओं के साथ थोड़ा अपनापन और हल्की सी तारीफ भी हो. इससे सामने वाले को अच्छा महसूस हो सकता है 

सिंपल मैसेज से करें शुरुआत

अगर आपकी अपने क्रश से ज्यादा बातचीत नहीं होती है तो शुरुआत बहुत ज्यादा रोमांटिक मैसेज से न करें. एक प्यारा और सिंपल मैसेज भेजना बेहतर रहेगा. आप लिख सकते हैं. हैप्पी दिवाली उम्मीद है आपकी दिवाली खुशियों, हंसी और ढेर सारी अच्छी यादों से भरी हो. आपका आने वाला साल भी बहुत शानदार रहे.  इस तरह का मैसेज सामने वाले को अच्छा महसूस कराएगा और आपको बातचीत शुरू करने का मौका भी देगा. अगर उनकी तरफ से अच्छा जवाब आता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है या त्योहार पर क्या खास प्लान है.

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 थोड़ा खास अंदाज भी आएगा काम

अगर आप अपने क्रश से पहले से बात करते हैं तो उन्हें बाकी लोगों से थोड़ा अलग अंदाज में विश कर सकते हैं. आप लिख सकते हैं इस दिवाली हर तरफ रोशनी और खुशियां हों, लेकिन मेरी विश है कि आपके चेहरे की मुस्कान हमेशा बनी रहे. हैप्पी दिवाली  इसके अलावा आप यह भी लिख सकते हैं दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं. उम्मीद है यह त्योहार आपके लिए उतना ही खूबसूरत हो, जितनी आपकी मुस्कान है. इस तरह के मैसेज में अपनापन भी रहता है और सामने वाले को यह एहसास भी होता है कि आपने उनके लिए कुछ खास सोचकर लिखा है.

हल्की फ्लर्टिंग से बनाएं बात

अगर आपको लगता है कि आपका क्रश भी आपसे बात करना पसंद करता है तो इस बार थोड़ी हल्की फ्लर्टिंग कर सकते हैं. आप लिख सकते हैं. दिवाली पर तो हर तरफ दीये जल रहे हैं लेकिन आपकी एक मुस्कान मेरा पूरा दिन रोशन कर सकती है. हैप्पी दिवाली एक और मजेदार मैसेज है. इस दिवाली भगवान से बहुत सारी विश मांगी हैं, लेकिन एक विश ऐसी है जो शायद आपसे जुड़ी है. अगर आप थोड़ा मजाकिया अंदाज रखना चाहते हैं तो लिखें दिवाली पर मिठाई तो बहुत खाई लेकिन आपकी तरफ से एक प्यारा सा रिप्लाई मिल जाए तो त्योहार और भी अच्छा हो जाएगा.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 08 Nov 2026 08:04 PM (IST)
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