टूटते रिश्तों की चाबी है ये 5 प्यार जताने के तरीके, जानें कैसे करें दिल जीतने की शुरुआत?

टूटते रिश्तों की चाबी है ये 5 प्यार जताने के तरीके, जानें कैसे करें दिल जीतने की शुरुआत?

लोग अक्सर ऐसा रिश्ता चाहते हैं, जिसमें अपनापन, समझ और गहराई हो. लेकिन कई बार प्यार होने के बावजूद रिश्तो में दूरियां बढ़ जाती है. जिसकी वजह एक दूसरे को प्यार जताने का तरीका अलग होता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 20 Oct 2025 12:58 PM (IST)
हर कोई अपने जीवन में सच्चा प्यार चाहता है. लोग अक्सर ऐसा रिश्ता चाहते हैं, जिसमें अपनापन, समझ और गहराई हो. लेकिन कई बार प्यार होने के बावजूद रिश्तो में दूरियां बढ़ जाती है. जिसकी वजह एक दूसरे को प्यार जताने का तरीका अलग होता है. वहीं कुछ लोग प्यार को शब्दों में जताते है तो कोई कामों से या साथ समय बिताकर. रिश्तों की इस गहराई को समझने के लिए कई एक्सपर्ट्स प्यार जताने के लिए ऐसे तरीके बताते हैं, जो हर रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं. चलिए तो आज हम आपको उन तरीकों के बारे में बताते हैं जिनसे आप अपने रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं.

प्यार भरे शब्दों की ताकत

कई एक्सपर्ट्स बताते हैं कि रिश्तों में शब्दों का जादू सबसे असरदार होता है, जो लोग वर्ड ऑफ अफर्मेशन को अहमियत देते हैं, उन्हें अपने साथी से तारीफ हौसला और प्यार भरे शब्द सुनना पसंद होता है. तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं तुम पर गर्व करता हूं जैसे शब्द भी रिश्ते में गहराई ला सकते हैं. वहीं बार-बार की आलोचना इस तरह के लोगों को अंदर से तोड़ देती है. इसलिए रिश्तों में ताने और आलोचनाओं से बचाना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.

साथ बिताया समय

कई लोगों के लिए प्यार का मतलब क्वालिटी टाइम होता है. उनके लिए जरूरी होता है कि उनका पार्टनर उनके साथ वक्त बिताएं है. बिना किसी डिस्ट्रेक्शन के बातें करना, साथ में फिल्म देखना या सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करना, यह सब प्यार का एहसास बढ़ाते हैं. ऐसे में लोगों को तब प्यार महसूस होता है, जब उनका पार्टनर उन पर पूरी तरह ध्यान देता है.

सोच समझ कर दिए गए गिफ्ट

रिलेशनशिप में हर गिफ्ट की अपनी एक भावना होती है. जो लोग रिसीविंग गिफ्ट्स वाली लव लैंग्वेज समझते हैं, उनके लिए गिफ्ट सिर्फ चीज नहीं बल्कि भावनाओं का प्रतीक होते हैं. चाहे वह हाथ से लिखा नोट हो या छोटा सा फूल इनमें छिपी सोच ही आपके पार्टनर के दिल को छू जाती है. लेकिन अगर उनके खास दिन या पसंद को नजरअंदाज किया जाए तो यह उन्हें गहरा असर दे सकता है.

काम से जताया गया प्यार

कुछ लोगों के लिए काम शब्दों से बड़ा होता है. ऐसे में लोग अपने साथी के लिए कुछ करके प्यार जताते हैं, जैसे उनके लिए खाना बनाना, घर के काम में मदद करना या मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहना. एक्ट्स ऑफ सर्विस वाली लव लैंग्वेज रिश्ते में भरोसा और सम्मान दोनों बढ़ाती है. ऐसे में जो पार्टनर एक दूसरे की मदद को अहमियत देते हैं तो उनका रिश्ता और मजबूत बनता है.

टच से महसूस होने वाला अपनापन

कई लोग फिजिकल टच के जरिए प्यार को महसूस करते हैं. गले लगाना, हाथ पकड़ना और हल्का सा टच उनके लिए सुरक्षा और सुकून का एहसास होता है. फिजिकल नजदीकी रिश्ते में गर्म जोशी और आत्मीयता बनाए रखती है, छोटे-छोटे इशारे भी ऐसे लोगों के लिए बड़ी बात साबित हो सकते हैं.

कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 20 Oct 2025 12:58 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

