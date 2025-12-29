हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHappy New Year 2026 Quotes: नए साल पर आपका मैसेज पढ़ते ही पलटकर कॉल करेंगे दोस्त, अगर भेज दिए ये हिंदी कोट्स

Happy New Year 2026 Quotes in Hindi: नए साल के मौके पर हर कोई चाहता है कि अपने दोस्तों और करीबियों को ऐसे शुभकामनाएं दी जाए जो सीधे दिल से निकल कर दिल तक पहुंचे. ऐसे में आप भी कुछ दिल छूने वाले शब्दों में शुभकामनाएं दे सकते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 29 Dec 2025 04:22 PM (IST)
साल 2025 अब खत्म होने जा रहा है, इसके साथ ही नई उम्मीदों के साथ साल 2026 हमारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है. नया साल सिर्फ कैलेंडर में तारीख बदलने का नाम नहीं होता है, बल्कि यह बीते पलों को समेटकर नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने का मौका देता है. वहीं नए साल के मौके पर हर कोई चाहता है कि अपने दोस्तों, परिवार और करीबियों को ऐसे शुभकामनाएं दी जाए जो सीधे दिल से निकल कर दिल तक पहुंचे.

ऐसे में अगर आप भी व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर पुराने घिसे-पिटे मैसेज भेजने के बजाय कुछ खास और दिल छूने वाले शब्दों के साथ नए साल की शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो चलिए आज हम आपको हिंदी में कुछ ऐसे न्यू ईयर विशेज, कोट्स और मैसेज बताते हैं, जिन्हें भेज कर आप अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों को नए साल की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

दोस्तों और करीबियों के लिए खास न्यू ईयर विशेज

  • नया साल आपके लिए खुशियां और सफलता लेकर आए.
  • 2026 में आपका हर दिन मंगलमय हो.
  • नए साल में स्वास्थ्य, प्रेम और समृद्धि आपके साथ रहे.
  • आपके सपनों को इस नए साल में नई उड़ान मिले.
  •  नया साल आपके जीवन में खुशियों की बहार लाए.
  •  आपके रिश्ते और मजबूत और प्यार भरे हों.
  •  नए साल में सफलता आपके कदम चूमे.
  •  2026 आपके लिए सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए.
  •  नए साल की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ हो.

परिवार के लिए न्यू ईयर पर विशेज

  • घर की खुशियों से ही बनता है हर साल खास दुआ है कि 2026 में भी बना रहे हम सब का साथ.
  • साल बदलते रहेंगे लेकिन अपनों का प्यार कभी न बदले.
  • नया साल आपके घर के हर कोने में रोशनी और मुस्कान लेकर आए.
  • नया साल, नई मंजिलें और नया सफर, चलिए साथ मिलकर 2026 को यादगार बनाते हैं.
  • इस नए साल में अपनी कहानी खुद लिखें, याद रहे 2026 की किताब का पहला पन्ना आज से शुरू हो रहा है.
  • सफलता उन्हीं को मिलती है जो रुकना नहीं जानते, साल 2026 में अपने सपनों की ओर एक और कदम बढ़ाएं.

शायरी के अंदाज में दे नए साल की शुभकामनाएं

  • नया साल आया है खुशियां लाया है,
    सफलता और प्यार की बरसात साथ लाया है.
  • बीते साल की बातें भूल जाओ,
    नए साल की नई राहों को अपनाओ.
  • हर सुबह नई खुशियों का पैगाम लाए,
    नए साल की हर घड़ी मुस्कान लाए.
  • सपनों की दुनिया आपका इंतजार करे,
    नए साल में हर पल प्यार करे.
  • खुशियों के फूल आपके जीवन में खिले,
    सफलता के गीत हर ओर गूंजे.

ये भी पढ़ें-New Year Rangoli Design: नए साल के स्वागत में घर पर ऐसे बनाएं सिंपल और बेस्ट रंगोली, दूर-दूर से देखने आएंगे लोग

Published at : 29 Dec 2025 04:22 PM (IST)
Happy New Year New Year Eve New Year 2026 Nav Varsh
