हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलNew Year Party 2026: सिर्फ 2000 रुपये में होगी नए साल की जोरदार पार्टी, जानें जयपुर में कहां कौन-सा ऑफर?

New Year Party 2026: सिर्फ 2000 रुपये में होगी नए साल की जोरदार पार्टी, जानें जयपुर में कहां कौन-सा ऑफर?

न्यू ईयर 2026 को लेकर पिंक सिटी जयपुर में भी जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं. यहां तमाम जगह न्यू ईयर पार्टी ऑर्गनाइज की जा रही हैं. आइए जानते हैं कि आप कहां-कहां जमकर मस्ती कर सकते हैं?

By : मुबारिक खान | Updated at : 31 Dec 2025 01:26 PM (IST)
Preferred Sources

नए साल के जश्न को लेकर देश-दुनिया में अलग ही माहौल नजर आ रहा है. वहीं, गुलाबी नगरी यानी पिंक सिटी जयपुर के लोग भी नए साल को लेकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं. ऐसे में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर जयपुर शहर दुल्हन की तरह सजा हुआ नजर आएगा. इस दौरान शहर के कई बड़े क्लबों में शानदार पार्टियों का आयोजन भी किया जाएगा, जहां सेलिब्रेट करने के लिए यूथ पहुंचेगा. ऐसे में जयपुर के इन क्लबों में क्या-क्या इंतजाम रहेगा और किस तरह की थीम पर जश्न मनाया जाएगा, आइए जानते हैं?

जयपुर में कहां-कहां होंगी पार्टियां?

जयपुर के क्लब किंग्समैन में होने वाली पार्टी में काफी धूम-धमाका होने की उम्मीद है. नए साल की पार्टी को लेकर आयोजक 15 दिन से तैयारियों में जुटे हुए हैं. कहा जा रहा है कि इस पार्टी में कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी, जो पार्टी में चार चांद लगा देंगी. क्लब के मैनेजर सद्दाम महरामपुरा ने बताया कि इस बार न्यू ईयर को लेकर यूथ में काफी ज्यादा क्रेज है. ऐसे में हमारे यहां 31 दिसंबर को शाम पांच बजे से देर रात तक पार्टी चलेगी. पार्टी के लिए क्लब में अलग-अलग एंट्री फीस रखी गई हैं. फीमेल स्टैग एंट्री 2 हजार से 3 हजार तक है तो मेल स्टैग एंट्री 5000 से शुरू होगी. वहीं, कपल एंट्री का चार्ज भी 5000 रुपये तय किया गया है.

यहां भी जमकर होगा धूम-धड़ाका

जयपुर के मशहूर क्लबों की बात हो तो इनमें क्लब हॉप नॉयर की गिनती होती है. यहां न्यू ईयर पार्टी में बेहतरीन साउंड सिस्टम के साथ DJ लाइट्स के बीच युवा थिरकते नजर आएंगे. क्लब में 31 दिसंबर की शाम होने वाली पार्टी में अलग-अलग एंट्री फीस तय की गई है. यहां फीमेल स्टैग की एंट्री फीस 2 हजार से 3 हजार तक, मेल स्टैग की एंट्री फीस 4 हजार रुपये और कपल एंट्री की फीस भी 4 हजार रुपये रखी गई है. इसके अलावा खासा कोठी सर्किल पर स्थित क्लब फोरेस्टा में इस बार स्पेशल पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देसी-विदेशी लोग शामिल होंगे. युवाओं में इस पार्टी को लेकर खासा क्रेज है. यहां फीमेल एंट्री 3 हजार, मेल एंट्री 6 हजार और कपल एंट्री फीस 6 हजार रुपये रखी गई है. 

इन क्लबों में भी दिखेगी रौनक

जयपुर की एमआई रोड पर स्थित क्लब डाउनटाउन में न्यू ईयर पर बेहतरीन पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई सेलिब्रिटी भी शामिल होंगे. इस क्लब में धूम-धड़ाके के साथ 31 दिसंबर की शाम से ही पार्टी शुरू हो जाएगी. यहां फीमेल स्टैग एंट्री 3 हजार, मेल स्टैग एंट्री 5 हजार और कपल एंट्री के 7500 रुपये फीस रखी गई है. इसके अलावा क्लब नायला बाग में इस शहर की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक पार्टी होगी. यहां कई चर्चित नाम पार्टी में शामिल होंगे. यूथ इस पार्टी को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. यहां फीमेल स्टैग एंट्री 3500, मेल स्टैग एंट्री 4500 और कपल एंट्री फीस 5500 रुपये रखी गई है.

ये भी पढ़ें: नए साल में पार्टी करनी है तो ऐसे करें तैयारी, देखें घर पर बनने वाली 5 आसान पार्टी रेसिपी

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 31 Dec 2025 01:26 PM (IST)
New Year Party 2026 New Year 2026 Party Songs New Year Party Mix 2026
