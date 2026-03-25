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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलShould You Wash New Clothes: क्या पहनने से पहले धोने जरूरी होते हैं नए कपड़े, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

Should You Wash New Clothes: क्या पहनने से पहले धोने जरूरी होते हैं नए कपड़े, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

Skin Reactions From New Clothes: अक्सर हम दुकान से कपड़े लाकर बिना धोए उसको पहन लेते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कपड़ों को पहले धुलना चाहिए और किन कपड़ों को धुलना जरूरी नहीं है.

By : सोनम, सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 25 Mar 2026 05:26 PM (IST)
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Should You Wash New Clothes Before Wearing Them: नई खरीदी हुई कपड़ों को तुरंत पहनने का अपना ही अलग मजा होता है. चाहे वह कोई लंबे समय से पसंद किया हुआ आउटफिट हो या खास मौके के लिए लिया गया ड्रेस, उसे बिना देर किए पहनने का मन जरूर करता है. लेकिन अक्सर हम एक जरूरी बात नजरअंदाज कर देते हैं कि ये कपड़े उतने साफ नहीं होते, जितने दिखते हैं. फैक्ट्री से लेकर दुकान तक, ये कई प्रक्रियाओं और हाथों से गुजरते हैं, जिससे इनमें केमिकल्स और गंदगी रह सकती है.

क्यों धोकर पहनना चाहिए नए कपड़े?

कपड़ों को बनाने के दौरान उन पर रंग, फिनिशिंग केमिकल्स और अन्य ट्रीटमेंट लगाए जाते हैं ताकि वे ट्रांसपोर्ट और डिस्प्ले के दौरान अच्छे बने रहें. ये केमिकल्स कपड़े खरीदने के बाद भी उन पर मौजूद रह सकते हैं. ऐसे में पहली बार पहनने से पहले धोना एक समझदारी भरा कदम होता है. इसके अलावा, कपड़े कई जगहों से होकर आते हैं और अलग-अलग परिस्थितियों में रखे जाते हैं. इस दौरान उन पर धूल, बैक्टीरिया और अन्य अशुद्धियां जमा हो सकती हैं. दुकान में भी कई लोग कपड़ों को ट्राई करते हैं, जिससे उन पर बैक्टीरिया या फंगस रह जाने की संभावना होती है. 

केमिकल का होता है असर

तमाम रिपोर्ट्स के अनुसार,कुछ केमिकल्स जैसे फॉर्मल्डिहाइड, जो कपड़ों को सिकुड़ने से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है, या स्टार्च, जो कपड़ों को सख्त और शेप में रखने के लिए लगाया जाता है, त्वचा पर असर डाल सकते हैं. ये एलर्जी, खुजली या जलन का कारण बन सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी त्वचा सेंसेटिव होती है. सिर्फ साफ-सफाई ही नहीं, बल्कि कपड़ों को धोने से उनका फिट और आराम भी बेहतर हो जाता है. फैक्ट्री में कपड़ों को खींचकर और टाइट रखकर तैयार किया जाता है, जिससे वे अपनी असली शेप में नहीं होते. पहली बार धोने के बाद कपड़े अपने प्राकृतिक आकार में आ जाते हैं और पहनने में ज्यादा आरामदायक लगते हैं. खासकर कॉटन के कपड़ों में हल्की सिकुड़न आना आम बात है.

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ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी वेक्सनर मेडिकल सेंटर की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. सुसान मैसिक के अनुसार हैं उनके पास अक्सर ऐसे मरीज आते हैं, जिन्हें नए कपड़े पहनने के बाद स्किन रिएक्शन की शिकायत होती है. खासकर शरीर के वे हिस्से जहां ज्यादा रगड़ होती है, जैसे बगल, कमर, गर्दन और ग्रोइन एरिया, वहां खुजली, जलन या एलर्जी की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है.

इनका बातों का रखें ध्यान

हालांकि, कुछ स्थितियों में नए कपड़ों को तुरंत धोना जरूरी नहीं होता. जैसे जैकेट या ऐसे कपड़े जो सीधे त्वचा के संपर्क में नहीं आते, उन्हें बिना धोए पहना जा सकता है. वहीं, जिन कपड़ों पर ड्राई क्लीन ओनली लिखा हो, उन्हें घर पर धोने से नुकसान हो सकता है. अगर आप नए कपड़े बिना धोए पहनते हैं, तो हर बार समस्या नहीं होती, लेकिन फिर भी जोखिम बना रहता है. त्वचा में जलन, खुजली या एलर्जी जैसी परेशानियां हो सकती हैं. खासकर गहरे रंग के कपड़े, जैसे डेनिम जींस, पहली बार में रंग छोड़ सकते हैं, जो त्वचा या दूसरे कपड़ों पर लग सकता है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 25 Mar 2026 05:26 PM (IST)
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